NAKON HRVATICE SE VEĆ OKRENUO DRUGOJ: Poznati zavodnik u igri s atraktivnom voditeljicom, priča se i da je jako brz

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ranije ove godine, s potvrdom u ljetnim mjesecima, pukla je teniska ljubav u kojoj su bili Ajla Tomljanović i Matteo Berrettini, a nakon što je došao kraj vezi s Hrvaticom koja igra pod australskom nastavom, 26-godišnji talijanski tenisač je u svojem ljubavnom životu već okrenuo novu stranicu, kako pišu u njegovoj domovini.

Ondje je tema postala nova Berrettinijeva ljubav. Kako donose talijanski mediji, 26-godišnji tenisač osvojio je srce Paole di Benedetto, voditeljice koja ima i radijsko i televizijsko iskustvo. Di Benedetto je ranije također bila zanimljiva javnosti zbog svojeg ljubavnog života, zbog veze s talijanskim reperom i autorom poznatim pod umjetničkim imenom – Rkomi. Sada je u svojoj ljubavi ušla i u sportske vode, a u igri je 26-godišnjak koji je otprije već poznat kao veliki zavodnik.

Nakon što je bio s Ajlom Tomljanović, Berrettini je nakratko privlačio pažnju u kratkoj vezi s američkom manekenkom Meredith Mickelson. No, kako se pokazalo, to nije bilo ništa ozbiljno niti duboko. Sada, dok je u ovu priču ušla 27-godišnja voditeljica Di Benedetto, informacije iz Italije govore da je veza puno ozbiljnija nego u slučaju američke manekenke.





Poslao joj – cvijeće

Po informacijama koje donosi talijanski Pipol Gossip, između Berrettinija i De Benedetto razvila se ljubav nakon zajedničke noći u Torinu, a nakon toga, tenisač je voditeljici poslao veliki buket cvijeća na njezino radno mjesto, ali bez posebne poruke. Kako se piše u Italiji, stvar tu nije stala s obzirom na to da se priča i o velikom koraku koji je stigao u ovoj vezi. ‘Zavrtjela’ se informacija da se talijanski par već zaručio, a ako je to točno, Berrettini je jako brz s obzirom na to koliko dugo su zajedno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Paola Di Benedetto (@paodb)

S Tomljanović bio tri godine

Prije nego se počelo pričati o njegovoj novoj ljubavi, Berrettini je bio u vezi s Tomljanović od 2019., a puklo je ranije ove godine, s potvrdom koja je o tome došla tijekom ljeta. O krizi u njihovoj vezi pričalo se i prije toga. Javni uvid u to da je došlo do ‘hlađenja’ stigao je na društvenim mrežama, s prestankom međusobnog praćenja, što je upalo u oko kao pokazatelj da stvari među njima više nisu kao dok je trajao ljubavni zanos.









Nije dugo trebalo da se nakon prekida piše o novoj ženi u životu talijanskog tenisača, ali i o novom velikom koraku s obzirom na to da se piše i govori o zarukama.

Etablirao se među najboljima

Berrettini je u svojoj domovini ovih dana zanimljiv zbog nove ljubavne veze koja se spominje, a u karijeri na terenima, drži se visoko u svjetskom vrhu, trenutno na 16. mjestu poretka najboljih tenisača svijeta. Pamti se lanjski nastup u finalu Wimbledona, dok ove godine u svojoj kolekciji ima dva od sveukupno sedam naslova u karijeri na ATP Touru.

Talijanski igrač na terenu nastavlja obavljati dobar posao, ali interes privlači i njegovo ‘osvajanje’ u ljubavnom životu…









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Paola Di Benedetto (@paodb)

