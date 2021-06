TVRDILI SU: ‘MI SMO DVA SVIJETA, TAKVI ĆEMO I OSTATI! Došli su izbori, evo ih sada zajedno na vlasti!

Autor: Daniel Radman

“Most i Pametno dva su svijeta, a takva će i ostati“, izjavila je svojedobno Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra, stranke koja je izrasla upravo iz “Pametnog” kao svojeversnog obiteljskog političkog projekta.

I gospodin Ivica Puljak nije nalazio puno ljepše riječi za Most, s tim da je uoči prošlih izbora u njihovo društvo – onih s kojima nikako ne bi koalirao – uvrstio je i SDP i HDZ.

No, vremena se mijenjaju. Puljak je uzeo izbore za gradonačelnika i danas službeno preuzeo vlast, a da bi uspješno vladao treba mu i većina u Gradskom vijeću. Ondje ima tek sedam mandata pa će mu vlast držati široka koalicija u kojoj su upravo Most sa svoja tri zastupnika, koliko ima i SDP i Možemo, a može računati i na dva vijećnika neovisne liste Branke Ramljak.

Sretan je da Radnička fronta više nije dio Možemo

Tako će se u istom društvu naći i Možemo i Most, a između njih su – da se poslužimo usporedbom Marijane Puljak – tri, a ne ‘samo’ dva svijeta. Je li ovo koalicija koja se uobičava navati neprincipijelnom ili je opravdano ući u ovako širok front upitali smo našeg analitičara Davora Gjenera.

“S Puljkove pozicije se mora nastupati racionalno, on ima izvršnu vlast i mora osigurati većinu u Gradskom vijeću. Svi partneri, izuzev Mosta, nisu mu problematični, pogotovo ne gospođa Ramljak koja spada u isto političko polje kao i on, oboje su liberalni demokrati. S Možemo isto ne bi trebao imati velikih problema. Bilo je tu netrpeljivosti s onima koji su tvorili tu platformu i nekadašenjeg Pametnog, ali to je bilo izraženije dok je još Radnička fronta bila dio Možemo”, smatra Gjenero.

Ima i ‘čudnijih’ koalicija

“Na Puljku je sada odgovornost za postizanje kompromisa, a politika je uvijek umjetnost mogućeg: kod kompromisa samo morate voditi računa da oni ne budu takvi da ne dovode u pitanje vašu temeljne vrijednosti da možete, uvjetno rečeno, živjeti s njima. Najteže će mu biti sklapati kompromise s Mostom, sve druge neće biti neki veći problem. Ali, koalicija mu neće biti lagana. Za očekivati je da se rješavati na pragmatičnim interesima i na ustupku u pragmatičnim stvarima”, objašnjava.

Koliko će utjecati na prilike u Saboru? Primjerice, Nikola Grmoja je čak izjavio kako Kerum želi da “Puljak i Ivošević dođu na vlast”, a na kraju će njegova stranka biti ta koja će ga tamo održavati.

“To su dvije odvojene razine, tim više ne vjerujem da će se pozicija Centra na nacionalnoj razini morati mijenjati zbog toga. Oni su liberalni demokrati, Most je klerikalna organizacija i oni doista pripadaju različtim svijetovima, ali u gradu se na komunalnim problemima mogu međusobno dogovoriti i raditi ustupke. Imate i nevjerojatnijih stvari, recimo da će – koliko je meni poznato – Ivana Penavu, koji po meni vodi jednu politiku nacionalne isključivosti podržati i HNS koji je do jučer bio liberalno-demokratska stranka. Puno je veća razlika između populista i HNS-a kakav su oni bili do pred koju godinu, nego bilo što drugo. Očito HNS više nije nikakav brend i ne predstavlja ništa.”









O suradnji s Vladom ovisi Puljkova suradnja s HDZ-om

Za kraj ostaje pitanje koliko će Puljak predstavljati odmak od dosadašnje vlasti u Splitu. Mislimo tu na one s proteklih izbora kada su na vlast izmjenili HDZ, i SDP i Kerum.

“U odnosu na Keruma je veliki, ali u odnosu na Keruma veliko je odstupanje bio i mandat s Krstulovićem Oparom koji ‘s Kerumom nije mogao živijeti’ i nije se ponovo kandidirao upravo zato što nije uspio uspostaviti koaliciju s kojom bi mogao vladati bez Keruma. Split je imao vrlo pristojnu gradsku upravu, ima i dobru financijsku situaciju. Daleko je konsolidiraniji nego što je Zagreb. U Splitu je bilo i velikih vladinih investicija, ne vjerujem da će se išta od toga prekinuti, tako da – što se upravljanja gradom tiče – Puljak nema lošu situaciju. Ima bolju nego u velikom dijelu gradova. Od velikih, najbolju situaciju ima vjerojatno gospodin Radić u Osijeku koji u potpunsoti ima ‘platno i škare’ u svojim rukama. Puljku će biti daleko teže upravo zbog koalicijskih odnosa. Dugoročno bi mu čak bilo pametnije surađivati s HDZ-om nego li s Mostom, ali to u ovom trenutku jednostavno nije moguće. No, ako bude dobre suradnje Puljkove gradske admisnitracije i vlade, onda će tijekom mandata svašta postati moguće. Sada je jasno da se prema populistima u Spltiu stvara određeni zaštitini zid, no nije dobro da se iz demokratskog političkog prostora isključuje HDZ”, zaključuje Gjenero.