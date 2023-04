TKO JE NOVI PARTNER JOSIPE RIMAC? Prijateljstvo je preraslo u ljubav, promijenila je i prezime: Oni su nerazdvojni, a ona i dalje živi luksuzno

Autor: Iva Međugorac

Oni već dugo ne žive skupa, Josipa Rimac uglavnom boravi u Zagrebu u luksuznom stanu koji se nalazi na Remetama, tim riječima naši dobro upućeni sugovornici progovaraju o razvodu bivše državne tajnice o kojem je naš portal prvi i pisao. Rimac je prema riječima njenih susjedna iznimno pristojna, ljubazna i susretljiva žena, bez obzira na sve afere s kojima je se povezuje. No, da je i nakon pritvora i neugodnih medijskih napisa i dalje ostala dosljedna u svojoj ljubavi prema luksuzu može se zaključiti i iz skupocjenog Mercedesa u kojem je se viđa, ali i iz toga što još uvijek njeguje svoj modni stil koji su nerijetko pratile dizajnerske torbice, cipele i ostala odjeća, koje ni sada ne nedostaje u modnim izričajima nekadašnje kninske kraljice.

Rimac već dugo nije sa Danijelom

Premda su Josipi Rimac njeni nekadašnji kolege okrenuli leđa, njoj i danas ne nedostaje prijatelja i ljudi na koje se može osloniti, tvrde naši dobro upućeni sugovornici, dok oni koji imaju kontakta s njenim nekadašnjim suprugom Danijelom tvrde kako su se njih dvoje počeli razilaziti još dok je ona boravila u pritvoru. Njemu je razvod teško pao, ali se on nikada nije povlačio po medijima i na tome je odlučio ostati i sada jer mu je u interesu zaštitit njihovu zajedničku kćer. Dario je kažu oni koji ga poznaju bio i ostao radnik, koji se s tim luksuzom, poslovnim uspjesima i na koncu s poslovnim slomovima svoje supruge nije znao nositi.

”Moglo se vidjeti da nešto među njima ne štima još u ono vrijeme kada je Josipa izlazila iz Remetinca, on je tamo nije ni dočekao već je pred nju u društvu odvjetnice stigla kćer Katja s kojim i živi u Zagrebu pošto se kćer tu školuje”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik te napominje da je Josipi Rimac odnosno Čulina nedavno preminuo otac što joj je naravno teško palo. Da se bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica razvela jasno je i iz toga što je pred optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda stigla sa novim, odnosno starim djevojačkim prezimenom, a na sudu će se pak suočiti s optužbama za sređivanje državnih ispita i nezakonito zapošljavanje.





U braku od njene 20-te

Inače se Rimac za svojeg sada već bivšeg supruga Danijela udala kao 20-godišnjakinja, a tri godine kasnije dobili su kći Katju. Zanimljivo je da je poznati hrvatski arhitekt Ante Vrban kum njenoj kćerki, no njih dvoje ionako nikada nisu niti krili da su u bliskim odnosima baš kao što Rimac nikada nije krila da je njen suprug bio zaposlen na Ininoj benzinskoj postaji u Kninu. Moguće je da je Danijelu teško palo to što se i njega po medijima spominjalo zbog nerazmjera između primanja i imovine, no bilo kako bilo njih dvoje već dugo ne žive skupa pa je ovaj razvod koji je procurio u medije tek dio formalnosti.

Ne samo da se Rimac razvela već se ona u međuvremenu ponovno i zaljubila pa je se često može vidjeti u društvu novog partnera koji je baš poput nje u više navrata bio na ispitivanju u Uskoku. Njen je novi partner navodno Josip Pleslić s kojim je dugo bila prijateljski povezana, no to prijateljstvo s vremenom je po svemu sudeći preraslo u ljubav, posebice radi toga što je Josip uz nju bio kada je prolazila najteže trenutke u životu i karijeri.

Novi partner i nekadašnji prijatelj

Pleslić je inače nekada radio u MUP-u u kojega je stigao iz SOA-e, a upućeni tvrde da on u tim policijsko-obavještajnim redovima i danas ima svoje ljude od povjerenja. Poznanici novog partnera bivše državne tajnice svjedoče da je on rodom s Murtera, ali da već dugo živi i radi u Zagrebu. U medijima se nije previše pojavljivao, iako se o njemu pisalo kada je bio priveden zajedno s Rimac. Tada je predstavljan kao poduzetik, ali i otac dvojice blizanaca koji je svoju vezu s Rimac navodno obznanio još tijekom ljeta, a oni koji ovaj par poznaju tvrde da su naprosto nerazdvojni te da djeluju iznimno zaljubljeno, sretno i skladno.

Ovaj se dvojac u medijskom prostoru spominjao i kada se progovaralo o prisluškivanju mobitela bivše državne tajnice, s tim da se u to doba govorilo kako je Rimac bila u kontaktu s najmanje dvije osobe odnosno s pokojnim Tončijem Matasom, bivšim šefom zadarskog Centra SOA-e te sa Pleslićem koji je spominjan i kao poveznica između Rimac i poduzetnika Josipa Sladića za kojega je Rimac trebala mijenjati sadržaj Vladine uredbe koji se odnosi na poljoprivredna zemljišta.