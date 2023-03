INTIMNI ODNOSI PO SABORSKIM HODNICIMA! Tajne seksualne afere hrvatskih političara: ‘Nema onoga tko nema ljubavnicu’

Autor: Iva Međugorac

Političari su daleko od očiju javnosti ljudi od krvi i mesa, koji poput običnih smrtnika griješe na mnogim poljima uključujući i ono ljubavno. Niz je domaćih i stranih političara čije su karijere uz ostalo obilježili razvodi, avanture, ljubavnice i preljubi. Svojevremeno je finski ministar vanjskih poslova bio primoran napustiti svoju poziciju zbog erotskih SMS poruka koje je razmjenjivao sa nepoznatom striptizetom.

Hrvatski političari baš i ne otkrivaju svoje afere

U Hrvatskoj međutim političari zbog ljubavnih avantura sa svojih pozicija ne odstupaju, ali hrvatski političari ionako nisu pretjerano principijelni kada je moral u pitanju. Šuškalo se još prije desetak godina da Milan Bandić nije bio sam one kobne noći kada je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću nakon koje se bacio u bijeg od policije, navodno je upravo to što mu je društvo pratila nikad otkrivena žena i bio razlog njegova bijega.

Bandić to nikada nije ni potvrdio, ni demantirao, a to što je činio te kobne noći njegovoj gradonačelničkoj karijeri definitivno nije naškodilo. Tijekom Bandićeva života o njemu se po kuloarima govorilo kao o velikom ljubitelju žena, a nakon što je preminuo, spekuliralo se da je Bandić posljednju noć života proveo u društvu svoje suradnice Natalije Price, ali ni to nije precizirano.





Vodeće pozicije nerijetko sa sobom vuku i razne tračeve pa se tako govorilo i da predsjednik Milanović ima izvanbračno dijete s jednom pjevačicom, ali ni to se nikada nije potvrdilo i teško je za povjerovati da bi takvo što bilo istina, nikada se nije potvrdila ni teza o tome da je Bandić daleko od očiju javnosti veliki ljubavnik i zavodnik.

Ljubavnice su spominjane u javnom prostoru

Kada je o ljubavnicama riječ one su u javnom prostoru spominjane u različitim kontekstima. Tako je primjerice svojevremeno Milijan Brkić kao glavni tajnik HDZ-a u jednom razgovoru za Večernji prozivao bivšeg predsjednika Ivu Josipovića navodeći da mu ovaj preko svojeg prijatelja Marka Vojkovića ‘pakira’ priču o ljubavnom trokutu sa poznatom sutkinjom sa zagrebačkog Županijskog suda. “To su zaista besmislice i ne znam što bih na to rekao. Gotovo nisam vjerovao kada sam pročitao”, kazao je Josipović te prilike odgovarajući na prozivke.

Svojedobno je medijski prostor punila priča o nekadašnjem ravnatelju policije Oliveru Grbiću, i to nakon što je otkrivena njegova veza s novinarkom Dijanom Čuljak, osobom koja je bila pod Uskokovom istragom. A da za ovu priču i SDP-ovci imaju svojega asa potvrđuje drama koju je svojevremedno proživljavao Igor Dragovan, kada je u javni prostor procurila priča o famoznom ljubavnom trokutu, slikama na mobitelu i zavjeri na javnoj televiziji. U dijelu medija svojevremeno se pisalo o tome kako su političari bez ljubavnika i ljubavnica rijetkost, a govorilo se o tome kako brojni ministri iz različitih opcija koji su prodefilirali po domaćoj političkoj sceni često koketiraju sa manekenkama i raznim poznatim damama, uključujući i one iz svijeta biznisa.

Govorilo se pak i o tome kako je jedan politički dvojac iz bivše Kukuriku vlade bio intiman čak i po saborskim hodnicima, navodno se radilo o jednom visokopozicioniranom SDP-ovcu i bivšoj Milanovićevoj ministrici. No, i mimo tih glasina kontroverze ovog tipa su pratile hrvatske političare. Svojevremeno je Net.hr objavio fotografije HDZ-ova Franje Lucića koji je na njima u najmanju ruku razodjeven. Radilo se o fotografijama iz luksuznog grčkog hotela u kojem je konzervativni Lucič boravio s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima Hrvatskog nogometnog saveza, tijekom kvalifikacijskih utakmica protiv Grčke. U delegaciju ga je pozvao njegov brat Drago Lucić koji je ujedno i predsjednik županijskog saveza Požeško-slavonske županije.

Nedugo nakon objave fotografija, oglasio se i Lucić tvrdeći kako se netko igra njegovim životom i sudbinom te je nakon toga nestao iz javnosti. Iz javnosti je nestao i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je žestoko reagirao kada su u medije dospjele fotografije tipa u čijem krilu u Beogradu sjedi prostitutka, iako se tvrdilo da to niti nije Tolušić njega se tim slikama dovelo u neugodan položaj.

