Habijan o prosvjedu: ‘Jedno veliko ništa, osim klevete i govora mržnje’

Autor: I.G.

Jedanaest stranaka lijevo-liberalne oporbe želi što brži odlazak HDZ-a s vlasti – traže izbore, i to odmah. Kažu i da su zadovoljni odazivom građana na jučerašnji prosvjed i potporom koju su dobili. To je u Dnevniku HTV-a komentirao ministar gospodarstva Damir Habijan.

O prosvjedu 11 stranaka lijevo-liberalne oporbe ministar gospodarstva Damir Habijan rekao je da živimo u demokratskom društvu i da je svaki prosvjed legitiman.

“Zaziva se odlazak HDZ-a s vlasti i to je ono, što bih ja zapravo rekao, da je ključno. Dakle, koje su to poruke koje smo imali prilike jučer čuti od predstavnika tih 11 pod navodnicima ‘progresivne zapravo ljevice’? Doista sam se trudio, uložio ogromnu energiju da vidim što je to konstruktivno jučer bilo rečeno. Međutim, moram reći jedno veliko ništa, osim zapravo klevete i govora mržnje.

‘Doista postoje dvije Hrvatske’

Ono što je indikativno, taj govor mržnje, jednim primitivnim prizvukom se nastavio i danas. Vidio sam danas izjavu predstavnika SDP-a koji je za Zakon o hrvatskom jeziku rekao da je kretenski zakon. To je očito netko tko uopće nema doticaj ili ne vodi brigu o nekim identitetskim pitanjima.

Na taj je način zapravo uvrijedio vrijedne ljude koji su radili na tom prijedlogu zakona, primjerice jednu udrugu, kao što je Matica Hrvatska. Znamo da je prošlo gotovo 56 godina od Deklaracije o hrvatskom jeziku, koliko je zapravo vremena prošlo i borbe da bi jedan takav zakon dobili”, istaknuo je Habijan.

Što se tiče jučerašnjih poruka, misli da hrvatske građanke i građani koji su to gledali i koji su čuli te poruke doista kada izađu na biračka mjesta neće imati dilemu.

‘HDZ će nastaviti raditi’

“HDZ će, kao i dosad, nastaviti raditi. Ako pogledamo i samo zadnje pokazatelje da imamo drugi najveći rast BDP-a u Europskoj Uniji, dakle, 2,6%, ako pogledamo i prognoze Europske komisije, primjerice po inflaciji, da ćemo u ovoj godini biti među tri zemlje, uz Švedsku i Finsku, s najnižom stopom inflacije, ako pogledamo da nam je minimalna plaća u razdoblju mandata ove Vlade porasla 103%, da je prosječna plaća porasla 61%, da nam je BDP recimo 2016. bio 47 milijardi eura, a sada smo na 75 milijardi eura.

Ako pogledamo BDP per capita sa 10,5 na 20 tisuća eura, to je ono što Vlada radi, to su rezultati vlade i to će biti način na koji idemo na izbore. A ovo je strategija izbor oporbe i ponavljam pod navodnicima ‘progresivne ljevice’ koja će očito vokabularom, vrijeđanjem i klevetom pokušati doći na vlast. U tome, zasigurno, na ovaj način neće uspjeti”, naglasio je Habijan.