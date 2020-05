PRVI DONOSIMO IMENA! Evo tko će se sutra pridružiti Mostu: Mogli biste se šokirati

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Niz istaknutih članova Mosta ovih dana odlučilo je napustiti stranku nakon neuspjelih pregovora s Miroslavom Škorom i njegovim Domovinskim pokretom, zbog čega je dio Mostovaca javno prozvao Nikolu Grmoju i Božu Petrova.

Posljednji u nizu iz Mosta istupio je bivši ministar Slaven Dobrović, a njegov primjer slijedile su i Ružica Vukovac i Ines Strenja. Nezadovoljstvo pak posebno tinja zagrebačkim ogrankom Mosta.

Istovremeno, na društvenim mrežama Nikola Grmoja pohvalio se novim istaknutim članovima koje bi uskoro trebao predstaviti te na taj način povratiti dignitet stranci.

Kako ekskluzivno doznajemo, Mostu se u narednim danima pridružuje poznati intelektualac i konzervativni analitičar Nino Raspudić, ali i njegova supruga Marija Selak Raspudić te Zvonimir Troskot.

Odavno nije tajna da se među mostovcima ukazao i riječki vjeroučitelj Marin Miletić.

Zanimljivo, sva je ova ekipa prilično bliska Željki Markić koja za sada, unatoč medijskim nagađanjima, nije dala potporu Škori i njegovoj domoljubnoj opciji, a budući da je s Mostom surađivala kod prikupljanja potpisa za referendum o promijeni izbornog zakonodavstva nije nemoguće da su se tada i zbližili te da u Mostu uz njen blagoslov stasa neka nova desna intelektualna politička opcija.

Odlazak Ružice Vukovac

Ružica Vukovac je u mailu vodstvu stranke objasnila kako nije uspjela u provedbi Mostovog programa namijenjenog poljoprivredi.

“Očito nedovoljnim angažmanom nisam uspjela nametnuti temu upropaštene Slavonije, iseljenog ruralnog prostora, ogoljenih egzistencija malih ljudi”, napisala je Vukovac između ostalog u mailu. Dala je ostavku na članstvo u Glavnom odboru stranke.

Nakon što je Most postao najveće iznenađenje izbora 2015. godine, Vukovac je bila jedno od njihovih najeksponiranijih imena.

Iako nije postala ministrica, Vukovac je bila zastupnica 8. saziva sabora. No nakon izbora 2016. godine izgubila se iz Sabora i praktički nestala iz javnosti.

Most napustio i Vlado Marić

Vlado Marić, umirovljeni specijalac, također je o svojem istupanju iz stranke pismom obavijestio vodstvo stranke.

Njegovo pismo objavljujemo u cijelosti:

“Poštovani predsjedniče Petrov,

sinoć sam održao 35. sjednicu neformalne organizacije Mosta nezavisnih lista Maksimir. Na sjednici smo mi članovi i simpatizeri analizirali aktualnu situaciju u našoj stranci i zaključak većine je da je svaki rad za Most nezavisnih lista izgubio svaki smisao. Prije više od mjesec dana sam Vas zvao i slao poruke tražeći razgovor, ali uzalud niste se javili. Nije Vas zanimalo ni što imam za reći, predložiti i u konačnici bolje Vas informirati. Vama su uposlenici stranke, veliki oslonac u svemu ali, bi trebali znati da oni često puta nisu realan i objektivan izvor informacija.

Neki svoju nesposobnost prikrivaju podmetanjima i prebacivanju odgovornosti na druge.Takav odnos prema meni kao koordinatoru je i poruka ljudima na Maksimiru do kojih ni VI niste realno nikada držali. Podsjetit ću Vas da sam došao u Most 01.08.2016. godine i odmah dao svoj doprinos prvo na parlamentarnim izborima u 5.IJ u Slavoniji. Potom na lokalnima izborima u Zagrebu gdje sam organizirao u kratkom vremenu Most Maksimir iz ničega i donio sa svojim kolegama 3 vijećnička mjesta u MO i 1 u VGČ Maksimir. Na istim lokalnim izborima paralelno sam napravio listu Mosta u općini Vrpolje i osvojili smo 3 vijećnička mjesta.

