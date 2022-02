NAČELNIK S ČETIRI KUĆE U STARIGRADU! Vijećnik tvrdi: ‘S ortacima uzurpira Velebit, Plenković zna za sve, ovo je jedna tisućina njegovih afera’

Autor: Iva Međugorac

Za Općinu Starigrad-Paklenica u medijima se ne čuje pretjerano često, a i kada se o njoj govori tada je se spominje zbog slučaja bespravne gradnje i uzurpacije privatnog zemljišta, ali i zaštićene prirodne baštine koja se ponajprije odnosi na Park Prirode Velebit. Sve to svojedobno je nadležnim institucijama prijavio mještanin Starigrada-Paklenice Ante Milovac koji je o bespravnoj gradnji obavjestio Općinu Starigrad, Državni inspektorat, DORH i Uskok progovarajući o predjelu Veliko Rujno i Jatar, oko šest kilometara iznad Starigrada gdje i sam ima vlastite posjede.

Kako je nedavno nezadovoljni Milovac tvrdio, niz bespravnih objekata na tom području gradi tvrtka Alfa Koić u vlasništvu Ante Kojića s kojim je ovaj u nekoliko navrata ušao u konflikte radi kojih je morala intervenirati policija.

”Bagerima se devastira Velebit i grade se objekti veličine 1200 kvadrata za koje nema dozvole. Objekte gradi Ante Koić i njegova tvrtka Alfa Koić pod izlikom da se radi o objektima za čuvanje životinja, ali jasno je da se radi o višekatnicama za stanovanje i iznajmljivanje i da se namjeravaju danas-sutra legalizirati”, tvrdio je Milovac.

Na Velebitu Koić prema njegovim riječima uzgaja bivole, goveda i konje te gradi objekte zajedno sa svojim suradnicima iz Općine Starigrad te ujedno uživa zaštitu HDZ-ova načelnika Krste Ramića. Još je početkom prošle godine Milovac sva svoja saznanja o ovom slučaju predao u Općinu no nitko nije reagirao. Kada se krenulo s gradnjom prvi puta je ona bila stopirana, stavljena je žuta traka i pečat Državnog inspektorata, no to je sve skinuto, a radovi su nastavljeni.

Govorio je Milovac u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju o četiri objekta na Velikom Rujnu, ali i o radovima na Jatari gdje je ujedno Koić uzurpirao njegovu imovinu. ”Tamo drži 300 krava, 70 konja i sve je uništeno. Nitko im ništa ne može, sve se to događa na zaštićenom području Parka prirode Velebit, u žilet žici”, žalio se Milovac dok su iz Općine objašnjavali kako nije točno da po ovom pitanju ništa nisu poduzeli već da su o konkretnom slučaju poduzeli i više nego što je u njihovoj nadležnosti obavještavajući o tome nadležne službe.

”Koliko ja znam nikakvu potporu Koić nema u obliku suradnika iz Općine, a pogotovo ne od mene”, tvrdio je načelnik Krste Ramić dok je Koić Milovčeve tvrdnje nazivao lažima. Kada su se novinari s Koićem susreli da ga pitaju o bespravnim objektima na području Parka prirode Velebit, taj susret prema njihovim riječima nije bio ugodan, već praćen prijetnjama.

Nakon što su mu pokazali fotografije višekatnih objekata na Velebitu i pitali ga je li ih on gradio s novinarima je nastavio komunikaciju povišenim tonom.

Da je s Koićem povezan načelnik Ramić i danas u razgovoru za naš portal naglašava općinski vijećnik Višeslav Dokoza koji nam otkriva pojedinosti o ovoj nadasve slojevitoj priči. Naime, kako odmah u startu naglašava Ramić je jedini osuđenik koji je imao prilike kandidirati se na lokalnim izborima, a onda kao takav i zavladati Općinom.









”On to nije smio napraviti ni po zakonu, ni po etičkom kodeksu stranke kojoj pripada, to sam nebrojno puta slao premijeru Plenkoviću, i on zna sve o Ramićevim aferama”, ističe Dokoza. Ramić je naime još 2019. godine dobio uvjetnu zatvorsku kaznu radi davanja lažnog iskaza, ali je unatoč tome i na posljednjim lokalnim izborima pobjedu izborio u prvom krugu. To našeg sugovornika ne zaustavlja, on nezadovoljan svime što se u njegovom kraju događa iznosi svoju verziju priče.

”On je bio protiv ceste od Svetišta Majke Božje na Velikom Rujnu, koju je izgradila slavna 66.Inžinjerijske pukovnija generala Ljube Ćesića Rojsa, kojega niti jedan put nije pozvao na Svečanu sjednicu, niti na bilo koju drugu prigodu, od kada je dotični Ramić oteo Općinu Starigrad ukinuo je Dan Općine koji je uvijek bio na blagdan Velike Gospe jer je ovdje Domaja Vile Velebite.

Ne želi u zgradu Općine postaviti fotografije počasnih građana”, nabraja naš sugovornik te dodaje da se radi o generalu Rojsu, ali i generalu Gotovini. Osim tih peripetija Dokoza s Ramićem ‘ratuje’ i radi toga što smatra da je nezakonito dodijelio općinske kampove svojim ortacima- vijećniku Tomislavu Ramiću kamp Plantaža, a Šimi Buciću Pisak iako su ponudili duplo niže ponude od drugog pravovaljanog ponuditelja.

