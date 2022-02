STIPE MESIĆ ZA DNEVNO: ‘ČETNICI STOJE IZA TOGA!’ Misteriozan ‘tajni sastanak’ bivšeg predsjednika ponovno raspalio srbijanske medije

Autor: Doris Vučić

Nakon uhićenja Bashkima Osmanija, kontroverznog albanskog poduzetnika s hrvatskom putovnicom, proteklih se nekoliko dana iz dubine arhiva srbijanskih medija ponovno potegla priča o navodnom misterioznom poznanstvu klana Osmani i bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Objektiv piše kako ‘suradnja’ sa zloglasnim Albancima, koje se već godinama povezuje s nizom kriminalnih afera diljem Europe, od raspačavanja kokaina i prostitucije do iznuda, pranja novca i prevara, datira iz 2008. godine kada su braća održala tajni sastanak s Mesićem, tadašnjim šefom ureda predsjednika Amirom Muharemijem, kao i Tomislavom Karamarkom, koji je bio na čelu SOA-e.

Poslove je dogovarao najstariji od četvorice, Quazim zvani Felix, navodno veliki ženskaroš koji stoji na čelu obiteljskog biznisa, a prema njegovoj zamisli, piše Objektiv, na sastanku je dogovoreno da se preustroji balkansko podzemlje te da se osmanski klan u preseli u Hrvatsku, točnije u Rovinj ili Dubrovnik. Ovo ‘preuzimanje’ podrazumijevalo je operiranje crnim tržištem cigareta u organizaciji rovinjske “Adris grupe” i TDR-a, što je obavljeno uz izravnu pomoć Muharemija i posredovanje Mesića s Antom Vlahovićem i čelnikom “Adris grupe”.

Novinar Domagoj Margetić koji se bavio ovom problematikom za Nacional je rekao kako upravo klan Osmani stoji iza ubojstva vlasnika Nacionala Ive Pukanića i srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Prema Margetićevim riječima, klan je preuzeo kontrolu i nad drugim kriminalnim skupinama u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, kao i nad trgovinom heroinom i bijelim robljem.

Smjestili Joci Amsterdamu?

A ove je navode dodatno raspalio i Srećan Jocić, takozvani Joca Amsterdam, i to tijekom suđenja za likvidaciju u listopadu 2008. godine.

“Ministar Karamarko stoji iza likvidacije Ive Pukanića, a koliko je predsjednik Mesić dobro želio našem predsjedniku, vidjelo se i po tome što je zadnji dan svog mandata bio na Kosovu. To se vidjelo i po tome tko mu je godinama bio šef kabineta, Muharemi, preko kojega su braća iz klana Osmani u dva mandata financirala Mesićevu kampanju“, izjavio je Jocić, no njegov je odvjetnik Zdravko Tomanović potom pojasnio, “da su mediji sve krivo prenijeli jer među novinarima ne sjede akademici”, kako njegov klijent “nije mislio da je Karamarko osobno naredio ili sudjelovao u likvidaciji Pukanića, već da je svojim ponašanjem usmjeravao istragu”. No, Objektiv tvrdi i kako su upravo braća Osmani Joci Amsterdamu ‘smjestila’ optužbu za likvidaciju, zato što je odbio njihovu velikodušnu ponudu da zastupa interese klana u Srbiji.

Mesić jasnog stava

O ponovnom aktiviranju ove teme kratko smo porazgovarali i sa samim Stjepanom Mesićem, kojem se u glasu čulo da mu nimalo nije drago što ga zovemo radi ovog svojedobnog skandala.

“Ja ne poznajem braću Osmani i nikada s njima nisam bio na nikakvom razgovoru s Tomislavom Karamarkom”, rekao nam je bivši predsjednik. Na pitanje čiji interes zastupaju srbijanski mediji koji ponovno pišu o navodnom tajnom susretu, odgovorio je vrlo kratko i jasno.

“Vjerojatno Četnici. Ne znam tko stoji iza toga, no vjerojatno neka četnička ideologija”, poručio je Mesić.









Filmska akcija

Podsjetimo, Bashkim je prošle srijede uhićen u Poreču u velikoj akciji Europola kojom je razbijena mreža za krijumčarenje kokaina, a u akciji je sudjelovalo sedam zemalja te je uhićeno 30 osoba. Prije tjedan dana hrvatska je policija u društvu španjolskih kolega oko 7 ujutro upala u Rivieru koju je ‘češljala’ sve do 18.30 sati. Španjolski dnevnik Diario de Mallorca, pozivajući se na policijske izvore, tvrdi da je policija u hotelu s četiri zvjezdice i pogledom na more zaplijenila 56.000 eura, nekoliko kompjutora i mobitela i dva pištolja.

Nešto je dramatičniji bio pretres u Španjolskoj, gdje su u Bashkimovoj vili satima pokušavali otvoriti sef, kojeg su na koncu morali obiti fleksericom kako bi pronašli neznatne količine novca, nakita i dokumenata. U gotovo filmskoj akciji Španjolcima su u pomoć priskočili agenti američkog FBI-a, pišu tamošnji mediji, a u luksuznoj nekretnini pronađeno je 200.000 eura u gotovini, 86 umjetničkih djela koja vrijede oko pet milijuna eura, sedam sportskih automobila, 16 satova, jahta… Osumnjičeni su navodno uvozili kokain iz Latinske Amerike u razne europske luke, a drogu su, tvrdi Europol, prevozili avionima, brodovima, automobilima i kamionima. Drogu su zatim prodavali na veliko, a novac su prali kroz niz tvrtki u raznim zemljama, uključujući Hrvatsku i Španjolsku.