Ubijen navijač u Francuskoj, navijačko nasilje ne prestaje

Navijačko nasilje postaje sve veći problem u Europi, ne prođe niti jedno kolo domaćeg ili Euro natjecanja, a da ne svjedočimo prizorima tučnjava, paleža, ali i na žalost ljudskim žrtvama.

Francuski prvoligaš Nantes objavio je kako je njihov navijač ubijen u subotu tijekom sukoba s navijačima Nice, prije njihove utakmice u Ligue 1.

Nantes je objavio da je jedan od njihovih navijača više puta proboden tijekom sukoba, a liječnici su mu pokušali pomoći, no nisu uspjeli i nesretni muškarac je preminuo od zadobivenih 0zljeda.

Some very unfortunate news as the day ends, a Nantes fan was stabbed earlier today before the club played Nice.

The fan has now passed away due to the stab wounds. Condolences to the person’s family and loved ones. 🙏❤️ pic.twitter.com/EKcAmDbgMh

