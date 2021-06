NAKON SUDACA PADAJU UTJECAJNI HDZ-OVCI? Kontroverzna snimka otkriva frapantnu pozadinu: Što se događalo daleko od očiju javnosti?

Autor: Iva Međugorac

Pored trojice uhićenih sudaca osječkog Županijskog suda priveden je i poznati osječki poduzetnik Drago Tadić koji je hrvatskoj javnosti pa i pravosuđu poznat zbog presude za davanje mita sucima u slučaju Branimira Glavaša. Govorilo se kako je Tadić osobno u slučaju Glavaš tražio posrednike za kontakt do vrhovnog suda, a navodno je uspio doći do bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Branka Hrvatina.

Kontroverzni poduzetnik

Navodno je s par suradnika prikupljao novce za podmićivanje sudaca, a dio sredstava posudio je i od zagrebačkog poduzetnika Petra Pripuza koji kako je sam rekao nije imao pojma za što ovaj od njega traži pozajmicu. Tadić je nakon presude u ovom slučaju zbrisao u BiH, u kojoj je odslužio dio kazne, no to je tek djelić njegovih kontroverzi.

Upravo je Tadića u svojim iskazima, ali i prozivkama preko društvenih mreža u više navrata spominjao Zdravko Mamić, tvrdeći kako je on nazočio događanjima na kojima je podmićivao uhićene suce Krušlina, Vekića i Kvesića. U poduzetničkim vodama Tadić je znan i kao vlasnik Osijek Koteksta, tvrtke koja se spominjala u kontekstu gospodarskog kriminala i malverzacija s poslovima na dobavi šljunka tijekom gradnje slavonske autoceste na dijelu od Županje do Bajakova. Tadića je u listipadu 2010. godine osječki prijevoznik Ramiz Pandžić optužio, a ujedno i prijavio zbog suspektnih radnji i poslova na dobavi šljunka kojega je dobivao pod uvjetom da pet posto iznosa plati unatrag u gotovini.

S vremenom je Tadić postao jedan od važnijih svjedoka u procesu vođenom protiv bivšeg ministra prometa Božidara Kalmete u aferi kojoj ga se sumnjičilo za izvlačenje novca iz cestarskih tvrtki. U svojem iskazu Tadić je prvotno optužio bivšeg HDZ-ova ministra i njegova državnog tajnika Zdravka Livakovića navodeći da su preko HAC-a izvlačili novac. Nedugo potom u glavnoj sudskoj raspravi Tadić mijenja iskaz odbacujući sve izrečeno na račun dvojca Kalmeta-Livaković. Za svoj prvi iskaz Tadić je ‘iskamčio’ oprosnicu, a nije procesuiran ni za izvlačenje novca iz Koteksa kojim je upravljao pa ni za davanje mita šefovima HAC-a koji su zauzvrat njegovoj firmi osiguravali unosne poslove.

Blizak HDZ-ovcima

Svjedočio je tek o kontaktima sa Milivojem Mikulićem i Josipom Sapunarom koji su buili u upravi HAC-a, njima je navodno u više navrata davao novac, a to se prezentiralo kao plaćanje konzultantskih usluga Kotekstu koje mu zapravo nikada nisu bile potrebne, niti ih je ikada dobio. U dijelu javnosti Tadića se opisivalo i kao bliskog prijatelja HDZ-ova doajena Vlade Šeksa, a u jednoj od posljednjih emisija Ivane Paradžiković – bivše voditeljice Provjerenog, objavljena je audio snimka čiji je glavni protagonist baš Tadić. Privedeni tajkun na toj snimci priznaje kazneno djelo radi kojeg se u priču uplelo Državno odvjetništvo kojem je Nacional s kojeg je snimka protekla ustupio snimak na kojem Tadić spominje suca Ivana Turudića i Kalmetu te Šeksa. U razgovoru tvrdi da je preko starijeg odvjetnika u mirovini savjetovan kako da izbjegne zatvorsku kaznu u aferi Glavaš pa je slijedom tih savjeta prvotno lažirao bolest, a onda preko Turudića pokušao ishoditi pretvaranje zatvorske kazne u uvjetnu. Tada mu je, kako se tvrdi u tajnom razgovoru, porukom rečeno da od Turudića neće dobiti uvjetno ako ne svjedoči u korist Kalmeti.

Skandalozna snimka

“I sad dođe svjedočenje u devetom mjesecu, ja ne znam što ću, a ovaj stari odvjetnik mi kaže: „Odi Drago svjedočiti, j… ga, nemamo više šta. Ako ti hoće, hoće“. Ja odem svjedočiti i svjedočim u korist Kalmete. I odemo obojica u WC. Dođe Kalmeta za mnom u WC zahvaliti se i kaže: ‘Drago, prijatelju moj, ovo ti nikada neću zaboraviti. Ti si moj…, što god trebaš’. Ja mu kažem, Kalmeta ja znam za ovo sve, vi znate da ja imam neki moj zahtjev, u ovoj zgradi, ja vas molim da prenesete vašem prijatelju, gospodinu koji me je zamolio da ovako svjedočim, da ispoštuje dogovor. I on ne ispoštuje. Smanje mi kaznu tri mjeseca, sa 24 mi skinu na 21 mjesec. Nije Kalmeta to od mene izravno tražio. Nego su mi slali poruke. Turudić i Šeks su najbolji prijatelji. A Šeks i Kalmeta su kumovi. Šeks se to mene nije usudio pitati. Sve su obavili tako da su slali neizravne poruke. Ja sam im pomogao, a oni meni nisu pomogli”, govori se u spornoj snimci nakon koje slučajno, ili ne Turudić nije imenovan predsjednikom Visokog kaznenog suda kao što se to naslućivalo. Je li i ta audio snimka povod za njegovo uhićenje za sada u pravosudnim krugovima ne otkrivaju, no ne odbacuju mogućnost da nakon dublje i detaljnije istrage Tadić za sobom ne povuče i poznate HDZ-ovce.