Pacijent šokiran nakon što je otišao na hitnu u zagrebačkoj bolnici: ‘Doktor je vikao i psovao, a onda sam dobio ovaj lijek’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Iako je epidemija koronavirusa završila, virus je i dalje prisutan, čemu svjedoči i nedavna vijest o 11 oboljelih pacijenata, zbog čega je privremeno ograničena posjeta hospitaliziranima u KBC Split.

Opterećenje bolnica zbog od Covida oboljelih pacijenata je splasnulo pa kaosa kakav je vladao u jeku epidemije ne bi trebalo biti, no neki se građani još uvijek žale na razinu medicinske skrbi.

Redakciji Dnevno.hr javio se čitatelj koji detaljno opisuje neugodno iskustvo tijekom jučerašnjeg dolaska na hitni prijem u Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.





Čitatelj: Došao sam na Hitnu, liječnik se derao

Gospodin, čiji su podaci poznati redakciji, navodi da je u bolnicu zaprimljen u noći sa srijede na četvrtak, u 00:30 sati radi zaraze Covidom.

“Nakon prolaska trijaže dežurni liječnik se izderavao na mene po što sam točno došao, da se zbog zaraze Covidom 19 ne ide na hitnu. Pokušao sam mu objasniti da me kod njih uputio hitni prijem (broj 112) jer imam dijagnosticirane kronične bolesti pa da me tamo pregledaju, ali liječnik me nije doživljavao i nazivao te ljude idiotima”, piše nam čitatelj.









Nadalje tvrdi da ga je liječnik pitao hoće li uzimati lijek za Covid ako mu ga prepiše, na što je odgovorio potvrdno.

“On je na to pobjesnio jer sada mora zvati sestru da mi izvadi krv, jer mi bez krvnih nalaza ne smije dati lijek”.

Žali se da je dobio lijek kojem je istekao rok

Zatim tvrdi da mu je napravljen novi kućni test na Covid koji je pokazao da je pozitivan, no da mu je liječnik odbio napraviti PCR test, iako su mu na 112 rekli da je to dužan ako su dva kućna testa pozitivna.









“Nakon toga je bijesno bacio test u koš za smeće. Poslije dva sata čekanja krvnih nalaza liječnik mi je donio lijek Paxlovid, otišao sam kući i ujutro popio prvu dozu određene terapije”, piše nam ogorčeni pacijent.

No, tu njegova priča ne završava jer je slučajno primijetio da su mu u Zaraznoj dali lijek koji je istekao prije osam mjeseci. Kao dokaz nam šalje fotografiju.

“Odmah sam kontaktirao Zaraznu, a oni su mi odgovorili da to ignoriram i da mogu slobodno popiti cijelu kutiju. Otišao sam osobno tamo i onda su mi na moje inzistiranje ipak dali novi lijek s valjanim rokom trajanja i priznali da mi prva kutija nije smjela biti izdana jer je istekla prije osam mjeseci. Stvarno ne znam kako je moguće da tako velika hrvatska bolnica u svojoj ljekarni ima stare lijekove i još da nitko na hitnoj nije primijetio da mi daju stari lijek. Pa mogli su me otrovati”, ljutit je pacijent Zarazne.

Na koncu smatra da je ovo situacija koja jako narušava povjerenje između bolnice i pacijenta.

“Trebalo bi provjeriti što Zarazna bolnica još ima u svojoj ljekarni s isteklim rokom trajanja i ono najvažnije, daju li to svojim pacijentima koji su kod njih hospitalizirani”, piše nam i ustupa fotografiju na kojoj se vidi kako mu je u bolnici danas ponovno izdan lijek Paxlovid, nakon što je stari vraćen zbog isteka roka.

O cijelom slučaju upit smo poslali Klinici Fran Mihaljević, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.