Bizarna nesreća u malom mjestu: Ovakav sudar se ne viđa često

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Neobična prometna nesreća dogodila se jučer malo prije 17 sati u Nedelišću, a jedna osoba je vozilom Hitne pomoći prevezena u čakovečku bolnicu.

Naime, neobično je to što je došlo do sudara dva biciklista. Međimurska policija opisala je bizarnu nesreću.





Sudarila se dva biciklista, jedan završio u bolnici

Četrdesetjednogodišnji biciklist kretao se nepropisnom stranom biciklističke trake na kolniku Ulice maršala Tita te je prilikom mimoilaženja bočnim dijelom upravljača svog bicikla udario u bočni dio volana drugog biciklista (56), koji se vozio biciklističkom stazom u propisnom smjeru.

Nakon sudara, 56-godišnjak je pao na kolnik, pozvana je Hitna te mu je u čakovečkoj bolnici pružena liječnička pomoć. Ozljede će se naknadno okvalificirati.

Očevidom je utvrđeno kako 56-godišnji biciklist u trenutku nesreće na biciklu nije imao upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani.

Policija upozorava bicikliste

U cilju povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu, apeliramo na bicikliste, kao jedne od najranjivijih skupina sudionika, da dosljedno poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama:

– tijekom noći (od prvog sumraka pa do potpunog svanuća), kao i tijekom dana, u uvjetima smanjene vidljivosti obavezni su nositi reflektirajući prsluk, odnosno reflektirajuću biciklističku odjeću,

– obavezni su se kretati biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj za dvosmjerni promet bicikla, desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja, ako nema izgrađenih tih površina bliže desnom rubu kolnika u smjeru kretanja,

– biciklistima nije dozvoljeno kretati se nogostupom jer je to površina namijenjena isključivo za kretanje pješaka, osim ako znakom nije drugačije određeno,

– ako se kreću u skupini od dva ili više, obavezno se moraju kretati u koloni, jedan iza drugoga,

– kolnik mogu prijeći na biciklu jedino na obilježenom biciklističkom prijelazu (označava se na kolniku s dva reda usporednih kvadrata bijele boje), uz uvjet da se prethodno uvjere je li to sigurno, dok se biciklom nikada ne smiju voziti preko obilježenog pješačkog prijelaza,

– na biciklu uvijek moraju biti ispravna svjetla – na prednjoj strani svjetlo koje daje svjetlost isključivo bijele boje, a na stražnjoj strani svjetlo crvene boje,

– dijete do svoje 14-te godine ne smije samostalno upravljati biciklom na cesti. Iznimno može, ako ga prati osoba koja je starija od 16 godina ili ako je, nakon navršenih 9 godina života, prošlo program osposobljavanja za samostalno sudjelovanje u prometu biciklom i za to ima izdanu potvrdu,

– biciklist do svoje 16-te godine života za vrijeme vožnje obavezan je na glavi nositi zaštitnu kacigu, kao i osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina.