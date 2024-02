Vatreni su postali hit u Srbiji: Susjedi došli do elite, sad ih je strah i ‘aždaja’

Autor: Ivor Krapac

Kako se bliži ždrijeb dolazećeg izdanja europske Lige nacija, s izvlačenjem na svečanosti u četvrtak u 18 sati u Parizu, rade se kalkulacije kako bi to moglo izgledati. Hrvatska će se nastojati predstaviti u jednako lijepom svjetlu kao u prošlom izdanju, kada je došla do finala i u borbi za naslov nakon raspucavanja s 11 metara izgubila od Španjolske, a svoje planove rade i drugi.

Prvi put nakon što se u Ligi nacija probila u elitni rang natjecanja, prema ždrijebu gledaju i u Srbiji, a pritom se gleda i prema Vatrenima koji su danas na tamošnjim portalima pravi hit. Kurir tako piše da se sve crta za utakmicu u kojoj bi se sreli Hrvatska i Srbija, a podsjetimo, to je moguće s obzirom na to da će Vatreni na ždrijebu u četvrtak biti u prvoj jakosnoj skupini, dok su Srbi u četvrtoj.

Jakosne skupine su takve da se otvaraju različite opcije, a među njima, kako je u Srbiji opisao portal Telegraf, postoje i ‘aždaje’ koje prijete momčadi s legendarnim Draganom ‘Piksijem’ Stojkovićem na klupi. Osmislili su tako tešku skupinu u kojoj ne bi bilo Hrvatske, već bi Srbija išla na Španjolsku iz prvog, Portugal iz drugog te Francusku ili Njemačku iz trećeg ‘šešira’.

Kako se do ovog došlo?

Prije novog ždrijeba, do potencijalnog susreta Hrvatske i Srbije se došlo poslije postupnog rezultatskog podizanja Vatrenih tijekom tri ranija izdanja europske Lige nacija, prvo s posljednjim mjestom u skupini prvog kruga, ali bez ispadanja s obzirom na to da se mijenjao format natjecanja, zatim s trećom pozicijom u grupi, što je značilo ostanak u najjačem rangu, a potom i s dolaskom do završnog turnira u posljednjem održanom izdanju.

Srbija je, pak, svoje mjesto u eliti osigurala osvajanjem prvog mjesta u svojoj skupini drugog ranga natjecanja. Srbi su igrali protiv Norvežana, Slovenaca i Šveđana, a u borbi za prvo mjesto su im glavni konkurenti bili norveški reprezentativci predvođeni Erlingom Haalandom, napadačkom zvijezdom Manchester Cityja.

Protiv Norvežana su Srbi u prvom kolu u grupi izgubili kod kuće, no kasnije je momčad Dragana Stojkovića bila bez novog poraza u skupini, a put u elitu osigurala je s gostujućih 2:0 protiv Norveške u posljednjem kolu u Oslu. Bio je to do tada najveći uspjeh za Srbe pod Stojkovićem, a sada imaju nove ambicije u elitnom rangu, ali i na Euru u Njemačkoj prije toga, ovog ljeta.

Početak ove jeseni

Novo izdanje europske Lige nacija imat će ždrijeb ovog tjedna, a prve utakmice po skupinama su u rujnu, nakon što za najjače europske reprezentacije u lipnju fokus bude usmjeren na Euro u Njemačkoj. Do kraja natjecanja po skupinama su i termini u listopadu te studenom ove godine.









Najbolje dvije reprezentacije iz svake skupine u najjačem rangu će proći u četvrtfinale, što je za Ligu nacija novost s obzirom na to da se do sada osvajanjem skupine izravno išlo na završni turnir. Poslije četvrtfinala, ‘Final Four’ i dalje postoji s održavanjem mini-turnira u jednoj zemlji, a taj ‘Final Four’ je za dolazeće izdanje na rasporedu dogodine od 4. do 8. lipnja.