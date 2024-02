Burno na saborskom Odboru, Zekanović vikao na Grmoju: ‘Čime te guralo, nesigurni G’

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) sazvao je sjednicu Odbora na kojoj će predložiti tematsku sjednicu “Provođenje postupka izbora glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske”. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović i oporba tvrde da je Ivan Turudić imenovan protuzakonito za novog glavnog državnog odvjetnika jer prethodno za njega nije zatražena sigurnosna provjera.

S druge strane, HDZ-ova koalicija smatra da u slučaju Turudićeva imenovanja sve učinjeno po zakonu. Premijer Andrej Plenković posljednjih dana nekoliko je puta ponovio da je ta priča završena.

“Proteklih par tjedana raspravljamo kako biramo glavnog državnog odvjetnika, ne mislimo raspravljati tko je dobio povjerenje Sabora, no vidjeli smo da imamo podosta točaka na koje teško nalazimo odgovore, žalosti me da smo tu imali raspravu, netko je pregledavao kandidate, sada ispada da se postavlja opravdano pitanje kako su ti kandidati uopće došli na odbor, moj prijedlog je da napravimo tematsku sjednicu i vidimo što imamo u proceduri”, rekao je uvodno Jakšić.

Oporba: Pozovite Hrvoj Šipek da komentira izjave premijera

Nikola Grmoja (Most) se javio za raspravu, rekavši da podržava prijedlog, ali i iznio jedan novi.

“Mislim da bi bilo dobro pozvati aktualnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, s obzirom na Plenkovića koji je govorio o napadima DORH-a na Vladu po pitanju puštanja korespodencije, bilo bi dobro čuti što ona ima za reći na izjave premijera i optužbe da se iz DORH-a vrši napad na Vladu, uoči moguće prisege Turudića”, rekao je.

Urša Gamulin Raukar također je podržala inicijativu za tematskom sjednicom.

“Od saslušanja na Odboru svjedočimo raznim dokazima, indicijama da je Turudić suspektna osoba u smislu da postane glavni državni odvjetnik, svjedočimo izjavama Plenkovića da će se tražiti sigurnosna provjera pa smo završili rezimeom provjera. Nakon istupa predsjednika Milanovića i SMS-ove koji su pokazali odnos Rimac i Turudića, pokazalo se da nije govorio istinu. Znamo za suspektne noćne vožnje Turudića s Mamićem, čak dvije noći, da su razgovarali o njegovom predmetu. Trudić je rekao da je emotivan i naivan. Postoji problem u povjerenje u pravosuđe u Hrvatskoj, sada je neophodno napraviti tematsku sjednicu o toj cijeloj situaciji. Potrebno je napraviti novu, sveobuhvatnu sigurnosnu provjeru”.









Orešković: Koji je cilj da se izbjegne sigurnosna provjera Turudića?

Sandra Benčić (Možemo) se pridružila stanovima da je Turudić trebao proći sigurnosnu provjeru prije glasanja i imenovanja.

“Činjenica da se sastajao s Mamićem nakon što je izašao iz pritvora i da je to rađeno pod čudnim okolnostima, bilo je poznato SOA-i, no ne znamo je li to dato Državnom sudbenom vijeću te je li tada priznao da se s Mamićem razgovarao o njegovom predmetom. Tražimo deklasifikaciju tih činjenica, da vidimo kako se cijenila ta okolnost”, kaže zastupnica.

Dalija Orešković bila je standardno oštra.









“Proces izbora Turudića pretvara se u najopasniji udar na pravnu državu od kada je samostalne Hrvatske. Nakon svega što je izašlo u javnost, čak i ovakav HDZ mora reterirati. Doveli ste nas u situaciju treba li glavni državi odvjetnik proći sigurnosnu provjeru. Naravno da mora, pitanje je koji je cilj da se to izbjegne. Da se tako kompromitirana osoba obračunava s predsjednikom ili da ne procesuira kaznena djela iz vladajuće stranke?”, zapitala se.