Pomogao sam graditi Most u BPŽ i sačuvao Most Maksimir sve do danas. Napravio sam sa kolegama i Klub vijećnika Zagreb (ukupno njih 25) i osobno koordinirao njihov rad.Da to nisam učinio vijećnici se u Zagrebu ne bi ni danas međusobno poznavali. Organizirao sam sve 3 godišnjice od osnutka Mosta Maksimir i razna druženja. Na 3.godišnjicu sam Vas pozvao slao poruke niste se javili ni pristojno ispričali. Tako se ne odnosi prema stranačkim kolegama. Vodio sam Savjet za branitelje i na novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji pripremio s kolegama 10 amandmana i 15 prijedloga. Poticao sam razne teme za branitelje i programe koji više puta nisu prihvaćeni od Vas i ostatka Uspravnice zadnji je bio za EU izbore.

Krenuo sam osnivati Savjete za branitelje po županijama, ali Vi niste osnovali županijske organizacije i nisam imao na što nasloniti iste Savjete. Zaboravili ste da je moj glavni motiv i ulazak u Most bila tema branitelja. Nažalost ta tema Vas nije previše zanimala osim povremeno i prigodno. Bez Vaše podrške nisam mogao ostvariti ciljeve programa vezano za braniteljsku populaciju jer su Vas krivo informirali da su sve braniteljske udruge kupljene i tu nema glasova osim za HDZ pa Vas to nije zanimalo. U međuvremenu sam odrađivao mnoge terenske poslove sa svojim ljudima s Maksimira od aktivnosti na štandovima, skupljanja potpisa do dijeljnja letaka za svake izbore i pri tome uvijek imao zapažene rezultate. Poslali ste me u Slavonski Brod na prošle izbore da skupim ljude i odradim organizaciju za kandidata Miroslava Škoru predsjednika RH kojeg smo svi podržali. Odradio sam korektno taj posao i imao opet zapažene rezultate. Na moje iznenađenje i Vi ste mi već prvi dan čestitali za skupljene potpise. Tada i za sve drugo više nikada. Što se promijenilo danas da nije došlo do dogovora? Logično je da ako smo uložili veliki trud kao stranka u kampanju Miroslava Škore i povezali se da to i sada na parlamentarnim izborima učinimo.

Kuda nas vodi ovo lutanje? Niste imali potrebu nas i naše neformalne organizacije na terenu u Zagrebu pitati za mišljenje pogotovo Glavni odbor što je na koncu po Statutu predsjedništvo i dužno učiniti. Članovi i simpatizeri Mosta na Maksimiru i ja osobno u većini smo za suradnju sa Miroslavom Škorom. Po nama zajedništvo nema alternativu i tako će i ostati. Vaše nametanje kandidata za svake parlamentarne i EU izbore u Zagrebu koje nitko ovdje ne poznaje od članova do simpatizera u Maksimiru i šire, a imate Slavena Dobrovića pa i druge koji rade za Most je uvreda i podcjenjivanje za sve nas. U Maksimir koji ima 50.000 stanovnika uložili ste kao stranka za više od 3 godine našeg postojanja 9.500 kn.

Nadali smo se kad već ništa ne tražimo i sami financiramo naše aktivnosti,a znamo za proračun Mosta sve ove godine da ćete imati bar više poštovanja prema ljudima koji rade. Niste ga imali. Svemu dođe kraj tako i mojem strpljenju i čekanju svih nas na Maksimiru da će se nešto promijeniti. Most na čelu s Vama nije ispunio moja očekivanja i stoga mi ostaje jedino Vam se zahvaliti na dosadašnjoj suradnji. Nikada nisam imao loše namjere i ne pišem ovo na način da sebi dajem na važnosti Vi me ionako ne cijenite već da Vam ukažem da je takvo ponašanje neprihvatljivo ne samo za mene već i za druge. Vaši Vam savjetnici-uposlenici neće reći istinu jer im je važnija sigurna plaća.

Nažalost, zbog nemogućnosti formalnog obraćanja jer svi smo u Mostu Zagreb neformalni ostao mi je jedino ovaj način da Vam skrenem pozornost na moju odluku putem email-a i obavijestim Vas da od danas više nisam član Mosta i da me izbrišete iz evidencije. Također dajem ostavku i na dužnost predsjednika Savjeta za branitelje i koordinatora za Maksimir. U VGČ Maksimir ostat ću djelovati kao nazavisni vijećnik, a svoju člansku iskaznicu ću osobno ostaviti u glavnom Uredu Mosta NL narednih dana.”