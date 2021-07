JESTE LI IKADA ČULI ZA OVE LJUDE? Zarađuju više od 15.000 kuna, a pola Hrvatske nema pojma tko su

Autor: Iva Međugorac

Prosječan hrvatski građanin vrlo vjerojatno nikada nije čuo za Vinka Zulima, kako bi i čuo kada se ovaj saborski zastupnik HDZ-a od konstituiranja Sabora prošlog ljeta do danas za riječ nije javio nijednom. Zulimu je inače mandat započeo u srpnju prošle godine, a ondje je ušao kao zamjena za zastupnika Luku Brčića. Osim što je Zulim saborski zastupnik obn je i član Odbora za obitelj, mlade i sport te saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu no izgleda da ga ni to nije motiviralo na aktivnost. U medije je Zulim ipak uspio dospjeti nakon što se verbalno, u saborskom kafiću obračunao sa zastupnicom Radničke fronte Katarinom Peović koja je svoje iskustvo prenijela na društvenim mrežama

“U pauzi u Saboru verbalno me napao HDZ-ov zastupnik Vinko Zulim bezumno urlajući da su mi pretci bili koljači. Pokušali smo ga zamoliti da nas ostavi na miru ali ni to nije pomoglo dok ga njegovi nisu odvukli iz kafića”, napisala je Peović za Zulima koji je medijske stupce punio i kao načelnik Općine Seget budući da je na troškove reprezentacije samo u 2018.godini potrošio skoro 200 tisuća kuna. Dnevno je trošio preko 1000 kuna, a na reprezentaciju je primjerice u jednom danu u jednom restoranu spiskao 6952 kune. Zulim inače kao saborski zastupnik zaradi plaću od 17533,67 kuna. Uz njega jedan od najnekativnijih saborskih zastupnika koji se za riječ javio svega jednom jest SDP-ovac Stjepan Kovač. Njegova plaća iznosi 15920,00 kuna. Idući na listi jest HDz-povacv Mato Čićak koji se za riječ javio svega tri puta, a tu je I njegov kolega Marin Piletić kojega se u sabornici također nije moglo previše čuti. Uz to što je saborski zastupnik Čičak je I načelnik općine Rugvice, dok načelnički posao obavlja volonterski kao saborski zastupnik svakog mjeseca zaradi 14592,03 kune. Piletić je pak HDZ-ov gradonačelnik Novske, i to također volonterski dok mu zastupnička plaća iznosi 15411,26 kuna.

Inače šest puta za riječ se u Saboru javio Zlatko Hasanbegović, a osam puta bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić.