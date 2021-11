HDZ-OVCI U NAPADU NA PLENKOVIĆA! MJERE POSVAĐALE VLADAJUĆE: Premijer puca pod pritiskom! Ulazi u opasan rizik

Autor: Iva Međugorac

Nove izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zarazne bolesti unijele su podjelu u vladajuće redove. Razumljivo, premijer Andrej Plenković nema previše izbora, pandemija koronavirusa uzela je maha, broj zaraženih sve je veći, a usporedno s time raste i broj onih koji pokazuju otpor prema uvedenim mjerama, radi čega prijete prosvjedima, koji se po svemu sudeći otimaju kontroli.

I u samom HDZ-u svjesni su bezizlazne situacije, no tvrde kako bi se donošenje novih, rigoroznijih mjera Plenkoviću moglo obiti o glavu, posebice kada su u pitanju odredbe koje se odnose na primjenu covid-potvrda.

”Veće novčane kazne za osobe koje ne primjenjuju odredbe o covid-potvrdama će definitivno izazvati bunt, Plenković toga mora biti svjestan, u stranci su se svi također podijelili oko ovoga, ali on je s jedne strane pod utjecajem brojki i Stožera te strahuje od urušavanja zdravstvenog sustava, a s druge strane i pod pritiskom Europe”, navodi naš sugovornik te napominje kako je Plenković posebno ljut na oporbene i lokalne političare koji se otimaju kontroli.

Milanović gradi rejting kritizirajući mjere

”Ovdje se ne radi o politikantstvu, ovo su izvanredne okolnosti, umjesto da se svi ujedinimo u borbi sa zajedničkim neprijateljem imate situaciju u kojoj Milanović gradi rejting kritizirajući mjere, a samim time i Plenkovića, to u ovoj situaciji nije primjereno. Neprimjereno je da Most u ovoj situaciji spominje referendum o ukidanju potvrda, a uz to vidite što u Sinju radi Miro Bulj, takve pojedince po novom bi se moralo moći kazniti strogo i konkretno, spominju se kazne do 80.000 kuna, ali Plenković je s tim jako, jako oprezan”, napominje naš sugovornik.

I dok je dio Plenkoviću bliskih kadrova otvoren za konkretnije mjere i konkretne sankcije, dio HDZ-ovaca toj se ideji opire te naglašavaju kako će radi tako rigoroznog pristupa poljuljati rejting te dovesti u pitanje svoju poziciju.‘

‘S jedne strane imate ova uhićenja, sad još na njih dodajte nove strože mjere i uhićenja ljudi radi neimanja potvrda, pa gdje ćemo stići? To će se nama obiti o glavu, a u stranci se nitko ne usudi ni spomenuti pitanje odgovornosti Stožera, tko je kriv što njima građani ne vjeruju, tko je odgovoran za Lauca i njegove istupe kojima se zamjerio liječničkim udrugama, tko je kriv za to što se građani nisu procijepili, zašto je kampanja podbacila, sve su to pitanja koja padaju na HDZ i Plenkovića, nove mjere i rigorozne kazne će mu se obiti o glavu, to je ogroman rizik, s kojim treba biti vrlo oprezan”, zaključuju HDZ-ovci koji nisu zadovoljni metodama koje vladajući primjenjuju u borbi s pandemijom korona virusa.