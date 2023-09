Na što je Amerika spala, šire se nestvarne snimke: Mahnita rulja pljačka sve pred sobom

Nasilne pljačke i sukobi pljačkaša s policijom sve više postaju ozbiljan problem u Sjedinjenim Američkim Državama, a društvenim mrežama šire se snimke tih užasnih zločina. Radnici u trgovinama često postaju žrtve nasilja, a neki čak gube život, što je navelo mnoge trgovine da angažiraju dodatne zaštitare.

Sve ovo je rezultiralo gubicima u trgovinama od oko 112 milijardi dolara samo tijekom prošle godine, piše The Times.

Prema posljednjim informacijama koje dolaze iz medija, grupacije pljačkaša koriste društvene mreže kao način organizacije svojih akcija.

Jedna od njih, Dayjia Blackwell, poznata kao Meatball (mesna okruglica) na Instagramu i TikToku, uhićena je nakon što je uživo prenosila pljačku trgovina u Philadelphiji, uključujući i Apple trgovinu, prije nego što je otišla u trgovinu alkoholnim pićima i pohvalila se time da je ukrala bocu Hennessyja.

Philly BLM rioter named MEATBALL, who was arrested after live-streaming and laughing at mass looting that ransacked the city last night, is pictured crying in her shiny new mugshot.

Criminals need stiff penalties. Tears are healing. pic.twitter.com/tlRp7XlHzR

— Charlie Kirk (@charliekirk11) September 27, 2023