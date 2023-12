Piksi poslao žestoku poruku bivšem nogometašu nakon optužbi teških 16 milijuna eura

Netom prije ždrijeba skupina za Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj srpsku nogometnu javnost prodrmao je sukob između Nogometnog saveza Srbije i Nemanje Vidića, legendarnog bivšeg reprezentativca i nekadašnjeg člana Manchester Uniteda.

O čemu se zapravo radi? Jedan od najboljih stopera u povijesti srpskog nogometa optužio je izbornika Dragana Stojkovića ‘Piksija‘ i njegov stručni stožer da su u zadnje dvije godine uprihodili čak 16 milijuna eura na račun bonusa za plasman na velika natjecanja. Sam Stojković nije želio odgovarati na ovakve optužbe uoči ždrijeba, učinio je to tek Nogometni savez Srbije priopćenjem u kojem je Vidića upitao ‘zašto baš sad?’





Stojković se oglasio u razgovoru za Sportski žurnal. Naglasio je Vidićevo neznanje i lošu informiranost, uz tvrdnje da nije zaraadio spomenute milijune.

Obmana i zbunjivanje

“Ako Vidić izađe s informacijom u kojoj se spominju srpski izbornik i stručni stožer, onda iza toga mora stajati. Radi se o klasičnoj obmani i zbunjivanju javnosti. On u tim godinama i s takvim ambicijama tako nešto ne može dozvoliti. Na kraju krajeva, da sam i zaradio ne 16, nego 116 milijuna eura, u čemu je problem? Čiji je to novac, tko ga je unio u Savez? Nije to državni novac? Mogu vam točno reći koliko je iznosila zarada, ali čemu. Postoje porezni organi koji točno sve znaju. Ne znam je li Nemanja izmanipuliran, postoji li neka grupacija koja ga je navela tako nešto reći”, objasnio je Stojković.

Objasnio je i kako je logičniji potez za Vidića bio da je svoje primjedbe uputio na Skupštini Nogometnog saveza Srbije čiji je član, ali se ne pojavljuje. Kaže da mu je tajming onakve prozivke bio ‘autogol’.

“Ne može me povrijediti netko kao što je on koji ne radi ništa. Jako je ružno to što je rekao, pokazao je nepoštovanje prema meni. Kao izbornik nisam mu mogao ni pomoći ni odmoći u želji da postane predsjednikom Saveza”, dodaje srpski izbornik, pa nastavlja:

Pokazao je – neznanje

“To nisu optužbe nego komentari koji mu ne priliče. On je veliko nogometno ime, poštovao sam ga i uvijek lijepo govorio o njemu. Bili smo ponosni na njegove igre. Zatečen sam prije svega njegovim osnovnim neznanjem. Ako već spominje brojke i tih 16 milijuna, onda se mora dobro informirati. Treba mu netko objasniti što su bilance, završni računi i druge stvari. Mjesto za takvu vrstu pitanja je sjednica Skupštine, čiji je član.”