”Tu je oštetio Općinu za stotine milijuna kuna, kao i s malvezacijama sa prenamjenom prostornog plana kojima također pogoduje nekolicini svojih ortaka na štetu svih ostalih žitelja, ali i vikendaša koji dolaze u ovaj kraj i koji vole ljepote ovog svjetskog bisera prirode”, kaže Dokoza te dodaje da se Ramić protivio gradnji Memorijalnog spomen obilježja palima za Domovinu te da je tada njega i izvođače radova lažno kazneno prijavio. ”Pored toga bio je protiv podizanja Križa na ulasku u Svetište Veliko Rujno, a koje je proglasio blagopokojni kardinal Kuharić zavjetnim svetištem svih planinara, bio je i protiv podizanja kipa majke Božje u Svetištu”, priča nadalje naš sugovornik, a onda se ponovno i sam s nevjericom vraća na Ramićevu presudu tvrdeći da je nečuveno da osuđenik može obnašati bilo koju javnu funkciju.









”Na prošlim lokalnim izborima je prevario narod krađom dokumenata sa Županijskog suda u Puli gdje je trebao biti i pravomoćno osuđen, a u novom postupku zbog brojnih kaznenih djela koje je počinio pakirajući meni nezakoniti otkaz, i to zato jer sam provodio zakon u zaštiti interesa svih žitelja, a protiv kriminala kojega je on vođa u podvelebitskom kraju”, kaže Dokoza koji se dopisima obratio i Ministarstvu pravosuđa i uprave, ali i Vladi RH od kojih zahtjeva raspuštanje Općinskog vijeća Općine Starigrad i nove izbore za općinsko vijeće i načelnika.

”O svemu sam izvijestio i predsjednika Vlade i stranke u kojoj je Ramić, on nije bio kandidat na izborima, a ni član stranke, obavijestio sam i HDZ-ovo Glavno tajništvo i Plenkovića da tražim raspuštanje i nove izbore jer se ovome mora stati na kraj”, energično komentira Dokoza koji skreće pozornost na još jedan značajan detalj.

”Do sada nisam dobio poziv na novu sjednicu Općinskog vijeća, od prošle sjednice prošlo je više od 88 dana, Ramić me tada htio nezakonito udaljiti s nje, ali nije uspio. Nova sjednica se ne može održati u zakonskom roku od 90 dana, budući da Ramić najkasnije do 90 dana od prošle s obzirom na to da se minimalno tri dana prije nove sjednice vijećnicima moraju dostaviti poziv i materijali.

Da stvar bude još intrigantija, Ramić je od kada sam ja izabran kao nezavisni vijećnik u Općinsko vijeće na drugoj sjednici izmijenio Poslovnik o radu Općinskog vijeća i ograničio da vijećnici mogu postaviti maksimalno dva pitanja na sjednici”, kaže naš sugovornik koji to smatra uvođenjem verbalnog delikta.

”Ovo je nezabilježena razina nezakonitog ponašanja osobe koja nije ni mogla, ni smjela biti načelnički kandidat. Nesazivanje sjednice je da bi prikrio sve brojne afere i da bi me sputavao u postavljanju pitanja i dopunama dnevnog reda, a kako bi mogao sa svojim ortacima i dalje u ropstvu držati Domaju Vile Velebita. Razočaran sam da predsjednik Vlade po tome pitanju nije poduzeo ništa, ne zanimaju mene nikakve funkcije, nama trebaju odmah novi izbori. Ne moram se ni kandidirati, ali se mora izabrati nova, neokaljana osoba koja će voditi i razvijati ovo mjesto”, zaključuje naš sugovornik Višeslav Dokoza koji je svojevremeno tužio i Općinu, i komunalnu tvrtku Argyruntum zbog otkaza na mjestu direktora te tvrtke, pri čemu je prema presudi, načelnik davao neistinite iskaze.

O bespravnoj gradnji na Velebitu svojedobno se inače izvještavalo i na Provjerenom. I tada je Milovac prozivao Koića, ali i načelnika Ramića zbog bespravne gradnje.

”Rade konstatno, državne pečate, trake koje postave inspektori oni skidaju, nastavljaju s radovima, to je bezakonje do krajnjih granica”, tvrdio je mještanin Milovac pokazujući bespravne građevine novinaru Provjerenog koji se i sam uvjerio kako se na tom prostoru ne grade štale već zgrada s dva, tri kata. ”Korisniku Anti Koiću iz Starigrada u razdoblju od 2015. do 2017. isplaćeno je ukupno 1.583.376,82 kuna za izravna plaćanja, a od 2017. do 2021. korisniku Alfa Koić j.d.o.o. za stočarstvo isplaćen je iznos od 7.056.830,05 kuna za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja te mjere zajedničke organizacije tržišta”, odgovorili su iz APPRRR-a za Provjereno.

Nedavno je pak Koić dobio kaznenu prijavu za bespravnu gradnju, a Državni inspektorat donio je rješenje o uklanjaju više nezakonito izgrađenih građevina, no Dokoza vjeruje da je to tek jedna tisućina afera u kojima sudjeluje načelnik Ramić, kojemu smo se također upitom obratili zbog navedenih prozivki.

Njegov odgovor objavljujemo po dospijeću. Inače je prema imovinskoj kartici Ramić načelnik s plaćom od 11.898 kuna. Njegova prva kuća s okućnicom u Starigradu od 757 m2 vrijedna je dva milijuna kuna, a dobivena je darovnim ugovorom te kupljena zaduženjem kod banke.

Iako kredita u imovinskoj kartici više nema Ramić je i svoju drugu kuću u Starigradu od 360 m2 vrijednu 750.000 kuna kupio na kredit, treća kuća s okućnicom od 536 m2 vrijedna 75.000 kuna načelnikovo je nasljedstvo, a načelnik je ujedno suvlasnik i trećine kuće s okućnicom od 5128 m2 vrijedne 400.000 kuna koju je također nasljedio.