TRI KLJUČNA SVJEDOKA! Oni znaju sve o Mamićevim susretima sa sucima: S njima će slagat svoju obranu

Autor: Iva Međugorac

Sa sigurne udaljenosti, iz svoje druge domovine Bosne i Hercegovine odbjegli Zdravko Mamić zadnjih desetak dana neumorno proziva osječke suce optužujući ih za korupciju.

No, same prozivke po fejsu Mamiću sasvim sigurno neće biti dovoljne za dokazivanje svega onoga što je iznio, i što planira iznijeti na račun sudaca iz Osijeka. Zna to vrlo dobro i on sam pa već sada slaže strategiju i tim koji će mu pomagati u obrani ukoliko se pokrenu procesi protiv sudaca koje nastoji diskreditirati.

Upućeni svjedoče kako će Mamićev ključni svjedok za korupciju sudaca biti osječki poduzetnik Drago Tadić kojega je u nekoliko navrata spomenuo na društvenim mrežama, na svojoj konferenciji za tisak, ali i na USB-u čiji su detalji isplivali u medije.

Što će ispričati Damir Mišković?

Navodno je upravo Tadić nazočio tim događanjima sa sucima, a osim toga Mamić ga označava i kao osobu koja je s njim nazočila na tim sastancima na kojima je suce darivao, častio pa i podmićivao desecima tisuća eura.

Tadić se s prijateljem Mamićem, viđao i po BiH, gdje su prema njegovim riječima nerijetko zalazili i suci kojima je plaćao smještaj i organizirao večere, na kojima je znao nazočiti i ovaj poduzetnik. Uz to, jedan od najvažnijih Mamićevih svjedoka koji bi trebao potvrditi njegove navode o putovanju u Dubai biti će Damir Mišković prvi čovjek NK Rijeke. Upravo njega Mamić ističe kao osobu koja je bila prisutna na večerama sa sucem Vekićem u Dubaiju. Sa sucima i Mamićem nerijetko se družila i njegova supruga Marina, koja je već ispitana u Uskoku, koji se u posljednjih nekoliko dana ozbiljno primio posla te odlučio do u detalj provjeriti sve teze s Mamićeva USB-a kojega im je doduše dostavio prije skoro pola godine.