U ovom kontekstu spominjao se i HDZ-ov Zlatko Ževrnja, u vrijeme kada je Splitom pukla priča o seks-aferi manekenki i misica iz jedne modne agencije, nakon čega se javnim prostorom proširio popis klijenata mahom poslovnih ljudi i političara, koji su navodno bili klijenti djevojkama koje su se prostituirale.Osim Ževrnje, na popisu klijenata navodno se nalazio i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, ali priča s Kerumom nikada nije dokazana, a uspostavilo se i da Ževrnja s cijelom pričom nema veze. Krivcem za podvođenje proglašen je Ivica Jurišić koji je osuđen na 728 sati dobrotvornog rada. Dva poduzetnika koja su se također spominjala u kontekstu ove priče nagodili su se sa sudom, a Ževrnja čije se ime spominjalo u izvornoj optužnici u konačnici u cijeloj ovoj trakavici nije niti sudjelovao.









U aferama i političarke i lokalni dužnosnici

Svojedobno je upravo naš portal objavio tekstove SMS poruke koje je tijekom sjednice Županijske skupštine Osječko-baranjske slala jedna od vijećnica. ”Brzo dr*am kurac i na jezik sprica topla sperma”, stajalo je u spornoj poruci, koja je navodno poslana na adresu jednoga od najpoznatijih hrvatskih sudaca. Hrvatska, a osobito zagrebačka javnost dobro pamti i aferu ‘striptizeta’ usred koje se našao Zvonimir Šostar početkom 2007. godine, dok je bio na dužnosti pročelnika Gradskog ureda za zdravlje – mediji su, naime, tada objavili fotografije s jedne privatne zabave na kojima je vidljivo kako Šostaru u krilu sjedni gola crnokosa djevojka.

Kako je Šostar kasnije tvrdio, radilo se o spački koju su mu priredili dugogodišnji prijatelji koji su mu na spornu zabavu naručili trbušnu plesačicu. Slava, moć, titula pa i novac s kojim upravljaju političari privlači poznate kako anonimne, tako i slavne dame u postelje svjetskih dužnosnika, a kriterij nisu niti godine jer neki političari pali su u zagrljaj maloljetnica.

Ljubavne kontroverze svjetskih političara

Jedna od zanimljivijih priča odnosi se na francuskog predsjednika Francoisa Hollandea koji se u središtu skandala našao nakon što je časopis Closer otkrio njegovu aferu sa čuvenom glumicom Julie Gayet. Članak koji se prostirao na sedam stranica pratile se predsjednikove fotografije pred zgradom u kojoj je glumica živjela, a on je radi toga prijetio tužbom zbog povrede privatnosti ne negirajući odnose sa Gayet koja je s njime navodno bila i trudna. Pisalo se po francuskim medijima i o Hollandovom ljubavnom trokutu u kojem se našao jedan ministar iz Sarkozyjeve vlade, a između tog dvojca stajala je Valerie Trierweiler koja je imala aferu i sa bivšim ministrom gospodarskog oporavka Patrickom Devedijanom.









Ljubavna afera nekadašnjeg francuskog predsjednika Sarkozyja dospjela je u javnost i 2007.godine kada su tabloidi progovorili o njegovoj vezi s 13 godina mlađom Carlom Bruni. Razvedeni Sarkozy je napravio presedan i službenim priopćenjem potvrdio navode o vezi s lijepom talijanskom manekenkom. Par se oženio 2. veljače 2008., a tri godine kasnije dobili su kćer Giuliju. Velikim ljubiteljem žena i avantura smatrao se i talijanski premijer Berlusconi čiji su seksualni skandali punili novinske stupce posebice kada se govorilo o njegovim razularenim zabavama s maloljetnicama. Najveću pažnju u tom kontekstu privukao je njegov odnos s marokanskom plesačicom Ruby s kojom je imao intimne odnose u vrijeme kada je ona imala svega 17 godina zbog čega se našao na sudu. Na sudu se zato nije našao bivši američki predsjednik Clinton, ali je njegovu karijeru nedvojbeno obilježila afera s mlađahnom pripravnicom Monicom Levinsky koja je tvrdila da je svoju lojalnost državi morala dokazivati na koljenima.

Iako je Clinton prvotno tvrdio kako nije imao seksualne odnose s Monicom, kasnije je sve priznao. Priča se kako je i ruski predsjednik Vladimir Putin pao na šarm mlade ruske gimnastičarke Aline Kabajeve koja je od svojeg ljubavnika bila mlađa čak 30 godina. ona se 2007. godine učlanila i u njegovu stranku a, a vrlo brzo postala je zamjenica predsjednika Dume. Moskovski mediji pisali su o dvoje ljubavnika koji su se trebali vjenčati, a pisalo se i da njih dvoje imaju trogodišnjeg sina i kćer. Konkretnih ljubavnika i ljubavnih avantura s imenom i prezimenom u hrvatskoj politici nije bilo previše, jer je samo nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum izašao iz ormara priznajući kako napušta suprugu Anku zbog ljubavnice Fani Horvat potvrdivši svoj preljub putem TV Dalmacije.