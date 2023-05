DJEČAK UBOJICA ĆE IZAĆI NA SLOBODU? Odvjetnik o sudbini Koste K. i njegove obitelji: ‘Izaći će u tajnosti’

Autor: D.V

I dalje se ne zna kakva sudbina čeka dječaka ubojicu Kostu K.. Maloljetnik se trenutačno nalazi na promatranju u psihijatrijskoj ustanovi, a kako pišu srbijanski mediji više je puta pitao kada će ga pustiti na slobodu. Iako se odgovor na to pitanje ne zna, zna se da je zakon poprilično jasan te da je dječak ne može kazneno odgovarati za zločin jer je mlađi od 14 godina.

Činjenica da će Kosta K. proći nekažnjeno izazvala je i zgražanje i strah javnosti koja se još uvijek nije oporavila od masakra koji je kobnog 3. svibnja počinio u osnovnoj školi na Vračaru. Kako bi se traumatiziranoj djeci barem malo olakšalo polaganje male mature, učenici iz “Ribnika” kraj će nastave dočekati u drugoj školi.

“Takvu je odluku trebalo donijeti i ranije, jer svaki povratak u tu školu predstavlja uznemirenje. Djeca su išla na sprovode kolegama i proživjela traumu s velikim T. Ne znam kako u tom stanju uopće mogu učiti, treba im pružiti podršku jer sve je još svježe”, komentirala je psihologinja Dragana Ivanović.





‘Ugrožena je cijela obitelj’

Pravni aspekt dosad neviđene situacije pokušao je pojasniti srpski odvjetnik Marko Anđelković Slijepčević koji smatra da je poprilično realan scenarij da će jednog dana dječak izaći iz ustanove, promijeniti identitet i otići u inozemstvo.

“Dječak će biti zadržan do momenta dok oni ne procijene da nije opasnost za širu zajednicu i za sebe. To je moja pretpostavka. No odluka suda će odlučiti o njegovoj sudbini. Nitko se ne može protivno volje zadržati u psihijatrijskoj ustanovi i za to postoji zakonsko rješenje. Ni policija vam ne može ući u kuću i uzeti dijete, samo sud i sudska odluka. Ostali organi samo pomažu u provođenju te odluke”, pojasnio je Anđelković Slijepčević.

Psihologinja je upozorila da su se u izvještavanju o zločinu počinile velike pogreške te da se mediji nisu snašli.

“Po prvi put kod nas se dogodila velika tragedija i mediji su ovom djetetu dali na popularnosti dok se istovremeno zanemaruje pokolj u Mladenovcu. Također, u drugim se državama uopće ne iznose imena ni slike počinitelja, a ovdje mu je pridano previše značaja. Uvijek će se naći ljudi koji će veličati ubojicu, pogotovo jer je bilo previše neprovjerenih informacija”, smatra Ivanović i dodaje da u cijelom slučaju nije ugrožen samo dječak, nego i njegova obitelj.

‘Za njih nema života u Beogradu’

Kao što smo već pisali, Kostini roditelji dobili su velik broj prijetnji. Otac Vladimir, inače ugledni radiolog, trenutačno je u pritvoru, dok se majka i mlađa sestra, koja je također pohađala školu u kojoj je počinjen masakr, nalaze na nepoznatom mjestu u Srbiji. Sigurno je da se ova desetogodišnjakinja u OŠ “Vladimir Ribnikar” vratiti neće. Milan Kostić, psiholog i sudski vještak, smatra da je Kostina mlađa sestra također žrtva svog brata jer će do kraja života snositi posljedice njegovog zločina.

“Ovakva situacija kod nas nije česta, ali je važno objasniti majci koliko je situacija za njih složena i da je možda najbolje rješenje da odu iz zemlje. Mislim da je odvajanje od Koste u ovom slučaju neophodno. Majka treba shvatiti da osim sina ima i kćer i da mora nešto napraviti da je zaštiti. Ta djevojka nije napravila ništa, ali je obilježena i stigmatizirana do kraja života. O njoj će suditi okolina i mislim da je treba maksimalno zaštititi”, upozorava Kostić.









S njim se slaže i Bora Banjac, bivši načelnik Uprave za suzbijanje organiziranog kriminala, koji smatra da je možda najbolje rješenje za Kostinu obitelj preseljenje u neku daleku zemlju.

“Što se može s njima, mislim na sestru i majku? Za njih nema života ni u Beogradu, ni u Srbiji. Mislim da ne bi mogli živjeti ni u jednoj zemlji regije jer bi se prije ili kasnije doznalo tko su. Možda bi trebali otići preko oceana, negdje dovoljno daleko. Ako ostanu ovdje, jedino rješenje im je promjena identiteta, ali pitanje je hoće li to moći”, rekao Banjac, prenosi Pink.

A kako promijeniti identitet, pitali smo naše Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.