Zašto se Ivana Kekin povezuje sa Severininim slučajem? Bivši ministar prvi je ukazao na to

Autor: Iva Međugorac

U vrlo kratkom roku Ivana Kekin uspjela se nametnuti kao jedna od aktivnijih saborskih zastupnica, čiji istupi ne prestaju plijeniti pažnju, no i prije nego što je ušla u saborske klupe Kekin je javnosti bila dobro poznato ime. Znalo se naime da je riječ o supruzi glazbenika Mile Kekina, s kojim je u braku 17. godina.

Supružnici su u braku dobili i dvoje djece, a premda nerado progovara o svojem privatnom životu Kekin je ipak nedavno u razgovoru za Zagreb.info otkrila malo poznate detalje o svojem braku priznajući kako ona i suprug imaju dogovor po kojem se zna tko što u kućanstvu radi.

”Tako da je sad nekako podjela da se ja brinem najviše za hranu, što volim, puno kuham, u tome se dobro strukturiram, a njemu sam manje-više prepustila sve što se tiče održavanja čistoće i higijene, to je njegov ‘department’. On je u našem kućanstvu ministarstvo okoliša i gospodarenja otpadom. Školu nekako dijelimo pola-pola, ja pokrivam matematiku i STEM, a on se bavi jezicima’’, izjavila je ova psihijatrica i subspecijalistica psihoterapije te članica stranke Nova ljevica koja se u parlamentu primarno bavi temama vezanim za zdravstvo i školstvo.

Kekin uspješno balansira posao i obitelj

Nerijetko Kekin progovara o i mentalnom zdravlju djece i mladih, kao i pravima žena te LGBTQI osoba. Iako aktivna u sabornici Kekin vrlo uspješno balansira između privatnog i poslovnog života, u čemu ima i potporu supruga Mile koji je u jednom intervjuu otkrio kako se u svoju suprugu koja se djevojački prezivala Novosel zaljubio davne 2007. godine u vrijeme dok je ona bila studentica medicine. U to je doba Kekin već bio poznati glazbenik, a kako je ljubav ubrzo planula tako su njih dvoje brzo stupili u brak u kojem su dobili sina Vitu i kćer Mišu.

Po rođenju kćeri Kekini su odlučili iz podstanarskog stana na Tuškancu preseliti u nekretninu u kojoj danas žive. Riječ je o stanu od 77 m2 kojega Kekin navodi i u svojoj imovinskoj kartici u kojoj ga je procijenila na 100.084 eura. Dok je Kekin gradio vlastitu glazbenu karijeru, supruga Ivana nije se previše medijski eksponirala, a pažnju je po prvi put privukla kao prosvjednica na Markovom trgu.

Prosvjed su u to doba organizirale stranke iz platforme Možemo! koje su se usprotivile raspuštanju Sabora prije donošenja Zakona o obnovi Zagreba, nakon čega Kekin i jest počela aktivnije istupati u javnom prostoru iznoseći kritike na račun vlasti i vladajućih struktura. Govoreći o svojoj obitelji Kekin je jedne prilike priznao kako su se njegovi roditelji mučili da bi sagradili kuću u Zagrebu, tata je umro prije useljenja, a gastarbajteri koji su radni vijek proveli u Njemačkoj ondje su podizali djecu. No, ako je suditi po imovinskoj kartici Kekini problema s egzistencijom ne bi trebali imati.

Imovina supružnika Kekin

Naime, Ivana Kekin kao saborska zastupnica mjesečno zarađuje 1.884 eura dok suprug Mile od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini uprihodi 122.927 eura. Imovinska kartica otkriva da pored spomenutog stana u Zagrebu koji je u vlasništvu zastupnice Kekin njen suprug posjeduje vikendicu s pripadajućim zemljištem od 412 m2 u Momjanu koja je procijenjena na 400. eura. Ivana Kekin je u napomeni u imovinskoj kartici navela da se “radi o terenu veličine 412,00 m2, na kojem je trenutno upisana građevina veličine 43,00 m2, no u naravi se nalazi kuća u izgradnji veličine 171,00 m2 koja zbog toga što nije dovršena nije upisana u svojoj naravnoj veličini”. Suprug Kekin vlasnik je Renaulta Kadjara iz 2018.godine koji je procijenjen na nešto manje od 15 tisuća eura, a pored toga Kekin je nositelj samostalne djelatnosti Milan Kekin te posjeduje i 25 posto udjela u tvrtki Gajba records.









Nedavno se Kekin spominjala u interesantnoj kolumni koju je Marinko Jurasić napisao za Večernji list, a tamo se pak dovodi u vezu sa slučajem Severine Vučković pri čemu se novinar poziva na istupe bivšeg ministra zdravstva Rajka Ostojića. Naime, potpisnik spornog vještačenja u Severininom slučaju Vladimir Grošić u mandatu SDP-a i Možemo imenovan je ravnateljem Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Premda je SDP s tim imenovanjem teško povezati, treba napomenuti kako je Grošića imenovalo sedmeročlano upravno vijeće među kojima se nalazilo i četvero onih koje je imenovao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, njih dvoje imenovala je Klinika, a jednog Vlada.









Tomašević je za predsjednika imenovao profesora Igora Francetića, a za članove zastupnika Možemo iz zagrebačke gradske skupštine Gordana Bosanca, Kristinu Jandrić iz udruge Svitanje i doktora Zorana Madžarca iz KBC-a Rebro koji je kolega zastupnice Kekin koja je prošle godine nazočila na 65-toj godišnjici Klinike Sveti Ivan gdje je hvalila osnutak prve hrvatske ambulante za manjinski stres LGBTQ populacije, a tada joj je društvo pravio Grošić koji je poručio kako se moraju pratiti društveni i ekonomski trendovi jer je pacijent preslika društva. U studenom te iste godine zajedno s Božom Petrovom bila je pak predavačica na okruglom stolu Klinike, a tada se pak polemiziralo o igrama na sreću i kockanju maloljetnika.