HDZ: Nećemo podržati prijedlog za tematsku sjednicu

Krunoslav Katičić (HDZ) rekao je da se ne slaže s većinom onoga što je rečeno te tu vidi političke motive.

“Ovo pokazuje da pred sobom imamo puno laži i da se radi na demontaži institucija. Postoje dvostruka mjerila, Odbor ne može raspravljati o radu sigurnosnih službi. Kada je bio izbor predsjednika Vrhovnog suda, procedura je bila ista, sada kada je ova Vlada htjela da proces bude sličan, odjednom se postavljaju pitanja sigurnosnih provjera. Izbjegava se vremenski koncept, papiri koji nisu bili priloženi ovom Odboru jer nisu morali biti. Za Turudića postoji validna sigurnosna provjera, ona se provodi svakih pet godina. Simptomatično mi je da struka govori da nije baš tako da su svi protiv izbora čovjeka koji nije iz sustava, to su rekli ugledni odvjetnici”, rekao je.

Dodao je da neće podržati prijedlog za tematsku sjednicu, na to su se zaredale četiri replike, prva je ona Sandre Benčić.

“Mi kao da živimo u dva paralelna svemira, imamo informacije da je Turudić lagao na sjednici. Znamo da se nalazio s Mamićem”. Katičić je rekao da je preslušao fonogram te dodao da je Turudić odgovorio na pitanje kako mu je postavljeno.

Nikola Mažar (HDZ) joj je poručio da prestane obmanjivati javnost. “Nemojte nas vraćati u vremena gdje bi vi politički sudili i hapsili”.

“Očito nas je HDZ uveo u neka nova vremena, nije nam više mjesto u europskoj pravnoj stečevini”, odvratila mu je Orešković. Nadalje, kaže da Rimac četiri godine nema optužnicu, a Mamić je pobjegao.

“Hrvatski građani imaju prijezir prema HDZ-u”, dobacila je. HDZ-ovci oporbu pitaju zašto oni koji znali za Turudićeve susrete s Mamićem nisu ništa poduzeli prije devet godina, kada su za to znali.

Katičić: Turudić je osudio Sanadera

“Ajmo opet malo na činjenice. Ovdje implicirate da je čovjek nekome pogodovao, ne vidim to. Spominje se taj njegov rođak, pravomoćno je osuđen. Spominje se Mamić, znamo gdje je. Spominje se Rimac, znamo i gdje je ona. Nameće mu se da je HDZ-ov dečko, a osudio je ne samo Sanadera nego silnu količinu ljudi i profesionalno je radio posao kao sudac. Što se javnosti tiče, mislim da građani jako dobro dokazuju stav prema HDZ-u”, odvratio je Katičić.

Urša Raukar je rekla da građani vide što rade.

Posvađali se Grmoja i Zekanović

Hrvoje Zekanović napao je Nikolu Grmoju.

“On spominje neke sporne korespondencije drugih, a zanemaruje svoje, upravo on ima spornu korespondenciju s ljudima koji su potencijalno umočeni u goleme korupcijske afere, nitko neće moći potvrditi autentičnost Turudićevih poruka, a za ove znamo da su autentične”, rekao je, na što je reagirao Grmoja.

“Dobivao sam informacije o kriminalu vaše Vlade, iza svega stojim”. Na to je Zekanović počeo vikati.

“Bez obzira na to što je Grmoja s povišenom intonacijom rekao nešto smiješno, pozivam građane da ne vjeruju Grmoji, nego svojim očima. Neka pogledaju korespondenciju Grmoja s ljudima s kojima je vjerojatno zajedno dijelio novac, državni novac. Nesigurno G, čime te guralo, koliko si dobio u džepić?”, povisio je ton, no Grmoja je napustio sjednicu.

Uskoro opširnije…