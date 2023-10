Milanović se ne libi odbrusiti ni velikom Izraelu: Stigao žestoki odgovor hrvatskog predsjednika

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu kako je dio izraelske administracije ‘vrlo drsko i bezobrazno reagirao’ na njegovu raniju izjavu da je Izrael ‘izgubio njegove simpatije’ zbog načina odgovora na napad Hamasa.

“Ja sam kad je Palestina u pitanju za jedan objektivan i uravnotežen pristup. Rekao sam ono što sam rekao prije pet dana, a na to je dio izraelske administracije vrlo drsko i bezobrazno reagirao“, poručio je Milanović u Tirani na konferenciji za medije nakon sastanka s albanskim kolegom Bajramom Begajom.





„Razumijem ih, nisu u lakoj situaciji, ali pravila su ista za sve“, dodao je.

Podsjetimo, glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Lior Haiat ranije je Milanovićevu izjavu nazvao nečuvenom, dodavši da se negativno ističe nasuprot jasnim porukama međunarodne podrške i suosjećanja s Izraelcima.

‘Šutio sam, ali Palestinci imaju pravo na državu’

Milanović kaže, nakon njega je to reklo još barem 20 ljudi, a prije njega irski premijer.

“Ja, koji sam sve ove godine šutio i šutnjom u stvari odobravao sve ono što je Izrael radio, ne da imam pravo reći, nego imam obvezu reći”, rekao je pa istaknuo da Palestinci imaju pravo na vlastitu državu i to je odavno trebalo biti poštovano. Ponovno je kritizirao postavljanje izraelske zastave na zgradu hrvatskog ministarstva vanjskih poslova rekavši da je to bilo nepotrebno i da to hrvatski građani u ogromnoj većini ne odobravaju.

Predsjednik ocjenjuje i da je dobro što je SOA podignula budnost protiv terorizma nakon što je radikalni islamist ubio dvoje Šveđana u Bruxellesu. Milanović smatra kako opreza nikad dosta, ali normalan život ne valja kočiti.

Rekao je kako je spomenuti teroristički napad u Bruxellesu, po trenutnim informacijama, izvršio pripadnik Islamske države.

„Moramo biti svjesni da nije svaki događaj ovakve vrste povezan s Palestinom. ISIL nije nikada palestinsko pitanje isticao kao važno pitanje za njih, njih zanima Islamska država“, kazao je Milanović.









„Svi koji ne mlate i ne ubijaju žene su za njih heretici pa tako i Palestinci“, dodao je, istaknuvši kako su i cilj i metode te organizacije potpuno neprihvatljivi.

S druge strane „ono za što se navodno zalažu borci za palestinsku slobodu je prihvatljivo, metode nisu“.

„Osuđivao sam ih i osuđivat ću ih. Isto tako tražim da pravila budu ista za sve i da se primjenjuju dosljedno, a ne da predsjednici nekih država kao što je Kosovo prekinu mandat i odu u nekakav poluzatvor u Haag, da hrvatski generali vise po Haagu godinama. A što je s drugima?“, poručio je Milanović.









Albanija stalno napreduje bez odgovarajućeg odgovora EU-a

Milanović je u srijedu započeo svoj dvodnevni posjet Albaniji na poziv albanskog predsjednika Bajrama Begaja. Govoreći o europskoj perspektivi Albanije, kazao je kako Albanija stalno napreduje posljednjih dvadesetak godine „u svakom pogledu“.

Usprkos tome, „napredak nije praćen odgovarajućim institucionalnim reakcijama i odgovorima EU-a“. Dodao je kako je apsurdno da je Albanija zajedno s Hrvatskom ušla u NATO 2009., a nije puno napredovala na svom europskom putu.

Napad u Banjskoj

Oba predsjednika referirala su se na napad srpskog paravojnog odreda na kosovsku policiju u Banjskoj na sjeveru Kosova.

„Nakon terorističkog napada Hamasa postaje neophodnije da EU i NATO snažno obeshrabruju“ takve postupke, kazao je Begaj, istaknuvši da nakon „terorističkog napada u Banjskoj“ na kosovsku policiju „stvari više nisu iste“.

Milanović je ponovio kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još nije dao odgovore u vezi s tim napadom, iako postoje dokazi o tome da su napadači obučavani na vojnom poligonu u Srbiji. Međutim, naglasio je kako ne podržava sankcije Srbiji jer one „ne donose nikad ništa“ i pomažu vlasti, kao što su se sankcije Rusiji pokazale kao “fijasko i šteta za nas”.