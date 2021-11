‘MORAMO SPRIJEČITI IZUMIRANJE ZAPADNO-EUROPSKE KRŠĆANSKE CIVILIZACIJE’: Žustra rasprava o demografskim mjerama u Otvorenom podijelila goste

Autor: Dnevno

Posljednjih je dana puno bure u javnosti digla odluka gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da će Grad smanjiti novčanu pomoć za novorođenog djeteta.

Ona će iznositi 2 i pol tisuće kuna za svako dijete. Riječ je o velikom smanjivanju s obzirom na to da se dosad za prvo dijete dobivalo 1800 kuna, za drugo 3600 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete 54.000 kuna.

Upravo su demografske mjere bile tema emisije Otvoreno na HRT-u gdje su gosti bili zastupnica u Hrvatskom saboru Ivana Kekin iz Nove ljevice, HDZ-ov potpredsjednik Skupštine grada Zagreba (HDZ) Mislav Herman, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić (HDZ), prof. dr. sc. Anđelko Akrap, demograf s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin (SDP) i gradonačelnik Grada Visa Ivo Radica (HDZ).

“Izumiranje europske civilizacije”

“Nije istina da smo smanjili novčanu pomoć za svako dijete nego smo ju drugačije raspodijelili. Iznos u proračunu ostaje isti. Tako će sada prvo i drugo dijete dobiti više, Mjera roditelj-odgojitelj nije demografska mjera niti je njezin cilj ikada bio povećanje populacije”, rekla je Kekin.

S njom se nije složio HDZ-ov Mislav Herman koji smatra da je u Hrvatskoj pandemija bijele kuge.

“Upravo da bi spriječili izumiranje zapadno-europske kršćanske civilizacije trebamo ostaviti ove mjere. Ono što svaki dan mogu vidjeti u svojoj ambulanti je to da roditelji time nikako nisu zadovoljni. Ove mjere nikako ne bi trebale biti prve za rezanje”, rekao je Herman.

“Osijek je čak jedini grad u Hrvatskoj koji financira medicinski potpomognutu oplodnju. Mnogobrojne mjere su na snazi i prije rođenja djeteta. Imamo i brojne mjere koje se tiču vrtića i upisali smo ove godine 260 djece više. Za prvo dijete Grad Osijek izdvaja 2000 kuna”, rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

“Sve ostaje isto”

"U Opatiji se ove godine rodilo nešto manje od 100 djece, no brojke rastu", rekao je Fernando Kirigin.









“Opatija je u vrhu financiranja – za prvorođeno dijete dobije se 10.000 kn, 15.000 za drugo, 20.000 kn za treće, a za svako sljedeće po 5.000 kn više. Do 2017. Opatija je imala prosječne mjere, tada uvodimo nove mjere. Nismo ulazili u detaljne analize isplativosti, one su dolazile same od sebe. Došli smo u vrh Hrvatske i pokazale su se dobrima, unatoč činjenici da su za mlade obitelji važni posao i stanovanje, dodao je.

“Mi smo u lošoj demografskoj situaciji. U mjeri roditelj-odgojitelj imate puno socijalnih slučaja i to je socijalna mjera. Isti problemi se stalno ponavljaju. Političke garniture se mijenjaju, a sve ostaje isto. Mora se oblikovati dugoročna politika. Ima praznih stanova tamo gdje nema poslova i mladi ne mogu doći do krova nad glavom. Mjera neće donijeti rezultate jer one moraju biti koordinirane. Migracije ne mogu riješiti taj problem”, objasnio je demograf Akrap.