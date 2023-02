‘A MISLIO JE OTIĆI U MIRU U BRUXELLES!’ Na površini se još drži, a u njemu vrije kao u vulkanu: ‘Ovo mu se prvi puta dogodilo’

Upozorenja medijima i političkim protivnicima, povišen glas, ozbiljna mimika lica… Sve to možemo posljednjih dana iščitati iz javnih nastupa i izjava premijera i šefa HDZ-a Andrija Plenkovića.

Počeo je premijer s vrlo oštrom retorikom još davnih dana kad je nakon uglađenog i proeuropski orijentiranog Bruxelleskog političara u hrvatskoj političkoj areni krenuo u žestoke okršaje s oporbom, no u zadnje vrijeme se čini kako je sve to postiglo neku višu razinu.

Bilo da se radi o sukobima s predsjednikom Zoranom Milanovićem o čijim su se pak nastupima pisali traktati tekstova, ili o komentarima koje upućuje prema zastupnicima parlamentarne oporbe nakon glasovanja oko obuke ukrajinske vojske u Hrvatskoj, žestoki istupi postali su modus operandi.





Bruxelles jedno, Hrvatska drugo

Bivši ministar i sadašnji eurozastupnik Predrag Fred Matić rekao je prošle nedjelje kako je Plenković u hodnicima Bruxellesa jedna osoba, a kad pređe granicu i uđe u domovinu potpuno drugačiji tip političara i osobe.

Bilo kako bilo, činjenica je kako HDZ po tko zna koji put pritišću afere i svjedočenja bivših stranačkih perjanica ili suradnika vladajuće koalicije, a sada se sve više spominje i ime Andreja Plenkovića ili u slučaju afere s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac i državnom tajnicom Josipom Rimac – misteriozni ‘AP’.

A upravo bi Žalac mogla biti taj otrovni žalac za premijera jer je, kako smo pisali, odlučila na riskantnu igru priznanja svega što se događalo i postizanja svojevrsne nagodbe sa sudom što bi za sobom moglo povući još jače povlačenje Plenkovićevog kruga u živo blato.

Jesu li pritisci za premijera postali preveliki i teret koji mu najbližu suradnici stavljaju na leđa pretežak, a možda iznad svega stvarno stoji i ‘AP’ sa odgovornošću za nedjelovanje i puštanje korupcijskih krakova da svoje odrade pa Plenković pakira kofere za Bruxelles i spašava što se spasiti da, upitali smo komunikacijske i političke analitičare.

Pravi se, ali teško diše

Komunikacijski stručnjak i politički komentator Zoran Pucarić smatra kako se prema van premijer zapravo drži kao i svih godina unazad, no ispod površine kuha i nije mu svejedno kako se stvari odvijaju.

“On se na površini drži isto. No, kada krene prijetiti da će sankcionirati neke stvari i kažnjavati iznošenje informacija u javnost, čini se da neke stvari nisu više tako bajne i bezazlene za njega. Uvijek imamo dvije strane medalje. Kao što se protiv njega pojavilo inkriminirajućih poruka, pojavljivalo se i protiv drugih”, rekao je usvrćući se na posljednje najave premijera da bi trebalo kažnjavati curenje informacija iz službi u medije, s čime se dio analitičara zapravo i slaže.









Što se tiče Plenkovićevih stvarnih problema unutar stranke i komunikacijskih poruka, Pucarić smatra da se vidi kako mu se ne odvijaju stvari kako je zamišljao.

“Mislim da je on i dalje u filmu ‘ne može mi nitko ništa’, ali čini mi se da mu se horizonti malo sužavaju. Nakon što je prošlu godinu nazvao godinom isporuke, on je ovu godinu namjeravao provesti kao godinu zakucavanja i pozitivnih pokazatelja. Mislio je lagano pripremiti se za izbore pa otići u miru u Bruxelles”, rekao je Pucarić i dodao:

“Izgleda da se nisu baš stvari odvile kako je on očekivao. Cijela frka koja je nastala nakon poskupljenja, afere, čini mi se da mu nije počela godina kako je očekivao. No, s kim razvija stvari i radi, dobro je i prošao”, zaključuje Pucarić.









Jedan napad je ključan

Dr. sc. Kristijan Sedak s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta ističe kako je ‘napad’ na glasnogovornika Vlade Marka Milića zapravo prvi pravi slučaj u kojemu je u neku aferu umočen najbliži Plenkovićev suradnik i tu vidi problem za premijera.

“Ne čini mi se premijer ništa posebno nervozniji nego prije. Kod Plenkovića je njegova ‘beton koalicija’ kako je to nazvao zastupnik Silvano Hrelja sigurna. On ima svojih 77 ruku u Saboru i svjestan je da ga afere ili ‘neteme’ kako to naziva neće koštati glave. Ne vidim kod njega nekakvu nervozu. Dosad ministri tako i tako nisu bili neki njegov osobni izbor, to su većinom bili nekakvi ljudi koji su na političkom kompromisu postali to što jesu. Regionalni ključ i tako dalje…

Napad na Milića je po prvi puta da je netko iz njegovog najbližeg kruga u pitanju. Pripisuje se Plenkoviću nervoza, a u ovom svjetlu možemo podsjetiti da je krenulo izglasavanjem ukrajinske obuke u Saboru te sve zajedno ostavlja jedan gorak okus”, zaključio je Sedak.