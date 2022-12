OGROMAN SKANDAL UZBURKAO STRASTI U EUROPSKOM PARLAMENTU! Orban likuje: ‘Svi su znali da je Bruxelles prepun korupcije’

Autor: I.G.

Iako je sastanak održan u četvrtak trebao biti održan kako bi se riješio problem europske konkurentnosti te kako održati cijene plina stabilnima, 27 čelnih političara zemalja EU-a nisu se mogli sakriti od teme rastućeg korupcijskog skandala koji je zahvatio Europski parlament, piše Politico.

Uoči sastanka, diplomati su umanjili očekivanja da će se mnogo pričati o optužbama da je Katar možda koristio novac za kupnju utjecaja u Europskom parlamentu, naglašavajući da je to pitanje za dužnosnike u Bruxellesu. No, nakon što su vođe bili same zajedno, zauzeli su drugačije stajalište.

Nekoliko dužnosnika koji su progovorili za Politico bili su duboko zabrinuti zbog svega. Rumunjski predsjednik Klaus Iohannis istaknuo je da “ovo ima priliku otrovati cijelu EU”, dok je Krišjānis Kariņš iz Latvije ustvrdio kako ne mogu “dopustiti da se ovo prelije u druge institucije EU-a”.





“Takvi događaji, takva korupcija nagrizaju povjerenje javnosti u institucije”, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kasnije te noći nakon što je provela dan s 27 čelnika. “Ovo je bolno i moramo ponovno naporno raditi kako bismo ponovno stekli povjerenje.”

Mađarski premijer Viktor Orbán također se osvrnuo na zbivanja u EU. “Svi su znali da je Bruxelles prepun korupcije, ali sada je stvar dosegla razinu da je i policija morala djelovati”, rekao je u videu na Facebooku.

“Vrijeme je”, rekao je mađarski čelnik, “da isušimo močvaru ovdje u Bruxellesu.”

‘Posuli se pepelom’

Tijekom kaznene istrage o tome jesu li strane zemlje plaćale sadašnjim i bivšim zastupnicima u Europskom parlamentu i parlamentarnim pomoćnicima da utječu na odluke, mnogi su čelnici bili svjesni da europski građani možda ne razlikuju različite institucije EU-a, zbog čega su zabrinuti zbog štete po ugled cijele strukture.

Njemački kancelar Olaf Scholz bio je otvoren u vezi s izazovima na svojoj tiskovnoj konferenciji nakon summita, nazivajući korupcijski skandal u Europskom parlamentu “ozbiljnom stvari” koja “može poljuljati povjerenje u demokraciju i parlamentarizam”.

Europska pučka stranka desnog centra u četvrtak je pokrenula žestok napad na svog glavnog rivala, skupinu socijalista i demokrata, čiji su članovi bili u središtu skandala.









No odluka da se krene “u napad” doživjela je kontra rezultate nekoliko sati kasnije kada je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) objavio da su EPP-ov zastupnik u Europskom parlamentu, kao i Kaili, dio istrage prijevare povezane s proračunom EU-a.

Ratoborniji stil bio je značajna promjena u odnosu na prije samo nekoliko dana, kada je čelnik EPP-a Manfred Weber pozvao europarlamentarce da ne koriste krizu za “stranačke političke bitke”.

“Optužbe za korupciju protiv jednog od naših najviših predstavnika u ovom Europskom parlamentu značajno su oštetile našu instituciju i utjecale na povjerenje ljudi u Europsku uniju u cjelini”, rekao je na plenarnoj sjednici Parlamenta. “Šteta za europsku demokraciju je prevelika da bi se sada koristila za stranačke političke bitke.”