Milanovićev skriveni plan za rušenje Plenkovića: Peđa Grbin će biti brutalno žrtvovan

Autor: Željka Babić/7dnevno

“Mario Banožić politički je parazit. Država mu je omogućila sve u životu. On i supruga su županijski politički paraziti, cijela familija, cijela zadruga to sisa”, ako je govorio “Zaratustra”, Zoran Milanović, o bivšem ministru obrane prije samo nekoliko mjeseci. Svoj politički život sveo je na vrijeđanje Banožića, pri čemu mu je tema lova bila osobito omiljena, i baš se tu možda i najviše rugao Banožiću, vjerojatno misleći da ne zna držati pušku i da će se negdje slučajno upucati, a na kraju se dogodilo još gore. Stradao je nevin čovjek, vozač u drugom vozilu, i Banožić je u roku od jednog dana postao bivši.

Onog trenutka kad je do Pantovčaka došla vijest o Banetovoj nesreći, i potom njegovu razrješenju, u Predsjedničkim dvorima zavladala je nevjerica. Izgubljena je glavna meta, simbol onoga što Milanović smatra Plenkovićevom vladom, najslabija karika, i Milanoviću je stavljen flaster na usta. Ne može više preko Banožića, koji uz to leži izranjavan u bolnici u Osijeku, napadati šefa Vlade Andreja Plenkovića, a upravo je cijelo vrijeme smatrao, da se parafrazira Plenkovića, da je Bane zvani Jaglac “ogledalo Vlade”.





Tako se predsjednik, osim što se bavio smuđevima u Vukovaru, ovog tjedna morao hitno preorijentirati na novonastalu situaciju. Za njega je novi ministar Ivan Anušić, ratni dragovoljac s respektabilnim ratnim putem, u kojemu mu je među ostalim poginuo brat, gotovo pa nedodirljiv target. Uostalom, nije mu ni zanimljiv, jer je Bane Jaglac bio idealan kandidat za napucavanje, dok je Anušić ozbiljan čovjek s relativno dobrom političkom karijerom, izuzimajući činjenicu da još nije stekao punu visoku stručnu spremu, a nije baš na kineziologiji bio dobitnik Rektorove nagrade, kao sam predsjednik Milanović.

Drugi potez

U uredu na Pantovčaku, nakon proteklog tjedna u kojem su se u MORH-u dogodile tektonske promjene zbog Banožićeve nesreće, razmatralo se kako odgovoriti na novu situaciju. I zaključilo se da Anušić uopće ne treba biti daljnja meta. On uživa određeno Milanovićevo poštovanje, već iz same činjenice da je do jučer bio Plenkovićev suparnik. Ocjenjuje se da predsjednik Vlade nije mogao povući drugi potez nego za ministra obrane postaviti svog suparnika, čime ga je neutralizirao, ali i na grbaču navalio brdo posla jer je MORH trenutno jedno od najtežih ministarstava. Iako će Anušić imati zahvalan posao preuzimanja sve više aviona Rafale, doslovno svaki mjesec do izbora dok se ne dođe do ukupnog broja od 12 novih borbenih aviona, a i vozila Bradley, na čemu će stjecati popularnost, on ipak na Pantovčaku nije određen kao nova meta napada na HDZ.

Podsjetimo, tvrtka “Đuro Đaković” dogovorila je suradnju s američkim proizvođačem borbenih vozila Bradley i prva takva vozila stigla su u četvrtak u Hrvatsku. Potpisivanjem ugovora tvrtke BAE Systems s tvrtkom “Đuro Đaković Specijalna vozila” stekli su se preduvjeti za isporuku vozila Bradley u Hrvatsku. Dolazak prvih vozila iz SAD-a u Hrvatsku očekuje se do kraja ove godine, nakon čega počinje njihova revitalizacija u tvrtki “Đuro Đaković”. U siječnju 2022. premijer Andrej Plenković rekao je da je Hrvatska pristala platiti 145,3 milijuna dolara za kupnju 89 rabljenih borbenih vozila Bradley od SAD-a, s ciljem poboljšanja sposobnosti svojih kopnenih snaga i ispunjavanja obveza koje je preuzela kao članica NATO-a. Prema ugovoru, Hrvatska će nabaviti 62 borbena vozila Bradley, 22 vozila za rezervne dijelove i pet vozila za obuku. Riječ je upravo o Milanovićevoj akviziciji pa zato on sad nema alate za kritiku Ivana Anušića. I to i ne želi.

