BACILI SU SVE U VJETAR? Tomaševićeva ekipa želi osvojiti Hrvatsku, ali nešto je pošlo po zlu: ‘Je li bio svjestan toga kad je u sve ulazio, mislim da jest’

Autor: Eduard Petranović

Prošlo je dvije godine, odnosno pola mandata otkad su Tomislav Tomašević i Možemo u zeleno-lijevoj koaliciji slavodobitno preuzeli vlast u Zagrebu.

Ako se donedavno ‘zelenoj’ ekipi i moglo tolerirati da su neiskusni u upravljanju i vođenju velikog sustava poput hrvatske metropole i svih ogromnih gradskih tvrtki, ulazimo u drugu polovicu mandata kad će zagrebačkom gradonačelniku i njegovoj vladajućoj garnituri sve više tražiti “dlaku u jajetu”.

Počelo je sve kao iz bajke za zelene, mnogi su ‘ljubili bika među rogove‘, mainstream mediji pisali su hvalospjeve o junaku na biciklu koji spašava bakice po ulici, o progresivnim i modernim mladim političarima koji će Zagreb učiniti ljepšim i zdravijim mjestom za život, o neopterećenosti i nevinosti novih ljudi koji dolaze na vlast nad najvećim proračunom u državi.





Sve je palo u vodu

Ipak, medeni mjesec nije dugo trajao i ubrzo su na površinu, unatoč snažnoj podršci medija, počele izlaziti na vidjelo nesigurnosti i nesnalaženje Tomaševića i njegovih suradnika.

Nakon traljavo odrađenih imenovanja, kršenja izbornih obećanja oko javnih natječaja, afere s novom Upravom Holdinga nakon koje su neki članovi krenuli u javni okršaj sa “zelenom vlasti”, polako se počelo topiti početno promatranje Tomaševića i Možemo kroz ružičaste naočale.

Iako je poznato kakva se koruptivna hobotnica nastanila u Zagrebu i ogromnom aparatu Holdinga te ostalih društava i tvrtki s preko 10.000 zaposlenih za vladavine Milana Bandića, polako se gubilo strpljenje u Tomaševića koji se s tom koruptivnom hobotnicom obećao suočiti i ustabiliti vrlo propusne gradske financije. Prvih mjeseci stalno se borio s ‘kosturima iz ormara’ koji su iskakali iz svake sobe Gradske uprave i Holdinga, a zatim je vrlo brzo prihvatio većinu zaposlenih ‘kostura’.

Upućeni tvrde da je Tomaševićeva administracija od pozitivnih pomaka napravila barem pokušaj stabilizacije i smanjenje prevelikog aparata zaposlenih u Holdingu, Tomašević vidi se radi na svojim nastupima i ponekad izgleda kao ozbiljan političar, a manje kao aktivist iz kvarta, smanjeni su neki troškovi u Gradu i radio se veći pritisak na državu i Fond za obnovu da se pod hitno krene u obnavljanje potresom porušenog Zagreba.

Ipak, oporba i javnost smatraju da sve traje predugo, da Možemo nema vlastiti kadar za upravljanje pa se Tomašević previše oslanjao na bivše kadrove te da nije ispunio obećano.

U međuvremenu su uvedene famozne ‘plave vrećice’ i novi model upravljanja odlaganjem otpada, a od konkretnih i opipljivih rezultata zasad još imamo pokoju klupicu u duginim bojama.









Pukla je i suradnja sa SDP-om te je promjenom predsjedništva i šefa navodno pakt obnovljen, a sad su sve oči uprte prema nacionalnoj razini jer za godinu dana imamo mega izborni ciklus. Kako će Možemo nastupiti, je li Sandra Benčić kandidatkinja za premijerku, upitali smo vrsnog poznavatelja prilika na lijevoj političkoj sceni, analitičara i komentatora Karla Juraka.

“Još je ostalo pola, naravno da nije ostvario sve što je htio, mogao i obećao. Jedno je pitanje je li mogao više s obzirom na to da je ipak prošlo pola mandata. To je otežano nekim objektivnim okolnostima, nešto samom organizacijom stranke koja je u početku stvarala dosta problema, pogotovo logističkih. Stranka koja se temelji da sve kreće odozdo iz kvartova, skupljali su ljude dosta ‘zbrda-zdola’. A za učlaniti se u stranku, to je kao da ulaziš u masone. Imaju više inicijacijskih obreda, moraš se baviti šahtovima u kvartu najprije. Zato nemaju kontrolu nad svojim ljudima na najnižim razinama”, smatra Jurak.

Imaju li šanse?

“To se sve preslikava na nacionalnu razinu jer nemaju organizaciju na razini države. Doslovno imamo neke stranke koje su propale, a koje imaju bolju strukturu od njih. Njihov pohod na nacionalnu razinu može biti preko ljudi u parlamentu. Nameće se Sandra Benčić iako sumnjam da će ići s njom kao kandidatkinjom za premijerku jer je to bilo i medijski napuhano. Mislim da će htjet ići iznenaditi s nekim. Ne znam koliko bi bilo pametno ići s Benčić”, rekao je Analitičar.









Na pitanje tko je potencijalni koalicijski partner, odgovara.

“SDP se i dalje ističe kao najozbiljniji partner za suradnju. Naravno da nisu ni iste ideologije iako su bliski po mnogim pitanjima. SDP je tradicionalnija stranka, ali ne vidim tko bi mogao biti drugi. Ne računajući druge inicijative s lokalnih razina”, rekao je.

O Tomaševiću

“Dosta toga što ne prolazi ili teže prolazi je posljedica nepostojanja organizacija i strukture nego njega samoga. Jel bio svjestan toga kad je u sve ulazio, mislim da jest. Dosta smo navikli gledati na gradonačelnike kroz prizmu jedne osobe, pogotovo kroz Bandića je to personalizirano. Dosta toga što se spočitava njemu više proizlazi iz potkapacitiranosti ljudi oko njega”, objasnio je.

Na koncu, je li moguća suradnja između HDZ-a i Možemo ako se steknu okolnosti nakon izbora?

“Ne znam kako bi to oni jedni i drugi mogli opravdati. Kod nas se dugo govorilo o velikoj koaliciji, nisam bio sklon tome. Bez obzira što imaju puno dodirnih točaka i neformalnih HDZ i SDP nikad nije zaživjelo. Kod nas je ipak političko polje definirano nekakvom identitestkom politikom. Nije to Njemačka. Kod nas su više i manje i politike podijeljene, to najviše ograničava mogućnost takvih koalicija. Više smo po tome slični Španjolskoj i Grčkoj pa mislim da tako neće biti slučaj niti s HDZ-om i Možemo. Nisu to CDU i Zeleni ili u Austriji konzervativci i zeleni. Kod nas to ne funkcionira, ne može se preslikati”, zaključio je.