Drska, napadna, argumentirana: Tko je žena bez dlake na jeziku od koje Plenković strahuje?

Autor: Iva Međugorac

Već se neko vrijeme govori o tome kako premijer Andrej Plenković samouvjereno kreće u utrku za svoj treći mandat te da mu je cilj s hrvatske političke scene otići kao državnik koji je najduže vremena proveo na čelu države, dulje i od pokojnog Franje Tuđmana. U realizaciju tog svojeg cilja premijer Plenković već je krenuo, vidljivo je da on sudjeluje u svojevrsnoj pretkampanji što ovih dana ispod glasa potvrđuju i HDZ-ovi župani koji su nedavno iz stranačke središnjice dobili dopise u kojima im se objašnjava o kojim temama moraju govoriti u periodu koji je pred nama, a koji je očigledno predizborni.

Benčić kao neugodna protivnica

I sam će Plenković u svrhu izbora ovo ljeto provesti na terenu obilazeći uz ostalo i stranačke organizacije koje se već dugo suočavaju sa svojevrsnim krizama. Mada su u HDZ-u uvjereni kako njihovom šefu nitko iz oporbenih redova ne može konkurirati to ne znači da Andrej Plenković na idućim parlamentarnim izborima neće imati izazivača i onih koji pucaju na premijersku fotelju. U dijelu HDZ-a uvjereni su da će Plenkoviću najneugodnija protivnica biti britka saborska zastupnica iz stranke Možemo Sandra Benčić s kojom je u sabornici nerijetko ulazio u žustre polemike.





”Ona je drčna, ponekad djeluje pomalo napadno, histerično, ali je Benčić žena bez dlake na jeziku, argumentirana, i za Plenkovića bi mogla biti neugodna posebice u tim televizijskim debatama, iako je on kada su debate u pitanju vrhunski stručnjak, što je dokazao bezbroj puta do sada”, komentira naš sugovornik koji prilično dobro poznaje premijera Plenkovića. Kako su iz Možemo ovih dana potvrdili kako ne planiraju na parlamentarne izbore izlaziti sa SDP-om tako je za očekivati da će Partija svojem biračkom tijelu kao premijerskog kandidata ponuditi Peđu Grbina. No, od njegove kandidature ni Plenković, ni HDZ-ovci baš i ne strahuju.

Od Grbina Plenković ne strahuje

”Grbin se do sada ni po čemu nije uspio istaknuti pa neće ni u debatama, ne očekujemo to od njega, osim toga ima on dovoljno svojeg putra na glavi, a Plenković će mu sigurno na izborima ako bude potrebe spočitavati to što nije izašao iz sjene predsjednika Zorana Milanovića”, kaže naš sugovornik te dodaje da su oči HDZ-ovaca uprte i u Domovinski pokret koji će Plenkoviću na parlamentarnim izborima vjerojatno konkurirati sa svojim šefom Ivanom Penavom.

”Penava bi za Plenkovića mogao biti nezgodan protivnik jer će on otvarati domoljubne teme, kritizirati će koaliciju sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem, oni će sigurno HDZ-u odnijeti dio desnog biračkog tijela, a to za Plenkovića nije ugodno jer će ova borba koja mu predstoji biti doslovce borba za svaki mandat”, smatra naš sugovornik. Kao potencijalni premijerski kandidat spominje se i splitski gradonačelnik Ivica Puljak u čijoj je stranci nedavno nastao košmar iz kojega je vidljivo kako Dalija Orešković neće biti dio njihove političke priče za iduće parlamentarne izbore.

Plenković od Puljka ne strahuje jer u HDZ-u ionako smatraju kako njegova stranka izvan Splita nema neku pretjeranu političku težinu.

Most za sada zagonetan









S kim će Most u predizbornu koaliciju za sada ostaje na razini upitnika, dok se s jedne strane Nino Raspudić nutkao lijevoj oporbi spominjući veliku koaliciju za rušenje HDZ-a s druge su strane krenuli u pregovore sa Suverenistim. Svojeg premijerskog kandidata u Mostu za sada ne otkrivaju, no u HDZ-u su uvjereni da bi to mogao biti ili Nino Raspudić, ili njegova supruga Marija Selak Raspudić.

”Plenković je davno rekao što o njima misli, posebice o Raspudiću za kojega je kazao da je u Mostaru bio ljevičar, a da sada glumi domoljuba i druži se s Milanovićem. On o njemu puno toga zna, i zato bi možda Plenković mogao biti neugodniji za Raspudića, nego Raspudić za premijera Plenkovića” smatraju u HDZ-u u kojem ne strahuju ni od mogućih političkih iznenađenja te kažu da ni od opcija kao što je AP kojom predvodi šibenski župan Jelić neće biti neke značajnije ugroze.

Onaj tko bi Plenkovića ipak mogao ugroziti krije se na Pantovčaku, riječ je o predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji će odrediti datum izbora, ali i dati povjerenje budućem mandataru za formiranje vladajuće većine, a to ne mora nužno biti onaj tko na parlamentarnim izborima osvoji relativnu većinu, koju HDZ-ovci očekuju. HDZ