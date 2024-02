Dogovor koji Milanović i Plenković moraju postići: S ovom temom nema poigravanja

Autor: Iva Međugorac

Ravnateljem Sigurnosno-obavještajne agencije Danijel Markić po prvi je put imenovan u mandatu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kada je dužnost predsjednika Vlade obnašao zaboravljeni Tihomir Orešković. Četiri godine kasnije, odnosno početkom svibnja 2020. godine supotpisom premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića Markiću je mandat produžen na još četiri godine.

Shodno tome nije teško zaključiti kako i prvom čovjeku SOA-e uskoro ističe drugi mandat, zbog čega se u vladajućim redovima već počelo polemizirati o tome tko će doći na čelo ove važne Agencije, i hoće li Milanović i po tom pitanju stvarati probleme kao što ih sada stvara po pitanju imenovanja glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Nije nepoznanica da zakonski ne postoji ograničenje za broj mandata na funkciji ravnatelja SOA-e, a u timu premijera Plenkovića svjedoče da on vjerojatno niti ne bi imao ništa protiv toga da se Markiću dade još jedan, odnosno treći mandat na čelu SOA-e, osim ako on ima neke druge planove.

Upućeni svjedoče kako se samo u tom scenariju u timu premijera Plenkovića razmatra netko drugi tko bi došao na Markićevo mjesto, a u tom kontekstu spominje se iskusni profesor Mirko Bilandžić, mada po HDZ-ovim kuloarima kruže glasine da se čak i šef HSLS-a Dario Hrebak vidi na toj važnoj poziciji, iako je riječ o diplomiranom kriminalistu s velikim iskustvom malo je vjerojatno da će gradonačelnik Bjelovara imati prilike da ga se uzme u obzir kod donošenja odluke o ovom imenovanju.

Markića smatraju iskusnim operativcem

Istini za volju mora se priznati da ni jedan šef civilne tajne službe na svojoj poziciji nije opstao duže od četiri godine, međutim kada je o Markiću riječ u stručnim, obavještajnim krugovima za njegovo djelovanje teško nalaze zamjerke. Kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici riječ je o ozbiljnom operativcu, koji nije dozvolio da mu se politika petlja u posao te da na njega netko vrši bilo kakav oblik pritiska.

Ono zbog čega bi Markić mogao biti pod pritiskom kada se govori o politici jest to što više od dvije godine nije održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Uzrok tome leži u intenzivnim sukobima između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića koji preko Vijeća i bi trebali formalno usmjeravati rad Sigurnosno-obavještajne agencije. Iako smjernica nije bilo, i iako se i SOA-u pokušavalo uvući u sukobe između vladajućeg dvojca Markić je tu uspio ostati nepristran i naprosto nije dozvolio da ga se uvuče u političke prepirke kao što je to primjerice bio slučaj s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek.

Nije se Markića uvuklo u spekulacije, ali se zato jedno vrijeme spekuliralo da bi on mogao biti jedan od Plenkovićevih kandidata za diplomaciju, kada i ako po tom pitanju uspije postići dogovore s predsjednikom Milanovićem. U ovom mandatu premijera Plenkovića takvo što ne treba očekivati, jer je kampanja za parlamentarne izbore ionako u punom jeku, a sve upućuje na to da nas i do samih izbora dijeli svega nekoliko mjeseci pa stoga ostaje za zaključiti da će se on i Milanović teško dogovoriti oko popunjavanja ispražnjenih diplomatskih fotelja.

Dogovor se mora postići do početka svibnja

No upućeni tvrde da će i Milanović morati podviti rep i pristati na pregovore kada je po srijedi imenovanje ravnatelja SOA-e za koju se za sada drugo rješenje osim Markića naprosto ne nazire. Oni koji dobro poznaju odnose između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića uvjereni su kako njih dvojica neće sjesti za zajednički stol kako bi pokušali postići dogovor oko ovoga imenovanja, ali unatoč tome dogovor će se ipak morati postići do početka svibnja pa se očekuje kako će ovo biti jedna od tema u koju će dvojica državnika uključiti pregovarače pa će se shodno tome dogovor na koncu postići preko posrednika.









U Milanovićevom timu na ovu temu posrednik bi trebao biti bivši ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić, dok je za očekivati da će Plenković na ove pregovore poslati ministra policije Davora Božinovića. Da se kojim pitanjem u zadanim rokovima ne uspije postići dogovor oko ravnatelja SOA-e to bi kako nam objašnjavaju sugovornici iz obavještajnih krugova bilo iznimno riskantno i za premijera, i za predsjednika budući da je ovo tema s kojom se politika ne bi smjela poigravati jer se ovdje radi o sustavu koji brine za nacionalnu sigurnost, koja je posebno važna što zbog nadolazećih parlamentarnih izbora, a što zbog burnih okolnosti u kojima se posljednjih mjeseci nalaze regija, Europska unija, a na kraju krajeva i ostatak svijeta.