‘HRVATSKA OD NJE NE DOBIVA NIŠTA OSIM FONDOVA’: Milanović malo opleo i po njima te poslao poruku: ‘Budite sretniji i bogatiji, bit ćete manje ovisni’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Budinščina na kojoj je, čestitajući Dan općine njezinim stanovnicima, zaželio im da budu sretni i bogatiji jer, kako je kazao, “tada će biti manje ovisni”. “I da zemlja bude bogatija, da budemo gazde, da budemo dobri sa svojim susjedima, da Europa bude mirna“, dodao je.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović rekao je da korist koju Hrvatska ima od devetogodišnjeg članstva u Europskoj uniji su samo europski fondovi. “Novac koji dobivamo jer smo manje razvijeni nego Njemačka ili Austrija. S obzirom da su Europsku uniju smislili oni bogatiji, njihov interes je, osim očuvanja mira bilo i širenje prostora , prodaja robe i usluga, neka vrsta dominacije. Na to smo pristali i po tim pravilima sada igramo. Svaki euro koji se nudi treba probati uzeti“, istaknuo je predsjednik Milanović. Dodao je da Hrvatska od Europske unije ne dobiva ništa osim fondova te da je postotak realizacije i uzimanja tih fondova mjera našeg uspjeha „s ciljem da sutra ne budemo oni koji primaju nego oni od kojih se uzima, koji daju i koji igraju višu razinu igre.“

Predsjednik Milanović osvrnuo se i na demografsku obnovu.

“Demografska obnova: nema nas dosta – to se tako zove, pada nam broj. Zato što u toj pogodbi koju smo napravili s Europskom unijom, nismo vodili računa o svim stvarima, da će po inerciji naši ljudi svih profila hrliti preko granice, da će naša djeca koja završavaju fakultete, posebno ona djeca koja se školuju vani, biti zalog za sve one stručnjake koji odlaze iz Hrvatske, a koje smo mi školovali. Treba samo naći načina da to osvijestimo i da se od toga zaštitimo“, poručio je Predsjednik.

Nadalje, govoreći o demografiji, predsjednik Milanović za Budinščinu je rekao da je napredovala u posljednjih godina. “Tu se živi i od turizma, neće se nikada živjeti od velike industrije ili poljoprivrede. Naprosto bitno je da ljudi ne odlaze. Naše demografsko stanje ne možemo popraviti imigracijom. Nije ovo zemlja za veliki uvoz radne snage, mi smo mala zajednica. Vi ste ovdje svi povezani generacijama i mi ne bismo izdržali toliku rijeku različitosti. U Budinščini ta različitost bi donijela nered i kaos i zato mi to moramo riješiti svojim snagama“, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića Dan općine njezinim stanovnicima čestitali su predsjednica Općinskog vijeća Dijana Margetić, načelnik Općine Radovan Hercigonja, načelnik prijateljske Općine Končanica Zlatko Bakunić i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije gđa Jasna Petek.

Uz predsjednika Milanović bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.