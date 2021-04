ČOVJEK KOJI MIJENJA SVE: Slao je otrovne strelice, a sad je odabrao stranu. STOJI LI IZA SVEGA MEGA PROJEKT? Mnogima je stao na žulj

Autor: M.P.

Kandidatkinja Stranke rada i solidarnosti za gradonačelnicu Zagreba Jelena Pavičić Vukičević objavila je u nedjelju iz samoizolacije kako će, bude li izabrana, njezini zamjenici biti sadašnji pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić i arhitekt Otto Barić.

Iako je Pavičić Vukičević uistinu najavljivala iznenađenja, nitko nije očekivao da će jedan od njezinih zamjenika biti donedavni žestoki kritičar pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, čija je ona bliska suradnica.

Arhitekt Otto Barić i sam je najavio kandidaturu za gradonačelnika metropole, no od te je ideje odustao jer je shvatio da je malo toga moguće bez stranačke infrastrukture.

No, nije odustao od kritike.

Od kritičara do suradnika: Rekla mi je da sam puno kritizirao, pa jesam li to spreman odraditi









Tako se osvrnuo na kršenje mjera na sprovodu gradonačelnika Bandića, usporedivši tu situaciju sa sprovodom njegova oca na kojem su se mjera pridržavali. Tada je napisao, ‘sram ga je države i grada u kojem živi’. Barić je kritizirao i gradsku upravu, ali i ZG Holding zbog računa od 14 lipa čiju je fotografiju objavio na svom Facebook profilu uz komentar da je to ‘uhljebarij’.

Pa kako je došlo do tog ideološkog obrata, pitali smo ga.

“Mi smo demokracija, svi imaju pravo, ali i obvezu izaći na izbore. Jelena Pavičić Vukičević me zvala prije tri dana i pitala što mislim o tome da joj budem jedan od zamjenika ako bude izabrana. Pitao sam ‘Dobro, zašto ja?’ Rekla mi je da sam puno kritizirao, pa jesam li to spreman odraditi. Ja sam odgovorio da jesam ako dobijem otvorene ruke da vodim obnovu i razvoj Zagreba kao glavni gradski arhitekt, da se provede cjelovita urbana obnova, da se riješi način i financiranje i da sa se krene s obnovom, urbanom preobrazbom brownfield prostora. Zagreb ima puno potencijala”, rekao nam je Barić.









‘Da me zvao Klisović, bio bih tamo’

Dodaje, rekao je da je zainteresiran ako će moći to pokrenuti za dobrobit grada. No, napominje:

“Da se razumijemo, da me zvao Joško Klisović, za što je bilo naznaka, bio bih tamo. Nije se nikada ostvario sastanak s Peđom Grbinom, otkazan je, on ga je otkazao jer je na portalu objavljeno da će se desiti. U SDP-u je tada bila velika podijeljenost. Pričao sam i s HSLS-om. Nisam stranački čovjek, ne mogu računati na stranačku mašineriju”, objašnjava nam Barić.

Tvrdi, ne radi se kod njega o novcu.









“Imam 63 godine, situiran sam, nemam potrebe za materijalnim stvarima, želim pomoći, a ako je to način, spreman sam. Ja nisam član niti jedne stranke niti ću se učlaniti u stranku. Moj dojam o Jeleni Pavičić Vukičević je zasad pozitivan, ne sudim unaprijed kakva će biti suradnja”.

Je li se ‘prodao’ za Dinamov stadion?

Pitali smo ga i što kaže na kritike da se prodao za Dinamov stadion. Odmahuje rukom, ljudi su bedasti.

“Nisam se prodao. Ja sam napravio studiju u dogovoru s Dinamom da se pokaže što je moguće. Na kraj pameti mi nije da bih ja taj stadion radio. To je rukavica bačena drugim kandidatima da jasno kažu što misle o tome Zagreb da koncesiju gradnje Dinamo, da oni svojim novcem i ulaganjem investitora mogu napraviti stadion. Kolege arhitekti su me prozvali da idem pred rudo, no ako i kada se taj natječaj objavi, ja na njemu neću sudjelovati. Mislim da treba izabrati najbolje moguće rješenje koje će se prezentirati Dinamu. Uvjet je da Dinamo dobije mogućnost da gradi sam. Građani Zagreba ne bi trebali financirati stadion NK Dinama, no Grad Zagreb treba dati mogućnost. To područje je od 1912. do 1992. bilo kontinuiranom korištenju od strane klubova, 1992. je odlučeno da to zemljište nije Dinamovo, već gradsko, jer je pokojni predsjednik Franjo Tuđman imao ideju da tamo izgradi veliki stadion, što nije uspjelo”, kaže nam Barić i za kraj poručuje:

“Teška je tema, imam viziju, želim ju ostvariti, ako uspijem, super, ako ne, uvijek mogu sjediti doma, piti vino i gledati”.