‘DUGO GA NIJE BILO. ZALUPALO SVE PO STANU’ Potres zatresao okolicu Karlovca, tlo i dalje ne miruje: ‘Kao grmljavina i malo se streslo’

Novi slabiji potres osjetio se oko 14 sati na području Karlovačke županije.

Epicentar je bio, piše EMSC, 19 kilometara od Karlovca, a jačina potresa iznosi 2.1 stupnjeva po Richteru, prema prvim informacijama.

“Zalupalo sve po stanu, dosta”, napisao je korisnik popularne aplikacije.

“Kao grmljavina i malo se streslo”, kaže drugi.

“Laganini, dugo ga nije bilo”, veli treći.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 23 km W of #Petrinja (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AiuycVMqNQ

— EMSC (@LastQuake) June 29, 2021