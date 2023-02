PITANJE JE ŠTO JE PLENKOVIĆ PREŠUTIO! Velike afere tek počinju: Posebno je problematičan jedan ministar

Autor: Iva Međugorac

Nedugo nakon što se saznalo za prepisku između Josipe Rimac i bivše ministrice Gabrijele Žalac, a u kontekstu koje se spominje i premijera Andreja Plenkovića, on je nervozno izašao pred novinare nastojeći pronaći opravdanje za to dopisivanje o kojem posljednjih dana bruje i u samom HDZ-u.

Premda su ostale dnevno-političke teme ovu priču ipak uspjele gurnuti u drugi plan, u vladajućoj stranci strahuju od toga da za Plenkovićevu aferu, ali i za sami HDZ ozbiljne afere tek počinju.

Nije problem samo u Rimac i Žalac koje sudski procesi tek očekuju, već je problem i u tome što njih dvije nisu jedine koje su zbog afera bile primorane napustiti Plenkovićevu vladu. Kao što je poznato istraga je otvorena protiv bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata, a tu je i nekadašnji ministar rada Josip Aladrović, ali i potpredsjednik Vlade SDSS-ov Boris Milošević.





Bivši ministri tek trebaju progovoriti

”Aladrović nije previše opasan za Plenkovića, njegova afera odvijala se prije ulaska u Vladu, ali opet o tome se javno govorilo, i Plenković je to morao imati u vidu kada mu je dodjeljivao ministarsku funkciju. Horvat je već druga, i ozbiljnija priča. On će se sigurno braniti, i vrlo vjerojatno još nekog povući za sobom”, navodi naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da je postojala mogućnost da Miloševićev pad i njegova afera ugroze SDSS-ova šefa Milorada Pupovca, ali se on na vrijeme pobrinuo za sebe.

”Milošević neće ići na Pupovca jer mu je SNV osigurao obranu, a sa druge strane ostao je na poziciji saborskog zastupnika tako da su oni svoje odnose uspjeli izgladiti, a Pupovac je stao u njegovu obranu onda kada je njegova afera bila aktualna’‘, tvrdi naš sugovornik dodajući da Plenkovića ne može ugroziti ni oporba, ni predsjednik Milanović, ali ga zato mogu ugroziti unutarstranačke afere.

Strahuje se i od novih uhićenja

”Uhićenje još nekog istaknutog člana stranke, ili ministra bi bilo debakl, Plenković je prešao granicu s rekonstruiranjem Vlade, on i po tome pitanju mora biti oprezan”, smatra naš sugovornik. Uz to što mu za vratom pušu afere bivših ministara, jasno je da oporba neće olako odustati od afere AP te da će Plenković shodno tome ipak biti primoran ponuditi konkretnije odgovore na pitanja koja se odnose na ovaj slučaj.

”Premijer će u svakom slučaju prije, ili kasnije morati javnosti jasno dati do znanja što se točno događalo oko softvera zbog kojeg je Žalac privođena, pitanje je do kada će i ona šutjeti, a pitanje je i što je Plenković prešutio tu u priči oko Hrvatskih šuma imate i Jakupčića koji također slaže svoju obranu, a pitanje je koliko još ima državnih tajnika i nižerangiranih dužnosnika koji tek trebaju iznijeti svoju verziju priče u Uskoku”, zaključuje naš sugovornik.