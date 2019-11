POTVRĐENA PRESUDA PROTIV STIPE MESIĆA: Hoće li odgovarati za ratno profiterstvo?

Da je u Hrvatskoj pravda spora, na svojoj koži osvjedočio je poznati novinar Josip Jović, no čini se kako je on zadovoljštinu u konačnici ipak dočekao i to temeljem odluke splitskog Općinskog suda. Sud je presudio u njegovu korist u procesu protiv bivšeg predsjednika Stipe Mesića koji ga je svojedobno tužio zbog njegovih napisa o čekovima iz Australije. Naime, kako je potvrđeno na ovom Sudu, Mesić nije predao čuvene čekove iz Australije ni bolnici u Gospiću, pa ni Zakladi za djecu Hrvatske kao što je to ranijih godina tvrdio, a da priča bude do kraja nevjerojatna Mesiću su problem u ovom procesu stvorili čak i njegovi svjedoci. Radi li se u ovom slučaju o ratnom profiterstvu te hoće li na njega reagirati državne institucije sada kada je priča poprimila sudski epilog ostaje za vidjeti, no ono što je i sada vidljivo jesu Jovićevi napisi o Mesiću kao i svjedočenja koja su objavljena i u dijelu medija. ”Na večeri u Hrvatskom klubu u Sydneyju 1992. godine, predsjednik tog društva Nikola Grubišić dao je ček na 50 tisuća australskih dolara Stjepanu Mesiću. To je bio novac prikupljen u korist Hrvatskoga nacionalnog fonda koji je imao račun u Villachu u Austriji, na koji se slao sav novac prikupljen iz dijaspore. No, taj novac tamo nikad nije došao”, svjedočila je svojedobno Ina Vukić na suđenju Joviću zbog teksta o australskim uplatama bivšem predsjedniku.

”Ček uručen Mesiću nikad nije položen na račun. Svih me ovih godina mučilo pitanje kako je bilo moguće unovčiti ček na 50 tisuća australskih dolara za obnovu Banskih dvora ako je bio namijenjen za račun Hrvatskoga nacionalnog fonda”, svjedočila je nadalje Vukić koja je 1992. godine bila politička tajnica HDZ-a Sydney. Jović je inače u tekstu objavljenom u srpnju davne 2013. godine napisao:

“Pritisnut dokazima australske organizacije HDZ-a o čekovima vrijednim pedeset tisuća dolara sakupljenih donacijama iseljenika za obranu domovine, koje je Mesić devedesetih stavio u džep, i s druge strane nepostojanjem potvrde tamo gdje ih je trebao položiti, najprije je tvrdio kako ih je predao tajnici Gojka Šuška Dunji Zloić. Ona je na te tvrdnje uzvratila tužbom, pa se on onda sjetio kako je čekove uručio predsjedniku Sabora Žarku Domljanu, koji se opet toga ne sjeća, da bi na kraju u najnovijoj verziji, prozvan od Ive Banca, jednostavno ustvrdio kako je čekove izgubio.”