KAOS U KOJEMU SUDJELUJE MILANOVIĆ! Svjetske sile vode rat preko kičme malih, opako zaiskrilo zbog njemačkih tenkova. Analitičar ‘razoružava’ propagandu: ‘Nije krimen što ga hvali Lavrov’

Rusija je iskrivila komentare njemačke ministrice vanjskih poslova o ratu u Ukrajini u propagandne svrhe, rekao je u petak glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova, ističući stajalište Berlina da NATO ne smije postati strana u sukobu, prenosi Reuters.

Podsjetimo, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock naljutila je Moskvu komentarima na događaju u Strasbourgu u utorak, kada je, govoreći na engleskom, rekla da “ratujemo protiv Rusije, a ne jedni protiv drugih”.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova, u objavi na svom kanalu za razmjenu poruka Telegram, koju je u srijedu citirala državna novinska agencija TASS, iskoristila je komentare Baerbock kao dokaz da Zapad vodi “unaprijed pripremljeni rat protiv Rusije”.

Njemačka: Sve je kriva ruska propaganda

Dok je Baerbock često zvučala kao ‘veći jastreb’ od njemačke Vlade kada je u pitanju podrška Ukrajini, Berlin je više puta naglasio da želi izbjeći da NATO savez postane strana u sukobu. Ova zabrinutost bila je dio razloga za odgodu odluke Njemačke o slanju tenkova Leopard u Ukrajinu.

“Ruska propaganda kontinuirano preuzima izjave, rečenice, stavove, pozicije vlade, naših partnera i koristi ih za svoje svrhe”, rekao je glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Kijev i njegovi zapadni saveznici kažu da je ruska invazija na Ukrajinu, pokrenuta 24. veljače prošle godine, jednaka neizazvanom agresorskom ratu s ciljem zauzimanja teritorija. Moskva s druge strane kaže da Zapad koristi Ukrajinu za slabljenje vlastite sigurnosti Rusije.

Milanović: Mi smo u ratu s Rusijom, stvarno? Nisam znao

Izjavu njemačke ministrice vanjskih poslova jučer je komentirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji se i sam nije mogao načuditi onome što je rekla.

No, tu nije stao s kritikama Njemačkoj.

“Sada saznajemo od njemačke ministrice vanjskih poslova da smo u ratu s Rusijom. Pa da vidimo što nam je činiti. Neka se ona i Scholz dogovore tko je kancelar. Ovakvo ludilo nisam vidio”, zaključio je predsjednik.

Ruski mediji opet pozitivno o Predsjedniku RH

Ovoga puta u fokusu je bila njegova izjava o isporuci njemačkih i američkih tenkova, što će, po njegovom mišljenju, produžiti tamošnji sukob.

“Isporuka zapadnih tenkova Ukrajini produžit će rat. Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to zasad nije na vidiku, rat neće biti gotov. Nadam se da se neki razgovori vode, inače idemo dalje, prema Trećem svjetskom ratu. Što se tiče tenkova, i ruski i američki jednako gore”, rekao je Milanović , a ruski mediji navode da je predsjednik RH naglasio kako Hrvatska neće sudjelovati u neprijateljstvima protiv Rusije.

Možda će izgorjeti

“Možda će ovi tenkovi izgorjeti, možda će doći do Krima, ali bez Hrvatske. Za to ću se uvijek zalagati. Oni koji žele nekome ugoditi u Bruxellesu, mogli bi to podržati, ali ja neću”, nastavio je Milanović, a prenio TASS.

Milanović je zbog svojih izjava o ratu u Ukrajini i ranije bio vijest u ruskim medijima, a posebno je glasno odjeknula nedavna izjava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji ga je ‘pohvalio jer je govorio iskreno i pošteno o tome da SAD i NATO u Ukrajini indirektno vode rat protiv Rusije’.

Adut kojim ga HDZ optužuje za tešku rusofiliju

Milanovićeve izjave o ratu u Ukrajini mogu se interpretirati na razne načine, često se to čini u krajnje negativnom kontekstu jer se u vremenu rata u Ukrajini, koji jest ruska agresija na tu zemlju bez obzira na to što se može raspravljati o uzrocima, motivima dionika i sličnom, Zapad (Europa i SAD) svrstao na stranu Kijeva kojem pruža vojnu i logističku podršku, a u javnosti se svi odstupajući tonovi vrlo brzo teško etiketiraju.

Jasna je ta polarizacija i na hrvatskoj političkoj sceni, koju često koristi premijer Andrej Plenković kada predsjednika i oporbu naziva ‘rusofilima’, posebno one saborske zastupnike koji u Saboru nisu podržali obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Milanovića su HDZ-ovci i danas nazvali ‘karijesom s Pantovčaka koji je opet heroj u ruskim režimskim medijima’ te koji ‘gorljivo širi teze koje je već izrekao Putinov glasnogovornik Peskov’, a radi se o tome da će zapadni tenkovi u Ukrajini ‘gorjeti kao i svi drugi’.

Analitičar: Nije krimen Milanovića što ga hvali Lavrov

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović za Dnevno.hr komentirao je tendenciju ruskih medija da prenose izjave hrvatskog predsjednika.

“Rusi se hvataju za bilo koji narativ, izjave političara i poslovne zajednice koje liju vodu na njihov mlin i smatraju da ih hvale. To nije nova stvar, to se provlači još od 2001. godine. Kada god netko kaže nešto što bi išlo u skladu s ruskim narativom, ruski mediji to hvale. Nije krimen Milanovića što ga hvali Lavrov. To se Rusi hvale kako bi domaćoj publici mogli reći da u Europi ima dužnosnika koji su na njihovoj strani”, ocjenjuje Vidmarović.