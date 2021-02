DRAMA U HDZ-u! Zbijaju se redovi, no upozoravaju: ‘Ovdje ćemo se osramotiti, treba nam pomoć Svevišnjeg!’

Autor: E.P

Uz brojne probleme koji su pred hrvatskom Vladom i političkom elitom u vidu borbe s epidemijom koronavirusa, obnovom od razornih potresa i brojnih drugih izazova, čini se da se političari uvelike okreću novom izazovu – lokalnim izborima 2021.

Politički tabori se oformljuju velikom brzinom, a ono što se jasno da iščitati tri mjeseca uoči izbora, bitka svih bitaka biti će ona za glavni grad Zagreb. Trenutno je na papiru čak dvanaest kandidata, a ono što intrigira javnost jest odnos HDZ-a i Milana Bandića.

Iako je želja šefa stranke Andreja Plenkovića bila da suparnik dugovječnom Bandiću bude vršitelj dužnosti šefa Fonda za obnovu Zagreba od potresa Damir Vanđelić, na koncu je on odbio kandidaturu i sve je palo na leđa mladog ekonomista, člana Uprave Hrvatskih šuma Davora Filipovića.

FILIPOVIĆ POMAŽE BANDIĆU?

U javnosti se stvorio dojam kako je kandidatura ipak nepoznatog Filipovića novo držanje ljestava Milanu Bandiću, koji s HDZ-om godinama drži većinu u Gradu, a nebrojeno puta je to radio i u parlamentu.









U HDZ-u su pak, kako saznajemo od našeg izvora iz gradske organizacije stranke, jako podijeljeni oko kandidature Filipovića i dio stranke smatra da se poslala jako loša poruka članstvu i biračima.

“Ha, gledajte, mi smo Filipovića kandidirali jer nismo imali koga drugoga nakon razilaženja s gospodinom Vanđelićem. Ja smatram da on jest kvalitetan HDZ-ovac, ali dio mojih kolega je jako nezadovoljan”, rekao je naš izvor i dodao kako se vrši i pritisak na njega da čak i povuče kandidaturu.

“Oni koji nisu zadovoljni s Filipovićem smatraju da smo opet podlegli pred Bandićem i čak po stranci pričaju da nam samo Svevišnji može pomoći da se ne osramotimo na izborima. Neki bi čak i da on povuče kandidaturu, no to se naravno neće dogoditi”, rekao je naš izvor.









HITNA REAKCIJA

Inače, u Središnjici HDZ-a u ponedjeljak u 17:30 održat će se zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a naš izvor smatra da bi na sjednici trebalo raspraviti i temu izbora za Zagreb jer treba poduzeti nužne mjere kako poboljšati rezultat koji im prema internim anketama stranke neće biti zadovoljavajući.

“Na dnevnom redu su standardne teme, ali na razgovorima oko lokalnih izbora važno je da se obrazloži jasan smjer izbora za Zagreb i kako preokrenuti trend koji nam sada ne ide u korist. Moramo reagirati hitno ili će biti prekasno”, zaključio je naš izvor iz HDZ-a.