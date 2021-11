OD SUTRA VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Stižu najrigoroznije mjere ikada: Doznajemo što za ujutro priprema Beroš

Autor: Iva Međugorac

Uvođenje novih mjera u borbi protiv koronavirusa na konferenciji za tisak najavio je ministar zdravstva Vili Beroš, u čijem resoru nerado priznaju kako situacija izmiče kontroli, što je uostalom vidljivo i na broju novozaraženih od preko 6.300 ljudi. Kada je o mjerama riječ, naši sugovornici bliski Berošu priznaju kako su sve opcije otvorene, formalne odluke još nema te se nastoji pronaći balans kako bi se izbjegao lockdown, ali i kako bi se izbjegao potpuni kolaps zdravstvenog sustava.

”Vodi se intenzivna rasprava o mogućim mjerama, Beroš je doista u nezavidnom položaju, a premijer Plenković se do sada pravio kao da problem ne postoji. No nakon novih brojki i on je uvidio da je situacija ozbiljna, u Vladi su u panici jer se zbog uvođenja novih mjera pribojavaju građanskog bunta”, otkrivaju naši sugovornici te naglašavaju kako će se fokus u borbi s ovim valom pandemije staviti na procijepljene.

Strahuje se od pobune

”Možete očekivati još rigoroznije kontrole, ali i kao što je ministar najavio širu upotrebu covid-potvrda, a o povratku djece u škole odlučivat će se na lokalnoj razini, ovisno o razvoju situacije. Za sada se ne razmišlja o potpunom prelasku na online model, a tome se žestoko opire ministar Fuchs”, komentiraju u ovom resoru te naglašavaju kako su u tijeku pregovori unutar Stožera i među vladajućima po pitanju covid-potvrda.

”Da se pita samo Beroša covid-potvrde uvele bi se u ugostiteljske objekte i trgovačke centre, ta opcija je na stolu, no u Vladi još nisu posve prelomili. Naime, strahuju od pobune među poduzetnicima, koji će na sve to možda zahtijevati i nove poticaje ili prijetiti otkazima”, komentiraju naši sugovornici no ne odbacuju mogućnost da se već sa sutrašnjim danom krene u primjenu ovih novih mjera, koje bi uz ostalo mogle rezultirati još rigoroznijom kontrolom nošenja maski.

Građani su se opustili

”Po tome su se pitanju građani najviše opustili, skupove će se također rigoroznije provjeravati, kao i broj ljudi u zatvorenim prostorima, a razmatra se i mogućnost uvođenja obveznih covid-potvrda u druge javne ustanove kao što su muzeji, kazališta, koncertne dvorane. Nastojimo što dalje prolongirati bilo kakav oblik lockdowna, to je Plenkovićev glavni cilj, ali je pitanje u kojoj će mjeri ove brojke naš zdravstveni sustav moći podnositi, nastavi li se ovako kroz 15-ak dana bit ćemo u potpunom kolapsu”, zaključuju u Ministarstvu.