‘MILANOVIĆ NIJE URAČUNLJIV I RAZUMAN’: Butković opleo po predsjedniku te najavio desetljeće željeznice

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture kazao je kako je Pelješki most gotov, nedostaci su otklonjeni te da možemo biti ponosni jer uspješno završavamo projekt i spajamo svoj teritorij.

“Radi se, kaže, o 30 km pristupnih cesta i nije moglo sve završiti u isti dan, bili su tu odvojeni natječaji, korona, dogodilo nam se i povećanje cijene, ali u drugoj polovici srpnja most će biti otvoren s djelom pristupnih cesta, a kompletan projekt pristupnih cesta bit će završen do kraja godine”, poručio je. Najavio je i otvaranje 17 i pol km autoceste od Osijeka do Belog Manastira najesen, projekt je to vrijedan oko 500 milijuna kuna. Ostalo nam je, kaže, još 5 km do mađarske granice gdje ćemo se spojiti 2024. godine.

Najavio je da će se sljedećih desetak godina ulagati glavno u željezničku infrastrukturu.

“Ove godine ćemo obnoviti, otvoriti dionicu pruge Savski Marof – Zagreb, Zaprešić – Zabok, Vinkovci – Vukovar, na mnogim dionicama zapravo već gradimo pruge, u petak je donesena odluka za početak gradnje pruge od Rijeke prema Zagrebu, moramo biti strpljivi, veliki su to projekti, traže i velika financijska sredstva, ali sljedećih desetak godina očekuje nas ulaganje oko 3 i pol milijarde eura uglavnom iz europskih fondova i do 2030. ćemo sigurno obnoviti veći dio glavnih koridora u Hrvatskoj” , rekao je za HRT.

Upitan za komentar sukoba između premijera i predsjednika, Butković je odgovorio da zapravo sukob i nema.

“Predsjednik u svom stilu iznosi uvrede na račun Vlade, na račun premijera, danas je rekao i da je nabava višenamjenskih borbenih aviona beskorisna, a prije par mjeseci je govorio da je to strateška i dobra odluka za Hrvatsku. Da biste s nekim surađivali, on mora biti razuman i uračunljiv, a kada vidimo što se sve događa, ovo nije slučaj. Ali ne brinite, neće biti nikakvih blokada, mi radimo svoj posao, vodimo državu onako kako najbolje znamo i rješavamo probleme”, rekao je.