‘OTIŠLE SU SLAVONSKE LAVICE, SOKOL IH NIJE VOLIO’! HDZ-ovac iz sjene oprao Plenkovića, bio je i ostao ekscentrik: ‘Judita s političkom glavom na pladnju’

Autor: I.G.

Član HDZ-a Ivan Kujundžić pohvalio je sada već bivšu ministricu EU fondova Natašu Tramišak, za koju navodi da se suprotstavila premijeru Andreju Plenkoviću. Nazvao ju je “slavonskom lavicom” te navodi kako se njena smjena nije smjela dogoditi, kao niti ukidanje kune.

Kujundžićevu objavu prenosimo u cijelosti:

“HDZ, preživio je doista sve i svašta, od uspostave države Hrvatske s dr.Tuđmanom do kriminala u pretvorbi i privatizaciji tj. pljački ali konkretnih ne procesuiranih ratnih profitera, i pojedinaca, kartela i gremija, za čije “darivanje” domovini nema Bogu hvala zastare. Kao još uvijek ukorijenjeni narodni pokret, HDZ, preživio je brojne smjene vlasti, ministara i premijera i ostao živ! “Idem u Sabor, imam odgovornost prema biračima, glasat ću za ono što smatram da je dobro za građane i da vlada radi dobro.” Bravo, to je stav, slavonske i hrvatske lavice sa zaštitnog štita i grba Slavonije.





Ovaj odlazak heraldički koincidira s još jednom malom lavicom Kunom, također sa Slavonskog grba; Sokol ih nije volio! Je li bila baš takva potreba za smjenom i žrtvovanjem ministrice Tramišak, mislim kako se to nije smjelo dogoditi bez šire rasprave stranačkih tijela, a pogotovo ako je protiv toga bila i sama baza kao i njen slavonski ban i župan Anušić, jer to je presedan, u stranačkoj praksi, a da za to nije bilo valjanih političkih razloga i afera ne daj Bog?!

Ovako, stječe se dojam čistke neposlušnih i nesimpatičnih, a još k tomu da je u pitanju i dama i to nije ni malo “bizarno” jer proživjela je Lavica dramatične prijetnje po izjavama i prijavi policiji, glava joj je bila i na pladnju i u torbi. No za javnost još nema rezultata izvida ni brzog i promptnog odgovora DORH-a, gdje je to istraga zapela? U ovoj političkoj drami, mogli bismo imati i uloga Judite sa simboličnom političko glavom na pladnju; “Premijer mi nije dao adekvatan odgovor za razloge moje smjene.

Oko mene nema afera i ne ostavljam repove,” I doista ministrica Tramišak odlazi kao prva u politici koja nema medijskih afera, a izgleda ni loših rezultata, a onda smjene ne bi ni trebale ići po raspoloženju i “simpatijama”?! Judita ili Slavonska lavica, ministrica Tramišak, stjerana je ovim, u politički kut, u kojem se (a možda i nije sama) iz petnih žila propela i postavila u gard lavice, spremna na obranu svoje časti i hrvatskog ponosa, baš kao i proljetos, bez zaštite Baba ili Stanbulžana, a nasuprot lopovskoj hulji, koja glođe kosti posljednji nacionalnih supstanci i narodnog blaga.

Lavica Tramišak okosila se predsjedniku Plenkoviću, rezolutnim dijalogom na koji on nije navikao jer nas je malo hrabrih i spremnih na ozbiljnu raspravu i dijalog, kojeg inače nedostaje, u akademskom i političkom životu, a za kojim vapimo i mi, u političkoj komunikaciji razgovoru i diskursu, u HDZ-u.

Kao jedan od utemeljitelja šaljem poruku svim, u HDZ-u; nema tih bogova ni statuta, koji mogu zabraniti raspravu i kritiku stranci ili vlasti pa i Plenkoviću! Vlast proizlazi iz naroda i njemu je odgovorna služiti i boriti se svim sredstvima protiv lešinara i hijena klijentelista i elitista na hrvatskim jasala i nad našom nacionalnom štalicom svetom Kroacijom”, zaključuje Ivan Kujundžić u objavi.