Jandroković o pritužbi na Turudića: ‘Suci se međusobno ‘kajlaju’, pozadina je dublja’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je najnoviji razvoj događaja oko suca Ivana Turudića, kojem je Sabor nedavno izglasao povjerenje za obnašanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika, oko čega se već tjednima lome koplja u javnosti. Danas je s Vrhovnog suda priopćeno da je predsjednik Visokog kaznenog suda RH 14. veljače, uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnio nadležnom sudačkom vijeću pritužbu protiv suca tog suda Turudića zbog povrede Kodeksa sudačke etike.

Sporni su im njegovi sastanci sa Zdravkom Mamićem protiv kojeg je pokrenuta istraga. Jandroković je otkrio svoj stav. “Imam dojam da se suci kajlaju međusobno i jedan drugome smještaju kada mogu”, rekao je novinarima, ukazujući na tajming.

Jandroković je napomenuo da je tijekom izbora predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića protiv njega također vođen stegovni postupak i bez obzira na to izabran je za predsjednika Vrhovnog suda. “Tada je taj postupak vođen pred Državnim sudbenim vijećem (DSV) a sada vidim da od strane istog Dobronića u dogovoru ili uz njegovu suglasnost će se razmatrati pritužba protiv Turudića”, rekao je Jandroković.

Jandroković: Pitajte njih u pravosuđu što si rade

“Pitajte njih u pravosuđu zašto to jedan drugome rade, meni to ne izgleda dobro, imam dojam da tu ima i puno osobnog i da sama dinamika ukazuje da je to dublja pozadina nego samo ovo što vidimo iz priopćenja Vrhovnog suda”, dodao je predsjednik Sabora.

Zatim podsjeća na raniji pritisak lijevih političkih opcija da se mimo zakona na poziciju predsjednice Vrhovnog suda imenuje Zlata Đurđević, što nije prošlo.

“Politika je konfliktna djelatnost, tu se sudaraju različite političke opcije, svjetonazori i programi i nije za očekivati da svi podrže osobu koju predlaže vladajuća većina”, zaključio je te odgovorio na pitanje je li to možda vjetar u leđa oporbi uoči subotnjeg prosvjeda. Jandroković smatra, može se i tako zaključiti.

‘Pogledajte oporbu, pa oni se međusobno ne podnose’

Iskoristio je priliku da ukaže kako stranke koje organiziraju prosvjed međusobno imaju loše odnose te da aktualnoj vlasti nisu neka prijetnja.









“Pogledajte odnose između Kreše Beljaka (HSS) i Darija Zurovca (Fokus), što su jedan drugom govorili, pa pogledajte što su jedni o drugima govorili Marijana Puljak (Centar) i Dalija Orešković (SSIP). Vidjet ćete da se radi o jako heterogenoj skupini, o ljudima koji se međusobno ne podnose, ali očito da ovdje iz želje da se popravi njihova politička situacija, iz želje da dobiju i određenu pozornost, kreću u ovaj predizborni skup”, zaključio je.

Smatra i da je oporba ozbiljna, organizirali bi prosvjed na većem prostoru jer se Markov trg može popuniti s dvije tisuće ljudi.