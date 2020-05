Damir Kajin otkriva s kime ide na izbore! ‘Plenković je lenjinist, a Restart koalicija bi se mogla zvati pajser koalicija’

Autor: Dnevno

Uoči raspuštanja 9. saziva Hrvatskog sabora, razna su se imena našla u novinskim napisima kao potencijalni kandidati za liste za Sabor. Jedan od njih svakako je vrlo iskusan i javnosti poznat političar, koji je posljednje vrijeme izvan političkog ringa, ali konstantno “zviždi” protiv potencijalnog kriminala i korupcije u Istri. Damir Kajin, nekadašnji član IDS-a, jedan od tada najaktivnijih saborskih zastupnika, predsjednički kandidat i još mnogo toga, ni pred nove parlamentarne izbore nije mogao izbjeći svjetla reflektora.

Najprije je u jednom listu osvanuo na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore, što je on demantirao, a nama je u subotu otkrio s kime ide na izbore.

“Jedini s kime mogu izaći na izbore u 8. izbornoj jedinici jesu Živi zid, Ivan Lovrinović i eventualno još neke manje stranke u tom savezu. Nije još sto posto sigurno, ali znat će se kroz nekoliko dana. To je jedina opcija s kojom možda izađem na predstojeće parlamentarne izbore, rekao nam je Kajin i odmah odmaknuo sve sumnje o mogućem izlasku na izbore s listom Miroslava Škore.

Kajin je vrlo kritičan prema HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću, ali ništa manje oštar nije niti prema Restart koaliciji Davora Bernardića. Tako za premijera smatra da je lenjinist i da Nacionalni stožer civilne zaštite diktatorskim metodama provodi njegovu politiku, dok SDP-ovu predizbornu koaliciju smatra najmanje socijalno osjetljivoj od svih lijevih saveza.

“Za Plenkovića sam smatrao da je titoist i to mi ne bi ni najmanje smetalo. No, pokazalo se da je on lenjinist koji radi isto kao što je učinio i Lenjin. Lenjin je propisao izbore koje je izgubio, a zatim je uveo diktaturu proletarijata i vladao. Isto to sada radi Andrej Plenković preko Nacionalnog stožera civilne zaštite”, rekao je Kajin i dodao kako bi se SDP-ova Restart koalicija mogla zvati drugačije.

Restart koalicija trebala bi se zvati ‘Pajser koalicija’

“Restart koalicija najmanje je socijalna od svih lijevih i socijaldemokratskih saveza do sada. Osim toga, savez u kojem se nalazi Hrelja koji je već nekoliko puta držao štangu HDZ-u, ne može biti koalicija za bilo kakve promjene. Također, ako me razumijete, mislim da bi bolji naziv koalicije bio pajser koalicija”, objašnjava Kajin referirajući se na HSS Kreše Beljaka.

Damir Kajin rekao nam je odakle uopće spominjanje njega kao potencijalnog nositelja u 8. izbornoj jedinici na listi Domovinskog pokreta te povezivanje njega, Miroslava Škore i Željka Pervana.

“Škoru nisam vidio od 2007.,2008. i Hrvatskog sabore. Gospodina Pervana poznajem jer dolazimo u isti kafić ovdje u Istri. Uvijek popijemo, popričamo, podružimo se i poštujem Pervana. Što se tiče liste, nikada nisam s njima razgovarao o zajedničkom izlasku na izbore. Ponavljam, jedino mogu ići sa Živim zidom i profesorom Ivanom Lovrinovićem”, rekao je.

Damir Kajin godinama nakon izlaska iz aktivnog političkog djelovanja upozorava na kriminal i korupciju u Istri, proziva IDS i Borisa Miletića, ali i SDP i HDZ koji s IDS-om godinama na razne načine surađuju.

“Oni su srozali Istru. Dovoljno govori to da od 2017. godine mi više novaca povlačimo iz državnog proračuna, nego što pridonosimo. Uskoro nam svima slijedi otrježnjenje. Ministar turizma najavljuje gubitke od 60 do 90 posto. Zato sve opcije koje su na vlasti, bilo nacionalno ili ovdje lokalno u Istri, žele izbore što prije. I to Plenković, u dogovoru s predsjednikom Milanovićem, sada diktatorski rade. I HDZ, i SDP, i IDS žele te izbore što prije kako bi mogli nastaviti raditi, odnosno ne raditi”, zaključio ja Damir Kajin.