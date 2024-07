Drama u Zagrebu: Vatrogasci izvukli zatrpane radnike, a onda se javio novi problem

Autor: M.P.

Dežurne službe danas su upućene na teren zbog dojave o nesreći na gradilištu u Podsljemenu u Zagrebu. Dvojica radnika bila su zatrpana na gradilištu, a spašeni su nakon brze intervencije vatrogasaca.

Riječ je o gradilištu u zagrebačkoj ulici Šestinski vijenac u četvrti Šestine. Uslijed radova koji su se odvijali na cesti došlo je do odrona zemlje, koji je zatrpao radnike.

Zagrebački vatrogasci ih izvukli, jedan ima teže ozljede.

No, ubrzo se dogodio novi problem. “Sada plin nekontrolirano istječe pa se dio ekipe bavi i time”, rekli su zagrebački vatrogasci te dodali kako se prve ekipe vraćaju s terena no one koje su tamo ostale bave se sanacijom cijevi iz kojih istječe plin. Vatrogasci su zatvorili instalacije, a na terenu je Državni inspektorat, inspekcija zaštite na radu.

Uskoro opširnije…