“Ne zanima ga uopće vrijeđanje Anušića. Poštuje njegov ratni put, i bez obzira na njegovo obrazovanje, ne smatra ga inferiornim. Dapače, pothranjivat će njegovu autonomiju i integritet u odnosu na Plenkovića jer će i dalje činiti sve da ruši HDZ”, kaže jedan od njegovih suradnika s Pantovčaka.

Boks-vreća

U toj situaciji potpuno nove taktike prema MORH-u, šef države potpuno mijenja i svoje prioritete. Ostaje mu kao meta Gordan Grlić Radman kao ministar vanjskih poslova, s kojim jednako kao i s MORH-om dijeli dio ovlasti, pa se znameniti GGR sada treba ozbiljno pripremiti za preuzimanje uloge boks-vreće do izbora. Pantovčak planira napadati GGR-a na apsolutno svakoj temi jer je to trenutno najbolji teritorij za vođenje rata do izbora, i kad je u pitanju BiH i Crna Gora i Rusija – Ukrajina, a i Izrael – Palestina. Milanović, dogovoreno je na Pantovčaku, neće odustati od napada na Vladu zbog antiratne rezolucije UN-a kojoj se usprotivila, i s obzirom na to da očekuje da će taj sukob trajati barem do parlamentarnih izbora, planira na tome zaoštravati s Vladom. Sve dok GGR daje svojim gafovima povod za napade, Milanović to neće propuštati.

Ipak, s Banožićevim odlaskom sa scene – barem dok se ne suoči sa suđenjem za nesreću i smrt jedne osobe, a možda i optužnicom DORH-a zbog slučajeva poslovnih prostora dok je još bio ministar državne imovine – u Uredu predsjednika počeli su se baviti jednom drugom, potpuno novom temom. Zoran Milanović, naime, trenutno posvećeno radi na potpuno drugoj ideji.

On i njegovi suradnici – a samo ovog tjedna bilo je održano nekoliko sastanaka na tu temu – klade se na opciju po kojoj HDZ i Plenković neće na izborima uspjeti osvojiti većinu za sastavljanje vlade i tada će on, kako Ustav i predviđa, oformiti tehničku vladu sa svojim ljudima, rehabilitirati SDP, čijim se predsjednikom u sjeni još operativno smatra, i onda raspisati nove parlamentarne izbore zajedno s predsjedničkima uoči Božića iduće godine, te time, računajući da će pobijediti na valu svoje popularnosti i novoizraženog populizma, dokrajčiti HDZ i Andreja Plenkovića. Koncept glasi da je nemoguće da u toj situaciji HDZ, na objedinjenim izborima, dobije Sabor, a da on istovremeno izgubi za Pantovčak. Pogotovo nakon što Plenković u takvom scenariju ostane potpuno potrošen.









Naravno, u tom scenariju više neće biti Peđe Grbina, koji će u međuvremenu nakon izbornog poraza na proljeće morati nestati sa scene, a preduvjet da plan uspije jest da u SDP-u dotad opet pobijedi promilanovićevska struja na čelu s, vjerojatno, Sinišom Hajdašem Dončićem. Razgovore o tome ovog je tjedna s nizom ljudi vodio Milanovićev čovjek za vezu Orsat Miljenić, koji de facto radi na detroniziranju Grbina, odnosno na traženju novog kandidata za vođenje SDP-a koji bi onda krajem 2024. dobio i priliku za izbornu pobjedu.

Čermakovi ljudi

Cijeli ovaj novi scenarij zasnovan je na novoj anketi koju je HDZ proveo, a Plenković negira da postoji. To je bio razlog što je ovog tjedna nakon Predsjedništva HDZ-a bio iznimno ljut što novinari postavljaju pitanja o anketi. Prema toj anketi, rađenoj po izbornim jedinicama, HDZ osvaja tek 55 mandata, a na izborima 2020. dobio je čak 63 mjesta u Saboru, uz tri iz dijaspore.

Za formiranje vlasti, jasno, potrebno je 76 glasova, pa to znači da bi HDZ, uz tri zastupnika dijaspore i osam manjinaca, što čini 66 ruku, i dalje trebao još barem 10 žetončića. Ako se obistine ove prognoze, Plenković će morati naći mnogo više žetončića nego prije, ali to će ovoga puta biti gotovo neostvarivo. U svađi je s Domovinskim pokretom, a nezavisnih igrača bit će nedovoljno. Čak i ako u Sabor prođu Matija Posavec, Radimir Čačić, Marko Jelić, pa i Zlatko Komadina i Boris Miletić, ako se odluče na to, uz dva IDS-ova glasa, ako prođe i poneki kandidat Socijaldemokrata kao što je Davorko Vidović u Sisku ili čak Davor Bernardić u Zagrebu, Plenković neće moći formirati vlast spajajući Ivana Penavu i te ljude.









