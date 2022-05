Foto: Screenshot You Tube

ISTINA O SRPSKIM CIVILNIM KOLONAMA? Osim traktora, bilo je nečeg punog goreg: Žele suditi Hrvatima, a Vučić zna što se dogodilo

Autor: N.K

Niz istaknutih hrvatskih dužnosnika i svjedoka ratnih 90-ih, komentiralo je podizanje optužnice protiv hrvatskih pilota za zločine nad civilima u operaciji Oluja.

Svi su složni kako za takvo što nema temelja te da su te navode već istraživale različite organizacije, među kojima je i UN-ov sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Pritom je vrlo direktan bio savjetnik premijera i šef hrvatske diplomacije iz devedesetih godina Mate Granić. Kaže kako Hrvatska neće prihvatiti nikakve optužnice iz Srbije “ako i dođu”.





U kolonama s civilima, bili tenkovi i vojni kamioni

“Nitko nikad u Hrvatskoj nije dao nikakav nalog da se počini zločin i djeluje prema civilima”, rekao je Granić, dodavši da bi ICTY “davno podignuo optužnicu da je imao bilo kakvih argumenata za to”.

Naglasio je i kako su se u kolone u kojima su ljudi bježali prema Srbiji, “umiješali tenkovi i kamioni koji su iz Hrvatske vozili naoružanje bosanskim Srbima”.

“Dakle isti oni koji su u Hrvatskoj počinili zločine su to oružje nosili bosanskim Srbima. Bili su legitimna meta”, rekao je Granić.

“Naravno da je bilo kolateralnih žrtava, kao i u operaciji Oluja, no kad se gleda povijest zadnjih 50 godina, takvih žrtava je u Oluji bilo manje nego u bilo kojoj operaciji naših saveznika, poput Iraka ili Afganistana. Prema tome, itekako se pazilo na civile”, dodao je bivši ministar.

Odriješit je bio i bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith koji je rekao da je proces koji je na području bivše Jugoslavije vodio ICTY bio iznimno važan, jako dobar i pravedan te da nema onih koji su izbjegli pravdi.

“Stoga mi nije jasno kako Srbija misli da ima jurisdikciju” da procesuira te događaje koji se nisu ni dogodili na njezinom teritoriju, naglasio je.









“Odgovornost za Oluju i na srpskom vodstvu”

Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata također je rekao kako su kolone bile pomiješane s vojnim vozilima.

“Mogu izraziti žaljenje za svakom nevinom žrtvom, za svakom civilnom žrtvom, posebice za djecom ako su stradala tamo, kao što stoji u optužnici, no ključno je, a to znamo sigurno, da su te kolone koje su odlazile iz Hrvatske bile pomiješane s vojnim vozilima i da je odgovornost na onome tko je to tako odradio”, rekao je Nazor.

Istaknuo je da je odgovornost za Oluju na srpskom vodstvu, pa i na današnjem predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je prije te operacije uvjeravao srpsko stanovništvo s tog područja da ne prihvati mirnu reintegraciju “jer će ono biti dio Srbije”.









“Ako govorimo već o odgovornosti, počnimo od one političke”, rekao je.