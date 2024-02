Hrvat pojasnio mladima: Evo kako možete legalno izbjeći vojni rok

Autor: I.G.

Na svojoj popularnoj Facebook stranici “Bloger Krule – Obrana i Zaštita od Gluposti”, poznati bloger Krule podijelio je svoj humoristični pristup temi vojnog roka. U šaljivom tonu, Krule je predstavio svojevrsni “vodič” za izbjegavanje vojnog roka, iznoseći nekoliko kreativnih načina kako bi se skratio ili potpuno izbjegao vojni rok koji se ponovno uvodi.

Krule je istaknuo navodne kombinacije koje se razmatraju u vezi s trajanjem vojnog roka, plaćom ročnika te radnim stažom koji bi se pribrojao za taj period. S nadimkom “Bezvoljkovac”, Krule je prenio fiktivni razgovor telefonom s nadređenima u vojsci.

“Kako legalno izbjeći vojni rok! Evo nama našeg vojnog roka nazad. Gledam što sve kombiniraju pa tako govore da bi vojni rok trajao 3 mjeseca, ročnici bi imali plaću 700 eura mjesečno i išao bi im radni staž za ta 3 mjeseca iliti 90 dana”, napisao je Krule. Krule je opisao kako bi se svaki dan vojnog roka mogao “skratiti” kroz niz različitih situacija, uključujući bolovanje, obiteljske obveze, vjenčanje i brzu rastavu braka te korištenje porodiljnog dopusta.

‘Vojnik Stražić ovdje’

“Kako izbjeći 90 dana vojnog roka?

Već vidim:

– Halo!

– Halo

– Trebao bi gospodina poručnika Bezvoljkovca!?

– Bezvoljkovac na telefonu

– Vojnik Stražić ovdje!

– Reci Stražiću

– Otvorio sam bolovanje gospodine poručniče!

– Bolovanje?

– Točno gospodine poručniče!

– A služenje vojnog roka?

– Gospodine poručniče, vojni rok ni malo neće patiti

– Pojasni?









‘Gledajte gospodine poručniče…’

Iako je tekst satiričan i šaljiv, otvara prostor za razmišljanje o načinima na koje ljudi mogu kreativno pristupiti situacijama koje ih ne vesele:

– Gledajte gospodine poručniče… za početak vojnog roka, idem 40 dana na bolovanje. Zatim, računam da će mi umrit baba, to mi je još 5 dana slobodno jer je baba daleko… krv ću dati, to je još 3 dana… već sam na 48 dana. Ženim se, još 3 dana… odma rastava, još 3 dana, to su već 54 dana. U 3 mjeseca ima 12 nedjelja, sve su neradne, to je već 66 dana a ostalo mi i 17 dana porodiljnog za dijete iz prvog braka i eto nas na 83 dana

– Stražiću… ispada da ćeš ti samo 7 dana guliti vojni rok

– Gospodine poručniče, pa što ću ja biti jedini koji nije bio 7 dana na redovnom dopustu?

– Stražiću… Plenković je za tebe goli kur*c!

– Razumijem gospodine poručniče!”, napisao je Krule.