Branitelji: ‘Očekujemo da se prekine uštasizacija nas i Domovniskog rata!’

Autor: Dnevno

Udruge branitelja i specijalne policije održali su konferenciju za novinare na kojoj su komentirali nedavne izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca da “Hrvatska postaje čimbenik nestabilnosti u regiji”.

“Svjedoci smo nemilog događaja u Kninu. Osuđujemo svaki vid nasilja. Nasilje ima ime i prezime, ima motiv i posljedicu. Neumjesno je da se od ugostiteljske tuče napravi državni problem bez imalo osnova ili bilo kakvih indicija ili argumenata. Svi smo svjesni da motivi mogu biti netrpeljivost, navijačke skupine, preljub… Očekujemo od MUP-a da svaki vid nasilja istraži, procesuira i da ih sud adekvatno kazni”, rekao je predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH Zoran Maras.

Osvrnuli su se i na izjave Milorada Pupovca koji je rekao kako Hrvatska postaje “čimbenik nestabilnosti” u regiji te da Katolička crkva, pojedine političke stranke i braniteljske udruge rehabilitiraju ustaštvo. “Očekujemo da se prekine ustašizacija Domovinskog rata i branitelja. Kao i rehabilitacija četništva i komunističkog antifašizma koja se čak očituje u udžbenicima povijesti za nacionalne manjine gdje se navodi da “su Hrvati nakon Oluje prognali preko 200 tisuća Srba”. Postavlja se pitanje da li mi poštujemo međunarodne presude Haaškog tribunala”, istaknuo je Maras prozivajući ministricu Divjak na reakciju.

“Svima koji nas nazivaju “desničarima”, poručujemo sljedeće: Moderna Hrvatska država je suverena na temeljima Domovinskog rata i na referendumu hrvatskih građana. Nismo mi remetilački faktor koji nije za pomirbu. Mi koji smo krvarili smo prvi koji želimo mir. Pa kako to mnogi govore, do pomirbe mora doći, ali na istinitim činjenicama. Hrvatska nema nikakve veze s NDH ni sa komunističkim fašizmom niti sa četništvom. Stvorena je na temeljima Domovinskog rata i to je jedini temelj ove države”, zaključio je Maras.

Predsjednik saveza udruga branitelja radnika RH Siniša Mastelić istaknuo je kako osuđuje nasilje. “Mi hrvatski branitelji prvo osuđujemo sve oblike nasilja, to nas je krasilo i 91. godine. Na toj smo strani bili i ostali. Sve ostale stvari su netočne i nisu dobronamjerne. Svjedoci smo vrhunca kampanje “specijalnog rata” koji je na djelu još od 90-ih godina. Ista retorika je krasila medijski prostor i prethodila Balvan revoluciji i prethodila agresija. Obrazac je isti, godine su prošle”, tvrdi Mastelić.

Predsjednici svih triju udruga poručili su kako je, “nedopustivo da nakon 28 godina isti agresor želi kreirati državnu politiku, optužuje i presuđuje, udara na temelje državnosti i ruši je kao da je 1991.. Milorad Pupovac, koji je prisegnuo svojim čašću u Hrvatskom saboru da će poštovati pravni poredak i zauzimati se za napredak RH, radi upravo suprotno. Govoriti da je Hrvatska čimbenik nestabilnosti u regiji i pri tome biti dio te vlasti, nije ništa drugo nego licemjerje”.

Pupovčevu izjavu smatraju govorom mržnje te apeliraju na reakciju institucija. “Jer što je drugo nego govor mržnje njegova usporedba suvremene, samostalne i u Domovinskom ratu stvorene RH s NDH”, dodavši da će, ukoliko institucije ne budu reagirale, smatrati da podržavaju Pupovčeve stavove.