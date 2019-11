IDEMO LI NA NOVE IZBORE? Puhovski za Dnevno poručio: ‘Plenković riskira veliki pokret protiv Vlade, počeo je neinteligentno griješiti’!

Autor: Valneo Kosić

Ugledni politički komentator i profesor, Žarko Puhovski komentirao je za Dnevno aktualnu političku krizu koja je nastala zbog izostanka dogovora Vlade i sindikata obrazovanja. Procijenio je da je premijer Andrej Plenković povukao politički neinteligentan potez koji ga je doveo u praktički bezizlaznu situaciju usuret predsjedničkih izbora. “Premijer je počeo taktički griješiti i natovario si je veliki teret na leđa, a jedno od rješenja je i raspivanje novih parlamentarnih izbora”, poručuje Žarko Puhovski.

Podsjetimo, jučer je Vlada izašla sa svojim prijedlogom o povećanju plaća u obrazovanju za 10,40% od iduće godine, a koeficijentima riječi opet nije bilo. Istovremeno, Zdravko Marić gostuje u Dnevniku Nove Tv i poručuje da nitko neće dobiti povećanje plaće u javnom sektoru ukoliko sindikati ne prihvate ponudu Vlade. Vrlo vjerojatno, ta ponuda će biti odbijena, a čini se da Plenković riskira veliku frontu protiv sebe.

Prema mišljenju profesora Puhovskog, jučerašnji potez jedan je od njegovih najlošijih političkih poteza. “Natovario si je velik teret na leđa. Dolaze izbori , a već ima problema sa strankom koja nije disciplinirano na njegovoj liniji i povrh toga sad će se morati baviti sindikatima koji će gotovo sigurno odbiti taj prijedlog, a svaki drugi njegov prijedlog bi značio neku vrstu priznavanja slabosti, ako ne već poraza onda svakako slabosti, a on to ne trpi. On bi to naj jednostavnije mogao okončati prije izbora da im da što su tražili, a to znači priznati slabost, a drugi način je naravno da raspiše parlamentarne izbore jer im tehnička Vlada ništa ne može dati”, misli Puhovski.

Treća opcija, a to je da se štrajk proglasi nezakonitim nije izgledna i teško je izvediva. “To je jako, jako kompliciran proces. Ja ne vjerujem da on snažno kontrolira pravosuđe kao što to mnogi vjeruju. Nije sigurno da bi mu to moglo proći, a kad bi mu to i pošlo za rukom , onda bi to imalo dalekosežne implikacije sa svim drugim sudovima koji mogu biti upleteni, pa sve do Ustavnog suda. To zbilja znači potezati vraga za rep i to bi sve skupa moglo jako eskalirati.”

“On je sad na rubu toga da se drugi sindikati solidariziraju s učiteljima i profesorima. Zato su oni sada i dali ovu priču u javnost da ljudi iz obrazovanja blokiraju ostale sindikate iz javnog sektora kako bi spriječili očito rastuću solidarnost sindikata s prosvjetarima, a to bi Vladu moglo dovesti u doista tešku situaciju. Imate štrajk u Slavonskom Brodu, štrajk u takozvanom realnom sektoru, još uvijek vise brodogradilišta u Puli i Rijeci. Nezadovoljna je policija, nezadovoljne su socijalne službe, pravosudna policija, dakle on bi se mogao naći u veoma teškoj situaciji i sad je pitanje dali je manje teško za njega da im da neku koncesiju, ustupak, pa da ga drugi gnjave u narednim mjesecima za što ipak ima malo vremena ili da zaoštri situaciju i dobije cijelu frontu protiv sebe, odnosno veliki pokret protiv Vlade”, kaže Puhovski





Marićeva izjava imala je za cilj zavaditi sindikate

“To je pokušaj da se spriječi se spriječi solidarnost, a s druge strane to što on kaže je točno, to je utemeljeno u dokumentima, ali je rečeno na način i u trenutku kada taj postupak ima za cilj napraviti razdor među sindikatima i razbijanje njihove složnosti”, smatra Puhovski i potvrđuje dojam javnosti da se radi o svojevrsnoj ucjeni sindikata obrazovanja.

“Vlada se pokazala jako neinteligentnom. Jedino se Crkva pokazala manje inteligentnom. Crkva je sebi dopustila da čovjeku koji im je dao najveći pijar, najveću pozitivnu promidžbu u zadnjih 20 godina, doživi da se slijedeći dan njegova nadbiskupija od njega ogradi”, poručuje Puhovski misleći na Marina Miletića, riječkog vjeroučitelja koji je iznimno popularan među mladima na društvenim mrežama.” To je nešto nepojmljivo. A nije rekao ništa što bi bilo protivno nauku crkve. I povrh toga, njihovo vijeće proglasi da štrajk nema etičke sastavnice. Crkva se na neinteligentan način svrstala na stranu vlasti koje se već same neinteligentno ponašaju”, govori nam Puhovski.

Plenković nije bio na pregovorima sa sindikatima, a bio je u istoj zgradi

Prema riječima profesora Puhovskog, Plenković je mogao sebi olakšati poziciju, ali je propustio učiniti. “On je trebao s njima prije deset dana razgovarati. On im je trebao reći rečenicu koja bi otprilike glasila: ‘Ispričavam se zbog toga što sam se previše koncentrirao na vanjske odnose i izgubio iz vida važnost vašeg štrajka’. Na taj način bi si ušparao i novce i poštedio se problema”.

Takođr, smatra da su predstavnici sindikata, učitelji i profeosri doista poniženi uvjetima koje im nudi Vlada. “Oni sada doista traže priznanje, traže dostojanstno. A on im to neda. On je pustio da šef njegovog ureda vodi pregovore. Jedan činovnik čije mjesto u politici praktički ne postoji. On se sastanku priključio tek kasnije, a bio je cijelo vrijeme u istoj zgradi. Dakle to je zaista bilo pogrešno. On je inače čovjek koji je taktički doista sposoban, a stretegije nema. A sada je počeo i taktički griješiti. To znači da on nije imao dugoročno nikakve ideje, osim taktike održavanja na vlasti i stabilnosti. To je veoma uspješno i inteligentno radio tri godine, a sada je počeo raditi taktičke greške, odnosno dnevne greške. Primjerice, on je mogao u svakom trenutku doći na pola sata sa nekog satanka i reći: “Molim vas, čeka me Angela Merkel, ali znam da je ovo jako važno, dajem punu podršku obrazovanju, učinit ćemo sve što možemo da budete zadovoljni”. Međutim, on to nije napravio, a nebi ga ništa koštalo, a štrajk bi možda već bio gotov. Ljudi traže da im se prizna da je to što oni rade važno i da je to važnije od šefa graže u Vladi, a to se iskazuje koeficjentima”, zaključuje Puhovski.