Zapet će s formiranjem većine jer ni jedni ni drugi neće moći pred svojim biračima staviti potpis na takvu nedosljednu koaliciju “čudnovatih kljunaša”, a Milanović će u tom trenutku već imati spremnu svoju tehničku vladu. Tko će je voditi, tek se pregovara. Upravo zato već se vode i preliminarni razgovori s nizom pojedinaca. U toj tehničkoj vladi, planira se, bit će i neki od stručnjaka kojima raspolaže Most, odnosno njima bliski ljudi, a i dio nezavisnih eksperata za pojedina područja, vezanih uz njegove i Miljenićeve te Kotromanovićeve ljude od povjerenja.

Bit će to vlada u kojoj će dominirati kadrovi povezani s njegovim velikim prijateljem, generalom Ivanom Čermakom, koji općenito već godinama udomljuje Milanovićeve ljude, od Ante Kotromanovića do Joška Klisovića, a i niz onih iz manje vidljivog, drugog ešalona.

Izravni napadi

U Milanovićevu uredu klade se na to da će Plenković nakon izbora imati tek 50 posto šansi da formira vlast. A onda će nastupiti – on. Smatra da ima šansu da trajno neutralizira Plenkovića, i uz to još dobije pet godina za šefovanje na Pantovčaku. Kao što je Kolinda Grabar Kitarović imala već spremnu tehničku vladu koju je trebao voditi Damir Vanđelić, kad su 2015. pregovori i konzultacije trajali tjednima, i Milanović ima isti plan. S tom razlikom što on planira spojiti dvoje izbore, one ponovljene za Sabor i predsjedničke, potpuno matirati Plenkovića i pomoći da SDP s novom ekipom na tim izborima pokuša pobijediti omrznuti mu HDZ.

Zato će se njegov fokus u idućim mjesecima do izbora za Sabor preseliti natrag na Plenkovića. Sada kad u fokusu više nema Banožića, uz GGR-a koji će biti tek kolateralna žrtva ovog izravnog sukoba dvaju najvećih igrača na sceni, Milanović se vraća izravnim napadima na šefa HDZ-a Plenkovića. Čekat će, najprije, da prođe situacija s Banožićem jer ne želi lešinariti na tom slučaju, pa ovih dana gotovo da i ne komentira njegovu nesreću nego, štoviše, kritiziranje Banožića sad naziva “udbaško-drukerskim poslovima”. A onda će se posvetiti samom Plenkoviću, tražeći i najmanji propust s kojim ga može eksterminirati. Glavni je cilj da HDZ što lošije prođe na izborima u travnju 2024., a onda se može posvetiti ovom scenariju, nakon kojega se grogirani Plenković više ne bi trebao uspjeti oporaviti.

Peđa Grbin će biti žrtvovan: Prema SDP-ovoj anketi stoji najlošije po pozitivnom dojmu kod birača

I SDP je proveo svoju anketu, koju jednako tako negira jer je njezinim rezultatima jednako nezadovoljan kao i HDZ svojom. Po tome, SDP bi na izborima za Sabor dobio maksimalno između 25 i 30 mjesta u Saboru i ne bi imao nikakvu šansu da krene u formiranje vlasti. Ali njihov bi posao bio, u Milanovićevu planu, da na svoju stranu vuku potencijalne HDZ-ove partnere i žetone u pregovorima i konzultacijama s predsjednikom države. Nije cilj da SDP formira vlast, jer je to i nemoguće, nego da onemogući HDZ da to pokuša.

Peđa Grbin pritom će biti žrtvovan. Prema anketi, upravo on stoji najlošije po pozitivnom dojmu kod birača. Dok drugi viđeni ljudi u SDP-u otprilike stoje na 20, 30, pa i više postotaka pozitivnog dojma, na primjer Mirela Ahmetović ili Boris Lalovac, Grbin je na svega 10 posto.

Zato će svojim planom Milanović, kako kažu njegovi suradnici, riješiti dvije muhe jednim udarcem – raščistit će situaciju u SDP-u i izravno raditi na izboru Grbinova nasljednika na vrhu stranke, a istovremeno i pobijediti HDZ. Na Pantovčaku su uvjereni da je plan ostvariv jer je matematika na njegovoj strani. Plenkovićeva bahatost, navodno su uvjereni njegovi suradnici i sudionici u ovom planu, dozlogrdila je biračima, a Milanović istovremeno politički zahvaća sve šire i potpuno je siguran da nema dostojnog konkurenta za Pantovčak za idućih pet godina.