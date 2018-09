Jandroković isključio Bulja: ‘Vi ste toliko primitivni da ne želim više s vama razgovarati’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković satima je u srijedu odgovarao na pitanja zastupnika na Aktualnom prijepodnevu u Saboru. Predzadnje pitanje stiglo mu je od Mostovog Nikole Grmoje, prenosi N1.

Grmoja je kazao da bi premijera mogao pitati o mnogim stvarima, ali se “usmjerio na konkretne dokaze koji dokazuju da premijer osobno prešućuje kriminal.

“U prosincu prošle i siječnju ove godine od jednog ste diplomata dobili dvije predstavke o dokazima s protupravnim isplatama novca u hrvatskim veleposlanstvima u Washingtonu i Canberri. Državna revizija obajvila je i da je Joško Paro zlorabio položaj veleposlanika. Zašto niste razriješili ministricu vanjskih poslova jer nije ništa poduzela”, pitao je premijera Grmoja.

Zucker kommt zuletzt

“Vi ste meni stvarno “Zucker kommt zuletzt”. Od svih pitanja, vi ste našli ovo. Ne znam koja PR agencija sada prati Most. Ovakvo škrto, jadno pitanje zaslužuje da im smanjite mjesečnu apanažu. To je pitanje na neovisnim tijelima. To je bilo, koliko ja znam, u vrijeme ranijih ministara. Ministrica je dala podatke koje je trebala dati. Smijeniti ministricu ne bi uopće bilo normalno, ne znam u kojem vi to svijetu živite. Malo duže sam ja od vas, poštovani zastupniče Grmoja, u sustavu pa sam se nagledao takvih predstavki koje najčešće vode ničemu. Okrenut ću se konkretnom pitanju koje ste rekli ranije, o kolegi Bulju. Vi kolega Bulj u stanju ste izvrnuti činjenice, manipulirati..”, odgovorio je Plenković na što je Miro Bulj zatražio povredu poslovnika jer je smatrao da Plenković ne odgovara na Grmojino zastupničko pitanje. Plenković je naveo da se referira na uvodno izlaganje Grmoje u kojem se on referira na ono što je rekao Bulj.

“Optužuje mene da ja određujem Hrvatskom saboru što će biti tema. Na temelju koje izjave ste vi to zaključili? Odluka je Hrvatskog sabora i samo Hrvatskog sabora da odlučuje koje će teme staviti na red. To je istina, gospodine Bulj, a ne ono što vi nastojite plasirati. Dosta mi je više tih vaših manipulacija. Ne dolazi u obzir da se ukrcate na taj način u vlak onih što žele činiti što? Destabilizirati državu? Nećete ni meni ni HDZ-u ni svakom normalnom, dobronamjernom to raditi. Moje je mišljanje da je nemoguće da Sabor tematski raspravlja o bilo kojem pojedinačnom zastupniku. Ni u najgorim fazama komunizma nisu se preispitivala mišljenja pojedinih zastupnika”, rekao je Plenković.

Isključenje iz rasprave za Bulja

Bulj se ponovno se žalio na povredu Poslovnika, na što se uključio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Vi uporno kršite Poslovnik”, rekao je Jandroković Bulju koji je nastavio govoriti na što mu je Jandroković dao drugu opomenu.

“Kolega Bulj, dobivate drugu opomenu, više ne možete govoriti danas. Reći ću sljedeće, izvolite sjesti. Sad ću ja reći što imam”, rekao je Jandroković no Bulj je i dalje govorio, unatoč isključenom mikrofonu što je dodatno razljutilo Jandrokovića.

“Isključeni ste iz rasprave na cijeli dan zbog toga što namjerno kršite Poslovnik! Sad ću ja reći premijeru Plenkoviću što treba. Prvo, što se tiče obraćanja vama, tu predsjednik Vlade nije imao pravo i zaista, kada odgovara Grmoji ne može se obraćati drugom zastupniku. Drugo, vi ste prekršili Poslovnik ujutro, a sada ste prešli svaku mjeru. Ovdje postoji neki red, ne možemo ga kršiti jer ona imamo kaos. A to nećemo dozvoliti”, rekao je Jandroković.

Bulj mu je na to poručio “Ajde ne cmari više…”

Jandroković mu je uzvratio: “Vi ste toliko primitivni da ja s vama više neću razgovarati. Ma ajde, doviđenja”.

Na kraju se ponovno javio Grmoja: “Premijer priča o našoj PR agenciji, ali je uzrujan. Očito smo pogodili. U petak u 10 sati održat ću konferenciju uz sudjelovanje čovjeka koji mjesecima pokušava upozoriti hrvatske institucije, pokušao je i vama osobno pomoći, ali vi niste imali sluha. Vi ovdje štitite, prešućujete kriminal u ministarstvu vanjskih poslova, prenosi N1.