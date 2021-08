ODBIO SRBIJU, PA ‘DOBIVA OTKAZ’! Odustaju od njega, a ‘komšije’ jedna druga stvar jako brine

Kako stvari stoje iduće sezone, Srbija će imati manje košarkaša u NBA ligi. Filip Petrušev je izabran na draftu, ali neće odmah otići preko oceana, Balša Koprivica pokušat će se nametnuti u Detroitu, ali dva srbijanska krilna centra mogla bi se vratiti u Europu.

Nemanja Bjelica slobodan je igrač nakon epizode u Miamiju, a prema pisanju američkih medija, bez angažmana bi mogao ostati i Alen Smailagić.

Golden State ga je na draftu 2019. uzeo kao 39. pick, a sada NBA insajder Anthony Slater javlja kako će Smailagić dobiti otkaz prije 6. kolovoza.

Bolji od Jokića

Na draftu NBA -e trenutni MVP lige Nikola Jokić izabran je samo za 41. pika, dok je Smailagić došao izravno iz razvojne lige, a Golden State ga je doveo s 39. mjesta, dva mjesta ” bolje “od Jokića.

U dvije sezone odigrao je 29 NBA utakmica i većinu je vremena proveo u razvojnoj ligi. U petak mu sljedeća sezona po ugovoru postaje zajamčena, ali izgleda kako neće ostati u Golden Stateu još godinu dana.

Propustio je kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Beogradu kako bi se pripremio za novu NBA sezonu u Americi, no moglo bi se dogoditi da novu sezonu niti ne igra u najjačoj ligi svijeta.

Source: The Warriors will waive Alen Smailagic before his contract guarantees on August 6th. He had two more non-guaranteed seasons remaining on his deal. Took him 39th in 2019 draft. Didn't pan out. This frees up an extra 15-man spot as they add to the roster in coming days.









— Anthony Slater (@anthonyVslater) August 1, 2021