Milanović pred moćnicima rekao sve što misli: Zaplivao kontra struje u Vilniusu, ‘više ne možemo igrati tu igru’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Zoran Milanović s izaslanstvom sudjelovao je danas u Vilniusu na sastanku na vrhu NATO-a na kojemu su šefovi država i vlada članica Saveza raspravili i donijeli niz odluka važnih za budućnost NATO-a.

U izjavi za medije nakon sastanka, predsjednik Milanović kazao je kako je to vrsta sastanka na kojem se donose velike odluke te dodao kako se nada da smo svjesni posljedica koje one nose. Rekao je da ne može komentirati što su govorili drugi, ali da može reći koji su njegovi stavovi. “Govorio sam o situaciji u Bosni i Hercegovini koju sam ocijenio boljom nego što je bila, ali nezadovoljavajućom – to nas se sve tiče, to je dio sigurnosnog okruženja u kojem Savez djeluje”, rekao je predsjednik Milanović.

Govorio o situaciji na Kosovu

Nadalje, predsjednik je naveo kako je govorio i o situaciji na Kosovu te o napadu na KFOR i o potrebi da se Kosovo prizna. “Četiri članice NATO-a to još nisu učinile. To je jedna neodrživa kontradikcija u kojoj pozivamo Ukrajinu u članstvo NATO-a, a s druge strane ima među nama onih koji još ne žele priznati postojanje Kosova”, rekao je predsjednik Milanović.





“Više ne možemo igrati tu jednu nekonzistentnu igru u kojoj s nama sjede premijeri i predsjednici Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore koji su već godinama dobrodošli u najdelikatniji i najdemokratskiji vojni savez na svijetu, a da ih se u pregovorima za ulazak u Europsku uniju drži negdje tamo – nigdje. To je čak diskriminacija, to je jedno neodrživo proturječje”, rekao je i upitao kako objasniti činjenicu da te države jedva da mogu početi pregovore s Europskom unijom, a istodobno su već godinama u NATO-u?

Na pitanje o planu ulaganja u obranu, predsjednik Milanović je rekao: “Sve ćemo to promatrati od slučaja do slučaja i ničemu se nećemo davati i obećavati prije nego što to dobro promotrimo iz perspektive naših interesa i naše sigurnosti. Ovo su sve veliki planovi. Dobro je da će se koristiti barem 2 posto, to je iznos do kojeg jučer nitko nije stigao. Puno je važnije od toga koliki postotak BDP-a dajete u obranu to što s tim postotkom možete kupiti”, izjavio je.

‘Imamo jednu delegaciju’

Nadalje, novinari su predsjednika pitali da komentira činjenicu da Hrvatsku na Summitu predstavljaju razdvojene delegacije. “Nemamo dvije delegacije, imamo jednu delegaciju kojoj sam ja na čelu. U toj delegaciji je i jedan od članova ministar obrane i njegova pomoćnica, a ovog drugog sam morao maknuti iz delegacije. Ovdje su jedino bitni šefovi delegacija, oni jedini govore”, izjavio je predsjednik Milanović.

Govoreći o odlučivanju na NATO summitu, predsjednik je pojasnio kako se donose odluke bez našeg znanja i da to javnost mora znati zbog mogućih posljedica. “Ovdje se donose odluke koje imaju strahovito duboko, tektonsko značenje i Hrvatska u tome sudjeluje. Nitko od nas, pa ni ja, ni Plenković, ni ministar nisu sudjelovali u onim bitnim stvarima o kojima saznajemo zadnji tren. To nije kritika NATO-a, ali u vremenima kao što je današnje – koje je grozno i opasno i neke stvari ne želimo vidjeti – to naši ljudi moraju znati. Mi smo članica vojnog saveza koji okuplja vjerojatno najbolje države, to je društvo u koje smo ušli nakon puno muke i jer nam je tamo mjesto”, izjavio je predsjednik Milanović nakon današnjeg sastanka na vrhu NATO-a.