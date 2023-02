DALMACIJA I DALJE ODSJEČENA: HGSS cijelu noć spašavao putnike. Izdano crveno upozorenje: ‘Ne krećite na put’

Autor: Dnevno.hr

Dalmacija je i jutros odsječena od ostatka Hrvatske, a prometni kolaps se i dalje nastavlja. Iz HAK-a javljaju kako su zatvorene sve ceste prema moru i mole građane za strpljenje. Riječka regija je i dalje u crvenom, dok je većina obale u narančastom ili žutom.

“Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije”, objavljuje HAK.

Na terenu je 22 spašavatelja HGSS-a iz Stanica Zadar, Šibenik i Split koji su većinom angažirani u pomoći putnicima koji su zapeli na snijegom zatrpanim prometnicama. Dodatne snage su u pripravnosti. Molimo vozače da poštuju zabrane i ne kreću na put ako to nije nužno.🚨❄️🚗 pic.twitter.com/jlk8NB3Y6k

— Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) February 26, 2023

Sudeći prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda isto vrijeme će se nastaviti i danas.

“U unutrašnjosti oblačno, povremeno uz slab snijeg, češći u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu, većinom podno Velebita, može biti snijega nošenog jakim vjetrom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i orkanska, a na krajnjem jugu umjereno do jako jugo”, najavljuju hrvatski prognostičari koji navode kako će najviša dnevna temperatura biti od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 stupnjeva Celzijevih na jugu.

Zbog loših uvjeta na cestama, HGSS je sinoć imao pune ruke posla. Mnogi nisu poslušali savjete da se ne kreće na put, pa su sinoć spašavali one koji su ostali zatrpani snijegom na prometnicama. Ravnateljstvo civilne zaštite je za putnike otvorilo nekoliko prihvatnih centara za putnike.